https://ru.sputnik.md/20210812/elektronnyy-monitoring-dlya-tekh-kto-na-karantine-chto-govorit-minzdrav-43831747.html

Электронный мониторинг для тех, кто на карантине: что говорит Минздрав

Электронный мониторинг для тех, кто на карантине: что говорит Минздрав

Электронный мониторинг для тех, кто на карантине: что говорит Минздрав

2021-08-12T11:02+0300

2021-08-12T11:02+0300

2021-08-12T11:13+0300

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. За людьми, находящимися на карантине в нашей стране, могут установить мониторинг через мобильное приложение. Об этом было объявлено в среду на рабочем заседании межотраслевой группы по управлению и контролю за пандемией COVID-19.Участники заседания обсудили и проанализировали эпидемическую ситуацию по COVID-19 и процесс вакцинации против коронавируса как на национальном уровне, так и на уровне государственных учреждений.С начала пандемии коронавирусом заразились более 261 тысячи жителей Молдовы, 253 310 вылечились. От вызванных ковидом осложнений скончались 6295 человек.

https://ru.sputnik.md/20210706/zhiteli-moldovy-vezzhat-v-rossiyu-test-v-prilozhenii-35391008.html

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2021

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в молдове