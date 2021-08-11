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https://ru.sputnik.md/20210811/taliby-kontroliruyut-granitsu-s-uzbekistanom-i-tadzhikistanom-shoygu-43804377.html
Талибы контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном - Шойгу
Талибы контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном - Шойгу
Талибы контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном - Шойгу
2021-08-11T14:28+0300
2021-08-11T14:28+0300
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном контролируются "Талибаном"*, но организация обещает не предпринимать атак на соседние государства, цитирует RT заявление министра обороны России Сергея Шойгу."Для нас что важно — это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль "Талибаном", — отметил министр.Шойгу также заявил, что лидеры организации "пообещали не предпринимать никаких попыток по пересечению границы и атак на сопредельные территории".Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, для того чтобы они были готовы к отражению возможных угроз из Афганистана, проинформировал глава Минобороны.Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что военные Афганистана массово переходят на территорию Узбекистана и Таджикистана из-за наступления радикального движения "Талибан".* "Талибан" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
https://ru.sputnik.md/20210710/taliban-obraza-2021-goda-gruppirovka-ili-uzhe-gosudarstvo-35430586.html
https://ru.sputnik.md/20210810/taliby-zakhvatyvayut-stolitsy-severnykh-provintsiy-chem-otvetyat-kabul-i-vashington-43784735.html
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в мире, россия

Талибы контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном - Шойгу

14:28 11.08.2021
189
© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation
/
Перейти в фотобанк
Министр обороны России выступил с важными заявлениями.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном контролируются "Талибаном"*, но организация обещает не предпринимать атак на соседние государства, цитирует RT заявление министра обороны России Сергея Шойгу.
"Для нас что важно — это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль "Талибаном", — отметил министр.
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Шойгу также заявил, что лидеры организации "пообещали не предпринимать никаких попыток по пересечению границы и атак на сопредельные территории".
Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, для того чтобы они были готовы к отражению возможных угроз из Афганистана, проинформировал глава Минобороны.
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Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что военные Афганистана массово переходят на территорию Узбекистана и Таджикистана из-за наступления радикального движения "Талибан".
* "Талибан" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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