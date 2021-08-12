Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210812/grechia-zatonulo-sudno-18-lyudy-43841476.html
Возле греческого острова затонуло судно с 18 людьми
Возле греческого острова затонуло судно с 18 людьми
Возле острова Милос в Эгейском море затонуло судно, на борту которого, по предварительной информации, находились 18 человек
2021-08-12T23:08+0300
2021-08-12T23:08+0300
в мире
греция
судно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2729/47/27294787_0:205:3277:2048_1920x0_80_0_0_844c6a86bb4466445bd9109c78272daa.jpg
КИШИНЕВ, 12авг – Sputnik. Возле острова Милос в Эгейском море затонуло судно, на борту которого, по предварительной информации, находились 18 человек, передает РИА Новости со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT.ЧП произошло в 16 морских милях северо-западнее Милоса, в районе дует ветер силой 4-5 баллов по шкале Бофорта.В район происшествия направлены три патрульных катера береговой охраны, корабль ВМС Греции, вертолет ВВС, поиск ведут также находящиеся в районе суда.На данный момент неизвестно, какое именно судно затонуло - яхта или прогулочный туристический катер.По данным издания "Прото тема", затонула 28-метровая яхта под флагом Великобритании.Все пассажиры затонувшего возле острова Милос в Эгейском море судна спасены, об этом сообщает газета Kathimerini со ссылкой на береговую охрану.Греческая береговая охрана подтвердила, что судно шло под британским флагом.
https://ru.sputnik.md/20210716/Turetskiy-kater-obstrelyal-sudno-beregovoy-okhrany-Kipra-35539247.html
греция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2729/47/27294787_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34e0210eb168c8a8baeb737b8f7db57b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, греция, судно

Возле греческого острова затонуло судно с 18 людьми

23:08 12.08.2021
162
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОстров Родос
Остров Родос - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
В районе ЧП был зафиксирован сильный шквалистый ветер.
КИШИНЕВ, 12авг – Sputnik. Возле острова Милос в Эгейском море затонуло судно, на борту которого, по предварительной информации, находились 18 человек, передает РИА Новости со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT.
ЧП произошло в 16 морских милях северо-западнее Милоса, в районе дует ветер силой 4-5 баллов по шкале Бофорта.
В район происшествия направлены три патрульных катера береговой охраны, корабль ВМС Греции, вертолет ВВС, поиск ведут также находящиеся в районе суда.
Судно береговой охраны в Турции - Sputnik Молдова, 1920, 16.07.2021
Турецкий катер обстрелял судно береговой охраны Кипра
16 июля, 11:59
103
На данный момент неизвестно, какое именно судно затонуло - яхта или прогулочный туристический катер.
По данным издания "Прото тема", затонула 28-метровая яхта под флагом Великобритании.
Все пассажиры затонувшего возле острова Милос в Эгейском море судна спасены, об этом сообщает газета Kathimerini со ссылкой на береговую охрану.
Греческая береговая охрана подтвердила, что судно шло под британским флагом.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 13 августа
ВчераВозле греческого острова затонуло судно с 18 людьми
ВчераВакцина от COVID-19 испанского производства готовится выйти на рынок
ВчераФишки YouTube: как заработать на видео
ВчераПрофессор Северинов: пандемия не пройдет, пока все не вакцинируются или не переболеют
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро продолжают терять в цене
ВчераВ Турции растет число жертв наводнений – сообщается о девяти погибших
ВчераПолиция провела рейд на стихийном рынке стройматериалов
ВчераСемьям 134 врачей, погибших от COVID-19, вручили госнаграды
ВчераПравительство выделит почти миллион леев на программы для молодежи
ВчераВсе премьеры Молдовы за период независимости республики
ВчераSputnikPro в Кишиневе: YouTube-инструмент с неограниченными возможностями
ВчераВозбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды после разлива нефти
ВчераУкраина и Молдова усилят двустороннее военное сотрудничество
ВчераБудем дружить точно: Козак и Санду проложили курс
ВчераНазначен новый глава Погранполиции Международного аэропорта Кишинева
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераНемеренко: ожидается новая волна COVID-19, это будет война для непривитых
ВчераДепутаты рассмотрят изменения для Генпрокуратуры: оппозиция недовольна
ВчераХорошее начало: депутат Госдумы - о визите Дмитрия Козака в Молдову