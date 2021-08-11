https://ru.sputnik.md/20210811/v-minzdrave-obsudili-mery-protivodeystviya-pandemii-koronavirusa-v-moldove-43820036.html
В Минздраве обсудили меры противодействия пандемии коронавируса в Молдове
В Минздраве обсудили меры противодействия пандемии коронавируса в Молдове
Глава ведомства Алла Немеренко подчеркнула важность вакцинации работников системы образования. 11.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-11T21:02+0300
2021-08-11T21:02+0300
2021-08-11T21:02+0300
коронавирус
минздрав
вакцинация
система образования
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Глава Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко провела в среду, одиннадцатого августа, рабочее совещание с членами межотраслевой группы по управлению и контролю пандемии COVID-19.В группу входят представители МВД, Министерства обороны, Министерства образования, МИДЕИ, Пограничной полиции, национальных агентств безопасности пищевых продуктов, автомобильного транспорта, общественного здравоохранения. В ходе встречи обсуждалась эпидемиологическая ситуация и процесс массовой вакцинации в Молдове.Кроме того, на встрече обсуждались способы наблюдения за людьми, находящимися на самоизоляции. Было решено несколько пересмотреть методы мониторинга, в том числе управление процессом через приложение для смартфонов. Сообщается, что группа будет собираться еженедельно, оперативно вырабатывая действия, необходимые для борьбы с пандемией.
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минздрав, вакцинация, система образования
В Минздраве обсудили меры противодействия пандемии коронавируса в Молдове
Глава ведомства Алла Немеренко подчеркнула важность вакцинации работников системы образования.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Глава Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко провела в среду, одиннадцатого августа, рабочее совещание с членами межотраслевой группы по управлению и контролю пандемии COVID-19.
В группу входят представители МВД, Министерства обороны, Министерства образования, МИДЕИ, Пограничной полиции, национальных агентств безопасности пищевых продуктов, автомобильного транспорта, общественного здравоохранения.
В ходе встречи обсуждалась эпидемиологическая ситуация и процесс массовой вакцинации в Молдове.
"С появлением новых штаммов COVID-19 увеличивается и количество новых случаев заражения, тяжелых форм и летальных исходов. Чрезвычайно важно мобилизовать усилия и активизировать меры по контролю за распространением вируса. Не менее важно вакцинировать прежде всего сотрудников системы образования, чтобы полноценно начать новый учебный год", - заявила Немеренко.
Кроме того, на встрече обсуждались способы наблюдения за людьми, находящимися на самоизоляции. Было решено несколько пересмотреть методы мониторинга, в том числе управление процессом через приложение для смартфонов.
Сообщается, что группа будет собираться еженедельно, оперативно вырабатывая действия, необходимые для борьбы с пандемией.