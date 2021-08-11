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Жук: на чем будут основаны отношения Молдовы и РФ
08:00 11.08.2021 (обновлено: 09:01 11.08.2021)
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Политолог рассказал, для чего Дмитрий Козак едет в Молдову, и обозначил главные вопросы повестки дня в отношениях двух стран.
11 августа Молдову с официальным визитом посетит замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По официальным сведениям, Козак приедет в Кишинев по приглашению президента Майи Санду.
"Этот рабочий визит не является срочным. Он вписывается в рамки дипломатических отношений. Российская Федерация дождалась, пока в Республике Молдова сформировали правительство, и направила своего эмиссара, чтобы изложить свою позицию и узнать позицию Республики Молдова", - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.
По мнению Жука, Республика Молдова, с одной стороны, является важнейшим сегментом геополитического интереса Российской Федерация, а с другой стороны, для Республики Молдова Российская Федерация является стратегическим партнером, и на встречах с главой государства, правительства, министром иностранных дел, вице-премьер-министром по реинтеграции будут обсуждаться текущие проблемы молдо-российских отношений.
"Во-первых, для Республики Молдова очень важен экспорт сельскохозяйственной продукции, потому традиционный рынок является очень важным и перспективным на данный момент, пока Российская Федерация не станет самодостаточным государством с точки зрения обеспечения сельхозпродуктами. Во-вторых, есть приднестровский вопрос, и здесь позиции сторон различны", - отметил эксперт.
Все дело в том, продолжил Жук, что Республика Молдова считает необходимым вывести военных и оружие Российской Федерации и изменить формат миротворческих сил, переведя их из статуса военных в гражданские. Но такие высказывания Республики Молдова для Российской Федерации являются недружественными, поэтому здесь могут возникнуть проблемы. Однако Республика Молдова проводит и защищает свой национальный интерес. Заканчивается соглашение по закупке газа, но пока этот вопрос стоит не так остро.
"И, конечно, на повестке дня стоит вопрос о том, что 21 ноября заканчивается двусторонний договор о сотрудничестве между Республикой Молдова и Российской Федерацией, который был подписан 19 ноября 2001 года. В 2011 году он был продлен на 10 лет, и сейчас вопрос договора снова встал – разрабатывать новую редакцию или продлевать его еще на 10 лет. Я думаю, что этот визит является важным с дипломатической точки зрения для обеих стран", - заключил собеседник.