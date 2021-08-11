https://ru.sputnik.md/20210811/zayavleniya-dmitriya-kozaka-vizit-moldova-kishinev-43779214.html

Заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Кишинев

Заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Кишинев

Видео заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Молдову

2021-08-11T19:52+0300

2021-08-11T19:52+0300

2021-08-11T19:52+0300

видео

в молдове

россия

молдова

майя санду

дмитрий козак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43817136_80:0:2267:1230_1920x0_80_0_0_ccdd484c0c43e116f3c44821e365b6c8.png

Смотрите трансляцию заявлений заместителя глав администрации президента Дмитрия Козака во время рабочего визита в Молдову. Ранее президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что проведет в среду встречу с Козаком.Напомним, во вторник стало известно, что Дмитрий Козак совершит 11 августа рабочий визит в Молдову. Ожидается, что он проведет встречи с первыми лицами страны и обсудит главные вопросы молдавско-российской повестки.

https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-kozak-43766914.html

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, россия, молдова, майя санду, дмитрий козак