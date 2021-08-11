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Ночной взрыв в Бендерах: неизвестные подорвали банкомат
Ночной взрыв в Бендерах: неизвестные подорвали банкомат
Фото В Бендерах взорвали банкомат в ТЦ
2021-08-11T10:03+0300
2021-08-11T10:13+0300
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. В Бендерах глубокой ночью прогремел взрыв, подорвали банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов Приднестровья.Как отметили в ведомстве, в 3.16 на пульт вневедомственной охраны поступили сигналы о срабатывании сигнализаций на охраняемых объектах в ТЦ "Мадия" в микрорайоне "Ленинский". Правоохранители незамедлительно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что взорван уличный банкомат одного из местных банков, который располагался в торговом центре. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты по взрывотехнике. Ведутся поиски правонарушителей.
https://ru.sputnik.md/20210309/Moshenniki-voruyut-dannye-bankovskikh-kart-s-pomoschyu-poddelnoy-ankety-Pochty-Moldovy-33920561.html
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в молдове, взрыв, бендеры, приднестровье, молдова

Ночной взрыв в Бендерах: неизвестные подорвали банкомат

10:03 11.08.2021 (обновлено: 10:13 11.08.2021)
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© Photo : Пресс-центр МВД ПМРВ Бендерах взорвали банкомат
В Бендерах взорвали банкомат - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Photo : Пресс-центр МВД ПМР
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Налетчики забрали деньги из банкомата, но, сбегая с места преступления, потеряли часть добычи.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. В Бендерах глубокой ночью прогремел взрыв, подорвали банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов Приднестровья.
Как отметили в ведомстве, в 3.16 на пульт вневедомственной охраны поступили сигналы о срабатывании сигнализаций на охраняемых объектах в ТЦ "Мадия" в микрорайоне "Ленинский".
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Правоохранители незамедлительно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что взорван уличный банкомат одного из местных банков, который располагался в торговом центре.

"Из банкомата похищены денежные средства. Уже известно, что злоумышленников было трое. Покидая место преступления, налетчики потеряли деньги. Купюры по 100 и 200 рублей милиционеры обнаружили в сквере у торгового центра и парковой зоне на улице Победы", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты по взрывотехнике.
Ведутся поиски правонарушителей.
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