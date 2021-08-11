Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210811/zhuk-na-chem-budut-osnovany-otnosheniya-moldovy-i-rf-43788036.html
Жук: на чем будут основаны отношения Молдовы и РФ
Жук: на чем будут основаны отношения Молдовы и РФ
Политолог рассказал, для чего Дмитрий Козак едет в Молдову и также обозначил главные вопросы повестки дня в отношениях наших двух стран.
2021-08-11T08:00+0300
2021-08-11T09:01+0300
радио
экспертиза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43788125_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_dca3760fdf356c5061d502f9ae697e71.jpg
Жук: на чем будут основаны молдавско-российские отношения в ближайшее время
Жук: на чем будут основаны молдавско-российские отношения в ближайшее время
11 августа Молдову с официальным визитом посетит замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По официальным сведениям, Козак приедет в Кишинев по приглашению президента Майи Санду.По мнению Жука, Республика Молдова, с одной стороны, является важнейшим сегментом геополитического интереса Российской Федерация, а с другой стороны, для Республики Молдова Российская Федерация является стратегическим партнером, и на встречах с главой государства, правительства, министром иностранных дел, вице-премьер-министром по реинтеграции будут обсуждаться текущие проблемы молдо-российских отношений.Все дело в том, продолжил Жук, что Республика Молдова считает необходимым вывести военных и оружие Российской Федерации и изменить формат миротворческих сил, переведя их из статуса военных в гражданские. Но такие высказывания Республики Молдова для Российской Федерации являются недружественными, поэтому здесь могут возникнуть проблемы. Однако Республика Молдова проводит и защищает свой национальный интерес. Заканчивается соглашение по закупке газа, но пока этот вопрос стоит не так остро.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43788125_0:0:597:448_1920x0_80_0_0_e57753d3cca4bf34cf6e8ccbbe51e53a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экспертиза, подкасты, аудио

Жук: на чем будут основаны отношения Молдовы и РФ

08:00 11.08.2021 (обновлено: 09:01 11.08.2021)
356
Радио
Жук: на чем будут основаны молдавско-российские отношения в ближайшее время
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Политолог рассказал, для чего Дмитрий Козак едет в Молдову, и обозначил главные вопросы повестки дня в отношениях двух стран.
11 августа Молдову с официальным визитом посетит замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По официальным сведениям, Козак приедет в Кишинев по приглашению президента Майи Санду.

"Этот рабочий визит не является срочным. Он вписывается в рамки дипломатических отношений. Российская Федерация дождалась, пока в Республике Молдова сформировали правительство, и направила своего эмиссара, чтобы изложить свою позицию и узнать позицию Республики Молдова", - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

По мнению Жука, Республика Молдова, с одной стороны, является важнейшим сегментом геополитического интереса Российской Федерация, а с другой стороны, для Республики Молдова Российская Федерация является стратегическим партнером, и на встречах с главой государства, правительства, министром иностранных дел, вице-премьер-министром по реинтеграции будут обсуждаться текущие проблемы молдо-российских отношений.

"Во-первых, для Республики Молдова очень важен экспорт сельскохозяйственной продукции, потому традиционный рынок является очень важным и перспективным на данный момент, пока Российская Федерация не станет самодостаточным государством с точки зрения обеспечения сельхозпродуктами. Во-вторых, есть приднестровский вопрос, и здесь позиции сторон различны", - отметил эксперт.

Все дело в том, продолжил Жук, что Республика Молдова считает необходимым вывести военных и оружие Российской Федерации и изменить формат миротворческих сил, переведя их из статуса военных в гражданские. Но такие высказывания Республики Молдова для Российской Федерации являются недружественными, поэтому здесь могут возникнуть проблемы. Однако Республика Молдова проводит и защищает свой национальный интерес. Заканчивается соглашение по закупке газа, но пока этот вопрос стоит не так остро.
"И, конечно, на повестке дня стоит вопрос о том, что 21 ноября заканчивается двусторонний договор о сотрудничестве между Республикой Молдова и Российской Федерацией, который был подписан 19 ноября 2001 года. В 2011 году он был продлен на 10 лет, и сейчас вопрос договора снова встал – разрабатывать новую редакцию или продлевать его еще на 10 лет. Я думаю, что этот визит является важным с дипломатической точки зрения для обеих стран", - заключил собеседник.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:19На "йоту" больше: чем грозит новый штамм COVID-19
10:15Больше, чем футбол: фурор и падение "Красной звезды" в Тирасполе
10:03Ночной взрыв в Бендерах: неизвестные подорвали банкомат
09:45Жители Чекан останутся без горячей воды почти на месяц: в чем причина
09:15Где в Кишиневе 11 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Калашников: Россия не исключает вывоза оружия из Колбасны
08:49Мир за сутки: смертельный вирус в Африке, плантация конопли в Сороках и взрыв в Краснодаре
08:30Когда "уйдут" Александра Стояногло
08:00Жук: на чем будут основаны отношения Молдовы и РФ
07:30Рождество Николая Чудотворца 2021: житие Святого, мощи и молитвы
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидается засушливая жара
00:01Погодные рекорды Молдовы 11 августа
ВчераАрктическая группировка Северного флота проведет учения в Арктике
ВчераУправленческая контрреволюция
ВчераРоссия изменила правила въезда для граждан Молдовы
ВчераБеженцы преткновения. Что происходит на литовско-белорусской границе
ВчераКурс валют на среду - доллар и евро продолжают дешеветь
Вчера"Шериф" одержал победу над "Црвена Звезда" и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов
ВчераКурение снижает уровень антител после прививки от коронавируса
ВчераТалибы захватывают столицы северных провинций: чем ответят Кабул и Вашингтон