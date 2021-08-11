https://ru.sputnik.md/20210811/v-minzdrave-obsudili-mery-protivodeystviya-pandemii-koronavirusa-v-moldove-43820036.html

В Минздраве обсудили меры противодействия пандемии коронавируса в Молдове

В Минздраве обсудили меры противодействия пандемии коронавируса в Молдове

Глава ведомства Алла Немеренко подчеркнула важность вакцинации работников системы образования. 11.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-11T21:02+0300

2021-08-11T21:02+0300

2021-08-11T21:02+0300

коронавирус

минздрав

вакцинация

система образования

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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Глава Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко провела в среду, одиннадцатого августа, рабочее совещание с членами межотраслевой группы по управлению и контролю пандемии COVID-19.В группу входят представители МВД, Министерства обороны, Министерства образования, МИДЕИ, Пограничной полиции, национальных агентств безопасности пищевых продуктов, автомобильного транспорта, общественного здравоохранения. В ходе встречи обсуждалась эпидемиологическая ситуация и процесс массовой вакцинации в Молдове.Кроме того, на встрече обсуждались способы наблюдения за людьми, находящимися на самоизоляции. Было решено несколько пересмотреть методы мониторинга, в том числе управление процессом через приложение для смартфонов. Сообщается, что группа будет собираться еженедельно, оперативно вырабатывая действия, необходимые для борьбы с пандемией.

https://ru.sputnik.md/20210313/nemerenko-hotim-my-ili-net-no-lokdaun-eto-neobkhodimost-33969899.html

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минздрав, вакцинация, система образования