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Фишки YouTube: как заработать на видео
Фишки YouTube: как заработать на видео
Все фишки и секреты YouTube: как заработать на видео и стать миллионером
2021-08-12T22:41+0300
2021-08-12T22:41+0300
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Современный мир невозможно представить без социальных сетей и интернет-ресурсов. Одним из них является сервис YouTube. И вот, что интересно, пользуясь этим ресурсом можно не просто "убивать" свое свободное время, просматривая фильмы и сериалы или слушая музыку, а в действительности самореализовываться, создавать контент, который вызовет интерес у тысяч людей по всему миру, которые интересуются той или иной тематикой. Как развить свой канал на YouTube? Как монетизировать свой YouTube-канал? Можно ли стать миллионером, производя контент в YouTube? Что необходимо помнить блогерам при развитии своих каналов?Эти и другие вопросы обсудили с начальником отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik Марией Крузе и режиссером монтажа Дмитрием Буданцевым.
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Андрей Петрик
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контент, миллионеры, блог, блогер, youtube, видео

Фишки YouTube: как заработать на видео

22:41 12.08.2021
106
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
В видеоподкасте Sputnik разбирались, можно ли стать миллионером, производя контент в YouTube.
Современный мир невозможно представить без социальных сетей и интернет-ресурсов. Одним из них является сервис YouTube.
И вот, что интересно, пользуясь этим ресурсом можно не просто "убивать" свое свободное время, просматривая фильмы и сериалы или слушая музыку, а в действительности самореализовываться, создавать контент, который вызовет интерес у тысяч людей по всему миру, которые интересуются той или иной тематикой.
Как развить свой канал на YouTube? Как монетизировать свой YouTube-канал? Можно ли стать миллионером, производя контент в YouTube? Что необходимо помнить блогерам при развитии своих каналов?
Эти и другие вопросы обсудили с начальником отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik Марией Крузе и режиссером монтажа Дмитрием Буданцевым.
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