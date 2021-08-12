https://ru.sputnik.md/20210812/glava-pogranpolitsia-mezhdunarodnii-aeroport-kishinev-43850886.html
Назначен новый глава Погранполиции Международного аэропорта Кишинева
Назначен новый глава Погранполиции Международного аэропорта Кишинева
Назначен новый глава Погранполиции Международного аэропорта Кишинева
2021-08-12T18:24+0300
2021-08-12T18:24+0300
2021-08-12T18:29+0300
общество
в молдове
молдова
международный аэропорт кишинева
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Главный комиссар Валериан Жеро назначен временно исполняющим обязанности начальника Пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе Погранполиции Молдовы. Глава Пограничной полиции Росиан Василой представил Жеро сотрудникам аэропорта. "Аэропорт Кишинева является стратегическим пунктом как для нашего учреждения, так и для страны. Он должен предлагать всем пассажирам услуги высочайшего качества, и именно здесь играет роль наш профессионализм - профессионализм пограничника. Настаиваю на служебной дисциплине, максимальной ответственности за свои обязанности и повышенном внимании к мерам защиты от COVID-19", – отметил начальник Пограничной полиции.На встрече была подчеркнута необходимость четко объяснять гражданам правила пересечения границы и меры по предотвращению заражения COVID-19. Василой предложил инициировать проект по оцифровке определенных действий в области контроля документов, таких как заполнение онлайн эпидемиологических анкет и эффективное управление пассажиропотоками за счет четкого разграничения коридоров.
https://ru.sputnik.md/20210809/glavoy-pogranichnoy-politsii-naznachen-rosian-vasiloy-43743272.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, международный аэропорт кишинева
Назначен новый глава Погранполиции Международного аэропорта Кишинева
18:24 12.08.2021 (обновлено: 18:29 12.08.2021)
Нового начальника представил глава Погранполиции Росиан Василой.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Главный комиссар Валериан Жеро назначен временно исполняющим обязанности начальника Пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе Погранполиции Молдовы.
Глава Пограничной полиции Росиан Василой представил Жеро сотрудникам аэропорта.
"Аэропорт Кишинева является стратегическим пунктом как для нашего учреждения, так и для страны. Он должен предлагать всем пассажирам услуги высочайшего качества, и именно здесь играет роль наш профессионализм - профессионализм пограничника. Настаиваю на служебной дисциплине, максимальной ответственности за свои обязанности и повышенном внимании к мерам защиты от COVID-19", – отметил начальник Пограничной полиции.
На встрече была подчеркнута необходимость четко объяснять гражданам правила пересечения границы и меры по предотвращению заражения COVID-19.
Василой предложил инициировать проект по оцифровке определенных действий в области контроля документов, таких как заполнение онлайн эпидемиологических анкет и эффективное управление пассажиропотоками за счет четкого разграничения коридоров.