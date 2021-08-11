https://ru.sputnik.md/20210811/ya-doma-zachem-roberto-bordin-vernulsya-v-moldovu-43795020.html

"Я дома": зачем Роберто Бордин вернулся в Молдову

"Я дома": зачем Роберто Бордин вернулся в Молдову

Зачем Роберто Бордин вернулся в Молдову

2021-08-11T13:00+0300

2021-08-11T13:00+0300

2021-08-11T13:00+0300

спорт

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ТИРАСПОЛЬ, 11 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Итальянский тренер национальной сборной Молдовы по футболу Роберто Бордин посетил матч Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Црвеной звездой". Он рассказал корреспонденту Sputnik, с какими эмоциями всякий раз возвращается в Молдову.С присущим ему чувством юмора итальянец подметил: "Я вообще человек, который любит футбол. Неважно, где это происходит, – в Италии, Испании или Молдове".Итальянский коуч рассказал, как провел последнюю неделю в Молдове. В статусе главного тренера национальной сборной Бордин посетил несколько игр чемпионата республики. Говорит, нужно было присмотреться к местным игрокам. На еврокубковом матче в Тирасполе футбольный маэстро заострил внимание на двух игроках "Шерифа". Голкипера Дмитрия Челядника и защитника Александра Белоусова европейский тренер уже привлекал в сборную.Роберто Бордин раскрыл ближайшие планы. Для игроков местного чемпионата сбор начнется после заключительной игры первого круга национального розыгрыша (26 августа). Через несколько дней к футболистам чемпионата Молдовы подтянутся игроки из-за границы."Что касается выбора, время еще есть. Осталось подумать и принять правильное решение", - подчеркнул главный итальянец молдавской сборной. Впереди осенние матчи в рамках группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022. Уже 1 сентября команда Роберто Бордина сыграет против сборной Австрии.

https://ru.sputnik.md/20210810/sherif-pobeda-tsrvena-zvezda-43786074.html

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