https://ru.sputnik.md/20210812/grechia-zatonulo-sudno-18-lyudy-43841476.html

Возле греческого острова затонуло судно с 18 людьми

Возле греческого острова затонуло судно с 18 людьми

Возле острова Милос в Эгейском море затонуло судно, на борту которого, по предварительной информации, находились 18 человек

2021-08-12T23:08+0300

2021-08-12T23:08+0300

2021-08-12T23:08+0300

в мире

греция

судно

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КИШИНЕВ, 12авг – Sputnik. Возле острова Милос в Эгейском море затонуло судно, на борту которого, по предварительной информации, находились 18 человек, передает РИА Новости со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT.ЧП произошло в 16 морских милях северо-западнее Милоса, в районе дует ветер силой 4-5 баллов по шкале Бофорта.В район происшествия направлены три патрульных катера береговой охраны, корабль ВМС Греции, вертолет ВВС, поиск ведут также находящиеся в районе суда.На данный момент неизвестно, какое именно судно затонуло - яхта или прогулочный туристический катер.По данным издания "Прото тема", затонула 28-метровая яхта под флагом Великобритании.Все пассажиры затонувшего возле острова Милос в Эгейском море судна спасены, об этом сообщает газета Kathimerini со ссылкой на береговую охрану.Греческая береговая охрана подтвердила, что судно шло под британским флагом.

https://ru.sputnik.md/20210716/Turetskiy-kater-obstrelyal-sudno-beregovoy-okhrany-Kipra-35539247.html

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в мире, греция, судно