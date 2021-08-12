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Как бежали из колонии в Истре: Следственный комитет раскрыл подробности
Как бежали из колонии в Истре: Следственный комитет раскрыл подробности
Как бежали из колонии в Истре: Следственный комитет раскрыл подробности
2021-08-12T15:28+0300
2021-08-12T15:28+0300
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Сбежать из изолятора временного содержания в Истре заключенным помогли дежурные сотрудники, отключившие камеры, сообщается на сайте Следственного комитета, его цитирует РИА Новости.Двум сотрудникам ИВС предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.Кроме того, они оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, что позволило заключенным совершить побег. Оба сотрудника изолятора сейчас находятся под стражей.Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа. Александр Мавриди – уроженец Молдовы, родился 16 января 1971 года. Он отбывал срок по обвинению в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.С ним сбежали еще четыре уроженца Молдовы: Александр Бутнару (1991 года рождения), Иван Цуркану (1986), Денис Грозаву (1985) и Николай Тетеря (1987). Всем им вменяется ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Накануне вечером двоих беглецов задержали в Подольске. Еще один позже сам сдался правоохранительным органам.
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в мире

Как бежали из колонии в Истре: Следственный комитет раскрыл подробности

15:28 12.08.2021
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© Photo : Прокуратура Московской областиИзолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра
Изолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Photo : Прокуратура Московской области
Сообщается, что один из сотрудников изолятора содействовал побегу пятерых заключенных.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Сбежать из изолятора временного содержания в Истре заключенным помогли дежурные сотрудники, отключившие камеры, сообщается на сайте Следственного комитета, его цитирует РИА Новости.
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В России из изолятора сбежали заключенные "Бутнару, Цуркану, Грозаву, Тетеря"
6 августа, 09:40
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Двум сотрудникам ИВС предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.
"Один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать", — говорится в сообщении.
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13:00
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Кроме того, они оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, что позволило заключенным совершить побег. Оба сотрудника изолятора сейчас находятся под стражей.
Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа. Александр Мавриди – уроженец Молдовы, родился 16 января 1971 года. Он отбывал срок по обвинению в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.
Сотрудник следственного изолятора самой большой в мире исправительной колонии Райкерс - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
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Все сбежавшие из изолятора в России - уроженцы Молдовы
6 августа, 11:43
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С ним сбежали еще четыре уроженца Молдовы: Александр Бутнару (1991 года рождения), Иван Цуркану (1986), Денис Грозаву (1985) и Николай Тетеря (1987). Всем им вменяется ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Накануне вечером двоих беглецов задержали в Подольске. Еще один позже сам сдался правоохранительным органам.
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