https://ru.sputnik.md/20210811/zayavleniya-dmitriya-kozaka-vizit-moldova-kishinev-43779214.html
Заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Кишинев
Заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Кишинев
Видео заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Молдову
2021-08-11T19:52+0300
2021-08-11T19:52+0300
2021-08-11T19:52+0300
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Смотрите трансляцию заявлений заместителя глав администрации президента Дмитрия Козака во время рабочего визита в Молдову. Ранее президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что проведет в среду встречу с Козаком.Напомним, во вторник стало известно, что Дмитрий Козак совершит 11 августа рабочий визит в Молдову. Ожидается, что он проведет встречи с первыми лицами страны и обсудит главные вопросы молдавско-российской повестки.
https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-kozak-43766914.html
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в молдове, россия, молдова, майя санду, дмитрий козак
Заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Кишинев
Заместитель глав администрации президента Дмитрий Козак прибыл в республику.
Смотрите трансляцию заявлений заместителя глав администрации президента Дмитрия Козака во время рабочего визита в Молдову.
Ранее президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что проведет в среду встречу с Козаком.
"Президент Молдовы ответственен за внешнюю политику, поэтому я проведу встречу, на ней будут присутствовать глава МИДЕИ и вице-премьер по реинтеграции, в рамках сферы их ответственности".
Майя Санду
Президент Молдовы
Напомним, во вторник стало известно, что Дмитрий Козак совершит 11 августа рабочий визит в Молдову.
Ожидается, что он проведет встречи с первыми лицами страны и обсудит главные вопросы молдавско-российской повестки.