https://ru.sputnik.md/20210812/irina-vlakh-provela-soveschanie-po-teme-vaktsinatsii-v-gagauzii-43835176.html

Ирина Влах провела совещание по теме вакцинации в Гагаузии

Ирина Влах провела совещание по теме вакцинации в Гагаузии

Ирина Влах провела совещание по теме вакцинации в Гагаузии

2021-08-12T12:50+0300

2021-08-12T12:50+0300

2021-08-12T13:00+0300

коронавирус

в молдове

гагаузия

ирина влах

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах приняла в четверг участие в расширенном рабочем совещании с руководителями медицинских учреждений и примарами населенных пунктов АТО Гагаузия, сообщает пресс-служба главы автономии. Основным вопросом обсуждения стала ситуация по вакцинации населения и развитие эпидемиологической ситуации в регионе.В инфекционные отделения больниц Гагаузии уже поступили 35 пациентов, 13 из которых в тяжелом состоянии, отметили медики. Также сообщается, что новые случаи COVID-19 характеризуются более тяжелой формой развития болезни. COVID-центры в Чадыр-Лунге и Комрате возобновили работу.Однако темпы вакцинации против коронавируса в автономии остаются низкими. Как отметили участники заседания, на 12 августа полный курс вакцинации прошли 9672 человека, или 7,6% жителей Гагаузии, а первый компонент вакцины получили 14 607 человек, что составляет 11% населения автономии. Уровень вакцинации медицинского персонала достиг 80,4%.Ирина Влах призвала руководителей органов местного публичного управления и руководителей медучреждений максимально активно включиться в кампанию по информированию населения о преимуществах вакцинации.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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гагаузия

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в молдове, гагаузия, ирина влах