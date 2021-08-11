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Заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Кишинев
Заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Кишинев
Видео заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Молдову
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Смотрите трансляцию заявлений заместителя глав администрации президента Дмитрия Козака во время рабочего визита в Молдову. Ранее президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что проведет в среду встречу с Козаком.Напомним, во вторник стало известно, что Дмитрий Козак совершит 11 августа рабочий визит в Молдову. Ожидается, что он проведет встречи с первыми лицами страны и обсудит главные вопросы молдавско-российской повестки.
https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-kozak-43766914.html
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в молдове, россия, молдова, майя санду, дмитрий козак

Заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Кишинев

19:52 11.08.2021
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Заместитель глав администрации президента Дмитрий Козак прибыл в республику.
Смотрите трансляцию заявлений заместителя глав администрации президента Дмитрия Козака во время рабочего визита в Молдову.
Ранее президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что проведет в среду встречу с Козаком.

"Президент Молдовы ответственен за внешнюю политику, поэтому я проведу встречу, на ней будут присутствовать глава МИДЕИ и вице-премьер по реинтеграции, в рамках сферы их ответственности".

Maia Sandu - Sputnik Молдова
Майя Санду
Президент Молдовы
Напомним, во вторник стало известно, что Дмитрий Козак совершит 11 августа рабочий визит в Молдову.
Брифинг президента Молдовы Майи Санду - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Политика
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Ожидается, что он проведет встречи с первыми лицами страны и обсудит главные вопросы молдавско-российской повестки.
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