https://ru.sputnik.md/20210812/glava-pogranpolitsia-mezhdunarodnii-aeroport-kishinev-43850886.html

Назначен новый глава Погранполиции Международного аэропорта Кишинева

Назначен новый глава Погранполиции Международного аэропорта Кишинева

Назначен новый глава Погранполиции Международного аэропорта Кишинева

2021-08-12T18:24+0300

2021-08-12T18:24+0300

2021-08-12T18:29+0300

общество

в молдове

молдова

международный аэропорт кишинева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/791/80/7918057_0:24:1824:1050_1920x0_80_0_0_37360e174d5107b9f21e4b669266962a.jpg

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Главный комиссар Валериан Жеро назначен временно исполняющим обязанности начальника Пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе Погранполиции Молдовы. Глава Пограничной полиции Росиан Василой представил Жеро сотрудникам аэропорта. "Аэропорт Кишинева является стратегическим пунктом как для нашего учреждения, так и для страны. Он должен предлагать всем пассажирам услуги высочайшего качества, и именно здесь играет роль наш профессионализм - профессионализм пограничника. Настаиваю на служебной дисциплине, максимальной ответственности за свои обязанности и повышенном внимании к мерам защиты от COVID-19", – отметил начальник Пограничной полиции.На встрече была подчеркнута необходимость четко объяснять гражданам правила пересечения границы и меры по предотвращению заражения COVID-19. Василой предложил инициировать проект по оцифровке определенных действий в области контроля документов, таких как заполнение онлайн эпидемиологических анкет и эффективное управление пассажиропотоками за счет четкого разграничения коридоров.

https://ru.sputnik.md/20210809/glavoy-pogranichnoy-politsii-naznachen-rosian-vasiloy-43743272.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, международный аэропорт кишинева