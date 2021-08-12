https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html

Кадровые чистки в Молдове: кого сняли в правительстве и кто назначен

Кадровые чистки в Молдове: кого сняли в правительстве и кто назначен

Кадровые чистки в Молдове: кого сняли в правительстве и кого назначили

2021-08-12T16:32+0300

2021-08-12T16:32+0300

2021-08-12T16:39+0300

общество

в молдове

министерство

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В правительстве на заседании в четверг освободили от должности ряд чиновников и назначили новых. Кого сняли с должности на заседании кабинета министров: Министерство внутренних дел (МВД): Сержиу Паю снят с должности и. о. главы Генинспектората полиции (ГИП) с 16 августа (на основе заявления).Министерство здравоохранения: Игорь Куров снят с должности госсекретаря Минздрава начиная с 16 августа.Министерство обороны: Ростислав Ротарь снят с поста госсекретаря Минобороны с 20 августа (на основе заявления об отставке).Министерство сельского хозяйства: Валентина Цапеш снята с поста госсекретаря Минсельхоза с 16 августа.Министерство труда и соцзащиты: Василе Кушка снят с поста госсекретаря (продолжит свою работу в министерстве, возглавит одно из управлений).Октавиан Рэу снят с должности директора Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ANRCETI).Еремей Присяжнюк решением суда восстановлен в должности главы Агентства по медикаментам, затем снят на основе заявления об отставке.Сильвия Чеботарь снята с поста главы Агентства по медикаментам после восстановления Присяжнюка. Кого назначили на заседании кабмина: Минэкономики:Вадим Гуменя – госсекретарь Минэкономики с 13 августа.МВД :Александру Опря – госсекретарь с 13 августа.Минобразования: Адриана Казаку-Цигай – госсекретарь с 16 августа.Также Лина Гудима назначена замглавы Агентства по медикаментам. Будет исполнять обязанности главы до назначения нового руководителя.

https://ru.sputnik.md/20210810/premer-gavrilitsa-nazvala-glavu-kabineta-press-sekretar-43769476.html

https://ru.sputnik.md/20210809/glavoy-pogranichnoy-politsii-naznachen-rosian-vasiloy-43743272.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, министерство