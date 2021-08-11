https://ru.sputnik.md/20210811/vzryv-bendery-neizvestnye-podorvali-bankomat-43791959.html

Ночной взрыв в Бендерах: неизвестные подорвали банкомат

Ночной взрыв в Бендерах: неизвестные подорвали банкомат

Фото В Бендерах взорвали банкомат в ТЦ

2021-08-11T10:03+0300

2021-08-11T10:03+0300

2021-08-11T10:13+0300

общество

в молдове

взрыв

бендеры

приднестровье

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43790211_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6a4450024702f0681c10aaa9b1491058.jpg

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. В Бендерах глубокой ночью прогремел взрыв, подорвали банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов Приднестровья.Как отметили в ведомстве, в 3.16 на пульт вневедомственной охраны поступили сигналы о срабатывании сигнализаций на охраняемых объектах в ТЦ "Мадия" в микрорайоне "Ленинский". Правоохранители незамедлительно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что взорван уличный банкомат одного из местных банков, который располагался в торговом центре. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты по взрывотехнике. Ведутся поиски правонарушителей.

https://ru.sputnik.md/20210309/Moshenniki-voruyut-dannye-bankovskikh-kart-s-pomoschyu-poddelnoy-ankety-Pochty-Moldovy-33920561.html

бендеры

приднестровье

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

в молдове, взрыв, бендеры, приднестровье, молдова