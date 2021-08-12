https://ru.sputnik.md/20210812/fishki-youtube-zarabotat-video-43858247.html

Фишки YouTube: как заработать на видео

Фишки YouTube: как заработать на видео

Все фишки и секреты YouTube: как заработать на видео и стать миллионером

2021-08-12T22:41+0300

2021-08-12T22:41+0300

2021-08-12T22:41+0300

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Современный мир невозможно представить без социальных сетей и интернет-ресурсов. Одним из них является сервис YouTube. И вот, что интересно, пользуясь этим ресурсом можно не просто "убивать" свое свободное время, просматривая фильмы и сериалы или слушая музыку, а в действительности самореализовываться, создавать контент, который вызовет интерес у тысяч людей по всему миру, которые интересуются той или иной тематикой. Как развить свой канал на YouTube? Как монетизировать свой YouTube-канал? Можно ли стать миллионером, производя контент в YouTube? Что необходимо помнить блогерам при развитии своих каналов?Эти и другие вопросы обсудили с начальником отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik Марией Крузе и режиссером монтажа Дмитрием Буданцевым.

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2021

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

контент, миллионеры, блог, блогер, youtube, видео