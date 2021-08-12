Коронавирус
Ирина Влах провела совещание по теме вакцинации в Гагаузии
12:50 12.08.2021 (обновлено: 13:00 12.08.2021)
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© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Башкан Гагаузии Ирина Влах
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Башкан автономии обсудила с представителями местных властей наиболее важные аспекты прививочной кампании.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах приняла в четверг участие в расширенном рабочем совещании с руководителями медицинских учреждений и примарами населенных пунктов АТО Гагаузия, сообщает пресс-служба главы автономии.
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Ирина Влах участвовала в рабочей встрече с руководителями медицинских учреждений и мэрами населенных пунктов Гагаузии.
Ирина Влах участвовала в рабочей встрече с руководителями медицинских учреждений и мэрами населенных пунктов Гагаузии.
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Основным вопросом обсуждения стала ситуация по вакцинации населения и развитие эпидемиологической ситуации в регионе.
В инфекционные отделения больниц Гагаузии уже поступили 35 пациентов, 13 из которых в тяжелом состоянии, отметили медики. Также сообщается, что новые случаи COVID-19 характеризуются более тяжелой формой развития болезни. COVID-центры в Чадыр-Лунге и Комрате возобновили работу.
Однако темпы вакцинации против коронавируса в автономии остаются низкими. Как отметили участники заседания, на 12 августа полный курс вакцинации прошли 9672 человека, или 7,6% жителей Гагаузии, а первый компонент вакцины получили 14 607 человек, что составляет 11% населения автономии. Уровень вакцинации медицинского персонала достиг 80,4%.
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Ирина Влах участвовала в рабочей встрече с руководителями медицинских учреждений и мэрами населенных пунктов Гагаузии.
Ирина Влах участвовала в рабочей встрече с руководителями медицинских учреждений и мэрами населенных пунктов Гагаузии.
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Ирина Влах призвала руководителей органов местного публичного управления и руководителей медучреждений максимально активно включиться в кампанию по информированию населения о преимуществах вакцинации.
"Пандемия уже унесла 290 жизней в Гагаузии. Среди них - врачи, учителя, видные и активные члены общества. За это время наши медики спасли тысячи жизней. Опасность реальная, вирус мутирует и становится более опасным. Вакцинация - единственный путь выхода из эпидемии и возврата к полноценной, свободной жизни. Вакцинироваться - означает быть ответственным и помочь обществу быстрее преодолеть эпидемию. Мы все должны включиться в кампанию по убеждению людей принять вакцину — эта тема должна быть самой важной сейчас", - сказала Ирина Влах.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.