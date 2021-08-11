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"Я дома": зачем Роберто Бордин вернулся в Молдову
"Я дома": зачем Роберто Бордин вернулся в Молдову
Зачем Роберто Бордин вернулся в Молдову
2021-08-11T13:00+0300
2021-08-11T13:00+0300
спорт
в молдове
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ТИРАСПОЛЬ, 11 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Итальянский тренер национальной сборной Молдовы по футболу Роберто Бордин посетил матч Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Црвеной звездой". Он рассказал корреспонденту Sputnik, с какими эмоциями всякий раз возвращается в Молдову.С присущим ему чувством юмора итальянец подметил: "Я вообще человек, который любит футбол. Неважно, где это происходит, – в Италии, Испании или Молдове".Итальянский коуч рассказал, как провел последнюю неделю в Молдове. В статусе главного тренера национальной сборной Бордин посетил несколько игр чемпионата республики. Говорит, нужно было присмотреться к местным игрокам. На еврокубковом матче в Тирасполе футбольный маэстро заострил внимание на двух игроках "Шерифа". Голкипера Дмитрия Челядника и защитника Александра Белоусова европейский тренер уже привлекал в сборную.Роберто Бордин раскрыл ближайшие планы. Для игроков местного чемпионата сбор начнется после заключительной игры первого круга национального розыгрыша (26 августа). Через несколько дней к футболистам чемпионата Молдовы подтянутся игроки из-за границы."Что касается выбора, время еще есть. Осталось подумать и принять правильное решение", - подчеркнул главный итальянец молдавской сборной. Впереди осенние матчи в рамках группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022. Уже 1 сентября команда Роберто Бордина сыграет против сборной Австрии.
https://ru.sputnik.md/20210810/sherif-pobeda-tsrvena-zvezda-43786074.html
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в молдове

"Я дома": зачем Роберто Бордин вернулся в Молдову

13:00 11.08.2021
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© Sputnik / Sorokopud JuliaРоберто Бордин на Лиге Чемпионов в Тирасполе
Роберто Бордин на Лиге Чемпионов в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Итальянский коуч национальной сборной по футболу был замечен в Тирасполе на матче Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Црвеной звездой".
ТИРАСПОЛЬ, 11 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Итальянский тренер национальной сборной Молдовы по футболу Роберто Бордин посетил матч Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Црвеной звездой". Он рассказал корреспонденту Sputnik, с какими эмоциями всякий раз возвращается в Молдову.
Я себя чувствую отлично здесь. Не забывайте, что я в "Шерифе" провел полтора года, поэтому уже "нажил" здесь много любимых мест. На данный момент я тренер национальной сборной Молдовы и очень рад этому. У меня есть возможность поработать здесь еще и с главной командой страны. Хочется принести пользу и на этом международном уровне.
Roberto Bordin - Sputnik Молдова
Роберто Бордин
тренер национальной сборной Молдовы по футболу
С присущим ему чувством юмора итальянец подметил: "Я вообще человек, который любит футбол. Неважно, где это происходит, – в Италии, Испании или Молдове".
© Sputnik / Sorokopud JuliaРоберто Бордин снова на главной арене СК "Шериф"
Роберто Бордин снова на главной арене СК Шериф - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
Роберто Бордин снова на главной арене СК "Шериф"
© Sputnik / Sorokopud Julia
Итальянский коуч рассказал, как провел последнюю неделю в Молдове. В статусе главного тренера национальной сборной Бордин посетил несколько игр чемпионата республики. Говорит, нужно было присмотреться к местным игрокам. На еврокубковом матче в Тирасполе футбольный маэстро заострил внимание на двух игроках "Шерифа". Голкипера Дмитрия Челядника и защитника Александра Белоусова европейский тренер уже привлекал в сборную.

"Если честно, "Шериф" для меня не самая простая команда в плане выбора. В тираспольском клубе очень много легионеров и немного молдавских игроков. Но представители этого клуба всегда есть в сборной команде страны. Челядник и Белоусов - тому пример", – отметил главный тренер молдавской команды.

Роберто Бордин раскрыл ближайшие планы. Для игроков местного чемпионата сбор начнется после заключительной игры первого круга национального розыгрыша (26 августа). Через несколько дней к футболистам чемпионата Молдовы подтянутся игроки из-за границы.
Матч Шериф - Црвена Звезда - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
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"Шериф" одержал победу над "Црвена Звезда" и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов
Вчера, 22:01
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"Что касается выбора, время еще есть. Осталось подумать и принять правильное решение", - подчеркнул главный итальянец молдавской сборной.
Впереди осенние матчи в рамках группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022. Уже 1 сентября команда Роберто Бордина сыграет против сборной Австрии.
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