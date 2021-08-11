https://ru.sputnik.md/20210811/zhuk-na-chem-budut-osnovany-otnosheniya-moldovy-i-rf-43788036.html

Жук: на чем будут основаны отношения Молдовы и РФ

Жук: на чем будут основаны отношения Молдовы и РФ

Политолог рассказал, для чего Дмитрий Козак едет в Молдову и также обозначил главные вопросы повестки дня в отношениях наших двух стран.

2021-08-11T08:00+0300

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Жук: на чем будут основаны молдавско-российские отношения в ближайшее время Жук: на чем будут основаны молдавско-российские отношения в ближайшее время

11 августа Молдову с официальным визитом посетит замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По официальным сведениям, Козак приедет в Кишинев по приглашению президента Майи Санду.По мнению Жука, Республика Молдова, с одной стороны, является важнейшим сегментом геополитического интереса Российской Федерация, а с другой стороны, для Республики Молдова Российская Федерация является стратегическим партнером, и на встречах с главой государства, правительства, министром иностранных дел, вице-премьер-министром по реинтеграции будут обсуждаться текущие проблемы молдо-российских отношений.Все дело в том, продолжил Жук, что Республика Молдова считает необходимым вывести военных и оружие Российской Федерации и изменить формат миротворческих сил, переведя их из статуса военных в гражданские. Но такие высказывания Республики Молдова для Российской Федерации являются недружественными, поэтому здесь могут возникнуть проблемы. Однако Республика Молдова проводит и защищает свой национальный интерес. Заканчивается соглашение по закупке газа, но пока этот вопрос стоит не так остро.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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