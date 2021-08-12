https://ru.sputnik.md/20210812/bespalov-sputnik-v--isklyuchitelnyy-primer-v-mirovoy-praktike-43832327.html

Беспалов: "Спутник V" – исключительный пример в мировой практике

Беспалов: "Спутник V" – исключительный пример в мировой практике

Беспалов "Спутник V" – исключительный пример в мировой практике

2021-08-12T11:30+0300

2021-08-12T11:30+0300

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Беспалов: "Спутник V" – исключительный пример в мировой практике Беспалов: "Спутник V" – исключительный пример в мировой практике

Год назад в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V". В настоящее время препарат от Центра им. Н.Ф. Гамалеи зарегистрирован в 69 странах. Соглашение о производстве, по данным Российского фонда прямых инвестиций, достигнуто с 20 производителями в 14 государствах.За прошедший год вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность и безопасность, кроме того, вакцину высоко оценили ведущие научные издания Nature и Lancet.В Европы сильны меры протекционизма в отношении собственного фармпрома и промышленности – в тех отраслях, где они представляют конкурентные продукты – они до последнего их защищают, в том числе, перекрывая доступ к продуктам из третьих стран. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.Но для масштабного признания в Европе, продолжил Беспалов, этого недостаточно. Хотя мало кто из разработчиков "Спутник V" всерьез рассчитывал на космический успех вакцины на европейском рынке, потому что всем известен европейский протекционизмом.Беспалов напомнил, что Россия унаследовала исторически сильную школу вакцинопрофилактики – достаточно напомнить, что Советский Союз стал одним из создателей программ по профилактике и искоренению заболеваний общемирового масштаба, – оспа и полиомиелит, - и именно Россия создала эффективные программы и препараты для профилактики этих болезней.Беспалов сравнил логистику препарата "Спутник V" с препаратами Pfizer и Moderna, где "Спутник V" однозначно выигрывает. Вакцина Pfizer требует минус 60 градусов заморозки – это, с точки зрения логистики, сложнейшая задача, это также серьезно увеличивает конечную стоимость вакцинации.Беспалов отметил и проблемы ресурсной базы при производстве вакцины "Спутник V". Если разработка препарата стартовала давно, то масштабирование ее производства осуществили в кротчайшие сроки.В заключение Беспалов добавил, что объемы производимой вакцины "Спутник V" можно сопоставить только с объемами вакцины против гриппа. Однако грипп - давно управляемое заболевание, также он зависит от сезона, поэтому не требует таких объемов, как вакцина "Спутник V". Задача с препаратом "Спутник V" была на порядок сложнее.

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2021

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подкасты, спутник v, аудио