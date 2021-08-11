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Жители Чекан останутся без горячей воды почти на месяц: в чем причина
Жители Чекан останутся без горячей воды почти на месяц: в чем причина
Отключение горячей воды на Чеканах период когда включат обратно
2021-08-11T09:45+0300
2021-08-11T09:57+0300
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Жители сектора Чеканы в Кишиневе останутся без горячей воды с 21 августа до 10 сентября. Об этом сообщили в АО Termoelectrica.Как отметили в компании, горячая вода исчезнет из кранов в 9 утра 21 августа, ее подача возобновится в 18 часов 10 сентября, это связано с модернизацией теплосетей протяженностью 374 метра по улице Мештерул Маноле. "Данная реабилитация значительно улучшит качество предоставляемых услуг", - отметили в Termoelectrica. Список улиц, на которых не будет горячей воды: Мирча чел Бэтрын, Игоря Виеру, Михаила Садовяну, Петру Заднипру, Милеску-Спэтару, Алеку Руссо, Джинта Латинэ. Точные номера домов можно узнать на сайте Termoelectrica.
https://ru.sputnik.md/20210810/vazhno-voditelyam-kakie-ulitsy-kishinev-perekryty-43759588.html
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в молдове, кишинев, молдова

Жители Чекан останутся без горячей воды почти на месяц: в чем причина

09:45 11.08.2021 (обновлено: 09:57 11.08.2021)
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© Sputnik / Yakov AndreevWater
Water - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Почти месяц жителям одного из крупных секторов Кишинева придется отказаться от некоторых коммунальных благ.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Жители сектора Чеканы в Кишиневе останутся без горячей воды с 21 августа до 10 сентября. Об этом сообщили в АО Termoelectrica.
Как отметили в компании, горячая вода исчезнет из кранов в 9 утра 21 августа, ее подача возобновится в 18 часов 10 сентября, это связано с модернизацией теплосетей протяженностью 374 метра по улице Мештерул Маноле.
"Данная реабилитация значительно улучшит качество предоставляемых услуг", - отметили в Termoelectrica.
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Список улиц, на которых не будет горячей воды: Мирча чел Бэтрын, Игоря Виеру, Михаила Садовяну, Петру Заднипру, Милеску-Спэтару, Алеку Руссо, Джинта Латинэ.
Точные номера домов можно узнать на сайте Termoelectrica.
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