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В Молдове ожидают урожай винограда выше прошлогоднего
В Молдове ожидают урожай винограда выше прошлогоднего
Каким будет урожай винограда в Молдове
2021-08-11T14:00+0300
2021-08-11T14:10+0300
экономика
экспорт
вино
виноград
минсельхоз
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КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. В Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в среду прошло заседание Совета по продуктовой цепочке на тему "Виноград, вино и продукты их переработки". Один из главных выводов, озвученных в ходе мероприятия, - в нынешнем году урожай винограда в Молдове будет на 15% выше, чем в прошлом.Участники встречи обсудили основные вызовы, с которыми сегодня сталкивается отрасль. Среди них - увеличившиеся расходы на уход за виноградниками за счет роста стоимости топлива, удобрений, пестицидов. В этой связи сообщается, что для стимулирования производства качественного сырья закупочные цены будет дифференцироваться в зависимости от сорта и кондиций винограда. Еще одна проблема, упомянутая членами совета, заключается в том, что рост цен на производственные ресурсы ведет к неконкурентоспособной цене на молдавский виноград и винные продукты. Что касается экспорта молдавского вина, согласно предоставленной совету информации, в 2020 году его объем составил 13,7 миллиона долларов. То есть по сравнению с предыдущим 2019 годом в стоимостном выражении объем экспорта снизился более чем на 7%. Напомним, продукция молдавских виноделов ныне экспортируется в 63 страны мира. В первую десятку импортеров отечественного вина входят Румыния, Российская Федерация, Польша, Беларусь, Китай, Грузия, Чехия, Украина, Германия, Казахстан.
https://ru.sputnik.md/20210121/eksport-v-usloviyakh-pandemii-covid-19-kak-moldavskie-vinodely-perezhili-2020-33331891.html
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экспорт, вино, виноград, минсельхоз

В Молдове ожидают урожай винограда выше прошлогоднего

14:00 11.08.2021 (обновлено: 14:10 11.08.2021)
50
© Sputnik / Maxim TopalВиноградная гроздь
Виноградная гроздь - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Прогнозы озвучили в Министерстве сельского хозяйства республики.
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. В Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в среду прошло заседание Совета по продуктовой цепочке на тему "Виноград, вино и продукты их переработки".
© Photo : Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și MediuluiМинсельхоз, Совет по продуктовой цепочке
Минсельхоз - высокий урожай винограда - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
Минсельхоз, Совет по продуктовой цепочке
© Photo : Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Один из главных выводов, озвученных в ходе мероприятия, - в нынешнем году урожай винограда в Молдове будет на 15% выше, чем в прошлом.

"В ходе заседания было объявлено, что, по данным районных управлений сельского хозяйства, потенциальный объем поставок винограда на переработку в 2021 году оценивается более чем в 200 тысяч тонн (в 2020 году было переработано 160 тысяч тонн). При этом специалисты отметили, что урожай нынешнего года будет ниже, чем в среднем за последние пять лет, из-за сильной прошлогодней засухи и проливных дождей весной 2021 года", - сообщает ведомство.

Участники встречи обсудили основные вызовы, с которыми сегодня сталкивается отрасль. Среди них - увеличившиеся расходы на уход за виноградниками за счет роста стоимости топлива, удобрений, пестицидов.
В этой связи сообщается, что для стимулирования производства качественного сырья закупочные цены будет дифференцироваться в зависимости от сорта и кондиций винограда.
Винодельческое предприятие Фанагория в Краснодарском крае - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2021
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Еще одна проблема, упомянутая членами совета, заключается в том, что рост цен на производственные ресурсы ведет к неконкурентоспособной цене на молдавский виноград и винные продукты.
Что касается экспорта молдавского вина, согласно предоставленной совету информации, в 2020 году его объем составил 13,7 миллиона долларов. То есть по сравнению с предыдущим 2019 годом в стоимостном выражении объем экспорта снизился более чем на 7%.
Напомним, продукция молдавских виноделов ныне экспортируется в 63 страны мира. В первую десятку импортеров отечественного вина входят Румыния, Российская Федерация, Польша, Беларусь, Китай, Грузия, Чехия, Украина, Германия, Казахстан.
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