https://ru.sputnik.md/20210811/taliby-kontroliruyut-granitsu-s-uzbekistanom-i-tadzhikistanom-shoygu-43804377.html

Талибы контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном - Шойгу

Талибы контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном - Шойгу

Талибы контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном - Шойгу

2021-08-11T14:28+0300

2021-08-11T14:28+0300

2021-08-11T14:28+0300

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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном контролируются "Талибаном"*, но организация обещает не предпринимать атак на соседние государства, цитирует RT заявление министра обороны России Сергея Шойгу."Для нас что важно — это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль "Талибаном", — отметил министр.Шойгу также заявил, что лидеры организации "пообещали не предпринимать никаких попыток по пересечению границы и атак на сопредельные территории".Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, для того чтобы они были готовы к отражению возможных угроз из Афганистана, проинформировал глава Минобороны.Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что военные Афганистана массово переходят на территорию Узбекистана и Таджикистана из-за наступления радикального движения "Талибан".* "Талибан" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

https://ru.sputnik.md/20210710/taliban-obraza-2021-goda-gruppirovka-ili-uzhe-gosudarstvo-35430586.html

https://ru.sputnik.md/20210810/taliby-zakhvatyvayut-stolitsy-severnykh-provintsiy-chem-otvetyat-kabul-i-vashington-43784735.html

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