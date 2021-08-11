https://ru.sputnik.md/20210811/v-moldove-ozhidayut-urozhay-vinograda-vyshe-proshlogodnego-43800087.html

В Молдове ожидают урожай винограда выше прошлогоднего

В Молдове ожидают урожай винограда выше прошлогоднего

Каким будет урожай винограда в Молдове

2021-08-11T14:00+0300

2021-08-11T14:00+0300

2021-08-11T14:10+0300

экономика

экспорт

вино

виноград

минсельхоз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0e/32031563_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c16256ead4cbd2266e3c9aafcd2b5825.jpg

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. В Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в среду прошло заседание Совета по продуктовой цепочке на тему "Виноград, вино и продукты их переработки". Один из главных выводов, озвученных в ходе мероприятия, - в нынешнем году урожай винограда в Молдове будет на 15% выше, чем в прошлом.Участники встречи обсудили основные вызовы, с которыми сегодня сталкивается отрасль. Среди них - увеличившиеся расходы на уход за виноградниками за счет роста стоимости топлива, удобрений, пестицидов. В этой связи сообщается, что для стимулирования производства качественного сырья закупочные цены будет дифференцироваться в зависимости от сорта и кондиций винограда. Еще одна проблема, упомянутая членами совета, заключается в том, что рост цен на производственные ресурсы ведет к неконкурентоспособной цене на молдавский виноград и винные продукты. Что касается экспорта молдавского вина, согласно предоставленной совету информации, в 2020 году его объем составил 13,7 миллиона долларов. То есть по сравнению с предыдущим 2019 годом в стоимостном выражении объем экспорта снизился более чем на 7%. Напомним, продукция молдавских виноделов ныне экспортируется в 63 страны мира. В первую десятку импортеров отечественного вина входят Румыния, Российская Федерация, Польша, Беларусь, Китай, Грузия, Чехия, Украина, Германия, Казахстан.

https://ru.sputnik.md/20210121/eksport-v-usloviyakh-pandemii-covid-19-kak-moldavskie-vinodely-perezhili-2020-33331891.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

экспорт, вино, виноград, минсельхоз