https://ru.sputnik.md/20210811/zhiteli-kishineva-ostanutsya-bez-goryachey-vody-pochti-na-mesyats-43789991.html

Жители Чекан останутся без горячей воды почти на месяц: в чем причина

Жители Чекан останутся без горячей воды почти на месяц: в чем причина

Отключение горячей воды на Чеканах период когда включат обратно

2021-08-11T09:45+0300

2021-08-11T09:45+0300

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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Жители сектора Чеканы в Кишиневе останутся без горячей воды с 21 августа до 10 сентября. Об этом сообщили в АО Termoelectrica.Как отметили в компании, горячая вода исчезнет из кранов в 9 утра 21 августа, ее подача возобновится в 18 часов 10 сентября, это связано с модернизацией теплосетей протяженностью 374 метра по улице Мештерул Маноле. "Данная реабилитация значительно улучшит качество предоставляемых услуг", - отметили в Termoelectrica. Список улиц, на которых не будет горячей воды: Мирча чел Бэтрын, Игоря Виеру, Михаила Садовяну, Петру Заднипру, Милеску-Спэтару, Алеку Руссо, Джинта Латинэ. Точные номера домов можно узнать на сайте Termoelectrica.

https://ru.sputnik.md/20210810/vazhno-voditelyam-kakie-ulitsy-kishinev-perekryty-43759588.html

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