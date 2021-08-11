https://ru.sputnik.md/20210811/ukraine-prodlili-chrezvychaynoe-polozhenie-pravila-vezda-43815210.html

В Украине продлили чрезвычайное положение: правила въезда для граждан Молдовы

В Украине продлили чрезвычайное положение: правила въезда для граждан Молдовы

В Украине продлили чрезвычайное положение: правила въезда для граждан Молдовы

2021-08-11T19:07+0300

2021-08-11T19:07+0300

2021-08-11T19:07+0300

коронавирус

украина

молдова

въезд

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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. В Украине продлили чрезвычайное положение, такое решение было принято правительством в среду."Гибкая изоляция" означает, что региональные власти имеют право ужесточать или ослаблять ограничения в зависимости от местной ситуации. Напомним, чрезвычайное положение должно было истечь 31 августа. Среднее ежедневное количество новых случаев COVID-19 в Украине, рассчитанное за семь дней, превысило тысячу с середины июля, после того как власти сняли большинство ограничений и сохранили только обязательство носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.На данный момент в Украине зарегистрировано 2,3 миллиона случаев COVID-19, из которых 53 149 - летальные исходы, также 2,5 миллиона человек полностью привились.Как граждане Молдовы будут въезжать в Украину Граждане Республики Молдова могут въезжать в Украину, в том числе с целью транзита через ее территорию (за исключением прибывающих из России и Индии после 05.08.2021), предъявив полис обязательного медицинского страхования, который покроет расходы на возможное лечение от COVID-19 и/или расходы на карантин, также при себе нужно иметь один из следующих документов: отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), проведенного не позднее чем за 72 часа до въезда на территорию Украины; отрицательный результат экспресс-теста на антиген на коронавирус SARS-CoV-2 (RAT), проведенного не позднее чем за 72 часа до въезда на территорию Украины; медицинскую справку, выданную органами здравоохранения Республики Молдова, подтверждающую прохождение полного курса вакцинации против COVID-19 прививками, включенными в список ВОЗ. Указанные документы необходимо оформить или перевести на английский язык. Они не требуются детям до 12 лет, так как у них будет только полис медицинского страхования. При отсутствии страхового полиса и/или одного из перечисленных документов в пересечении государственной границы Украины для въезда или транзита будет отказано украинскими властями.

https://ru.sputnik.md/20210810/rossiya-izmenila-pravila-vezda-dlya-grazhdan-moldovy-43786834.html

https://ru.sputnik.md/20210801/pravila-vezd-grazhdane-moldova-pandemia-43467916.html

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украина, молдова, въезд