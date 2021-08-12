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Электронный мониторинг для тех, кто на карантине: что говорит Минздрав
Электронный мониторинг для тех, кто на карантине: что говорит Минздрав
Электронный мониторинг для тех, кто на карантине: что говорит Минздрав
2021-08-12T11:02+0300
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. За людьми, находящимися на карантине в нашей стране, могут установить мониторинг через мобильное приложение. Об этом было объявлено в среду на рабочем заседании межотраслевой группы по управлению и контролю за пандемией COVID-19.Участники заседания обсудили и проанализировали эпидемическую ситуацию по COVID-19 и процесс вакцинации против коронавируса как на национальном уровне, так и на уровне государственных учреждений.С начала пандемии коронавирусом заразились более 261 тысячи жителей Молдовы, 253 310 вылечились. От вызванных ковидом осложнений скончались 6295 человек.
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Марина Гончарук
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в молдове

Электронный мониторинг для тех, кто на карантине: что говорит Минздрав

11:02 12.08.2021 (обновлено: 11:13 12.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
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Марина Гончарук
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В Республике Молдова могут быть введены более строгие правила наблюдения за людьми, находящимися на самоизоляции.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. За людьми, находящимися на карантине в нашей стране, могут установить мониторинг через мобильное приложение. Об этом было объявлено в среду на рабочем заседании межотраслевой группы по управлению и контролю за пандемией COVID-19.
"Необходимо пересмотреть методы мониторинга, в том числе цифровизацию процесса управления с помощью мобильного приложения", - говорится в сообщении ведомства.
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6 июля, 19:13
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Участники заседания обсудили и проанализировали эпидемическую ситуацию по COVID-19 и процесс вакцинации против коронавируса как на национальном уровне, так и на уровне государственных учреждений.

С появлением новых штаммов COVID-19 растет количество новых случаев заражения, тяжелых форм, а также летальность. Чрезвычайно важно мобилизовать наши усилия и активизировать меры по контролю за распространением вируса, а также вакцинировать прежде всего сотрудников системы образования, которые по возвращении в школу могут поставить под угрозу жизнь и здоровье детей.

Ala Nemerenco - Sputnik Молдова
Алла Немеренко
министр здравоохранения
С начала пандемии коронавирусом заразились более 261 тысячи жителей Молдовы, 253 310 вылечились. От вызванных ковидом осложнений скончались 6295 человек.
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