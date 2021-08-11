https://ru.sputnik.md/20210811/v-dtp-v-chimishliyskom-rayone-pogib-61-letniy-voditel--43810544.html
В ДТП в Чимишлийском районе погиб 61-летний водитель
В ДТП в Чимишлийском районе погиб 61-летний водитель
После столкновения с тяжелым грузовиком пожилого водителя трактора пришлось извлекать из-под обломков спасателям. 11.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-11T16:39+0300
2021-08-11T16:39+0300
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дтп
чимишлия
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КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Страшная авария произошла в среду, одиннадцатого августа, в Чимишлийском районе. В результате столкновения близ села Михайловка большегрузного автомобиля с трактором погиб мужчина. По данным полиции, столкновение произошло около полудня. Трактор с прицепом, которым управлял 61-летний мужчина, совершал маневр и получил удар от двигавшегося на большой скорости грузового автомобиля MAN.В результате сильного удара трактор перевернулся, его водитель оказался зажатым среди обломков. Спасателям удалось высвободить пожилого мужчину, но он скончался еще до приезда скорой.По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
https://ru.sputnik.md/20210730/avariya-dtp-orgeev-ivancha-moldova-43424999.html
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дтп, чимишлия
В ДТП в Чимишлийском районе погиб 61-летний водитель
После столкновения с тяжелым грузовиком пожилого водителя трактора пришлось извлекать из-под обломков спасателям.
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Страшная авария произошла в среду, одиннадцатого августа, в Чимишлийском районе. В результате столкновения близ села Михайловка большегрузного автомобиля с трактором погиб мужчина.
По данным полиции, столкновение произошло около полудня. Трактор с прицепом, которым управлял 61-летний мужчина, совершал маневр и получил удар от двигавшегося на большой скорости грузового автомобиля MAN.
В результате сильного удара трактор перевернулся, его водитель оказался зажатым среди обломков. Спасателям удалось высвободить пожилого мужчину, но он скончался еще до приезда скорой.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.