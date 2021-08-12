https://ru.sputnik.md/20210812/kak-bezhali-iz-kolonii-v-istre-sledstvennyy-komitet-raskryl-podrobnosti-43840014.html

Как бежали из колонии в Истре: Следственный комитет раскрыл подробности

Как бежали из колонии в Истре: Следственный комитет раскрыл подробности

Как бежали из колонии в Истре: Следственный комитет раскрыл подробности

2021-08-12T15:28+0300

2021-08-12T15:28+0300

2021-08-12T15:28+0300

общество

в мире

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Сбежать из изолятора временного содержания в Истре заключенным помогли дежурные сотрудники, отключившие камеры, сообщается на сайте Следственного комитета, его цитирует РИА Новости.Двум сотрудникам ИВС предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.Кроме того, они оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, что позволило заключенным совершить побег. Оба сотрудника изолятора сейчас находятся под стражей.Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа. Александр Мавриди – уроженец Молдовы, родился 16 января 1971 года. Он отбывал срок по обвинению в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.С ним сбежали еще четыре уроженца Молдовы: Александр Бутнару (1991 года рождения), Иван Цуркану (1986), Денис Грозаву (1985) и Николай Тетеря (1987). Всем им вменяется ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Накануне вечером двоих беглецов задержали в Подольске. Еще один позже сам сдался правоохранительным органам.

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https://ru.sputnik.md/20210812/sdalsya-sam-esche-odin-beglyy-zaklyuchennyy-iz-istrinskoy-pyaterki-pomeschen-za-reshetku-43836917.html

https://ru.sputnik.md/20210806/sbezhavshie-izolyator-rossia-urozhentsy-moldova-43658088.html

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в мире