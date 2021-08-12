https://ru.sputnik.md/20210812/kak-na-voyne-moldavskiy-spasatel-rasskazal-kak-tushat-plamya-v-gretsii-43833690.html

"Здесь как на войне": молдавский спасатель рассказал, как тушат пламя в Греции

"Здесь как на войне": молдавский спасатель рассказал, как тушат пламя в Греции

Фото видео как молдавские спасатели тушат пожары в Греции

2021-08-12T12:28+0300

2021-08-12T12:28+0300

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Молдавские спасатели с начала недели помогают тушить лесные пожары в Греции. На месте работают 25 специалистов, в их распоряжении четыре единицы спецтехники. Однако, как выясняется, миссия сопряжена с колоссальными трудностями.Спасатель Дмитрий Польщин рассказал и показал на своей странице в Facebook, как проходит борьба с огнем на греческом острове Эвиа. По словам Польщина, на месте работает большая интернациональная команда спасателей, которая для борьбы с огнем растягивается почти на километр территории. При этом, как уточнил молдавский специалист, доступа спецтехники к местам, где бушует пламя, практически нет. Поэтому автоцистерны встают вдоль дороги, а спасатели набирают воду в специальные заплечные мешки "кобры" - и идут в горы. Пожарный рассказал, что подъем в горы с каждым разом становится все труднее, а "к вечеру на ногах проступают вены и дают о себе знать жгучей болью". Тем не менее, как рассказал Польщин, боевой дух всех спасателей крепок, и никто из ребят, несмотря на бешеные физические нагрузки, не жалеет о том, что приехал на помощь: "Когда возвращаемся с локаций, вода в душе черная, а форма и боевая одежда словно забита цементом от пепла".По словам молдавского спасателя, остров Эвиа огромный, а, по сообщениям местной прессы, этот пожар один из самых крупных за историю страны.В заключение Польщин поблагодарил всех, кто поддерживает спасателей в этом нелегком деле.

https://ru.sputnik.md/20210812/moldavskie-ognebortsy-v-gretsii-srazhayutsya-s-lesnymi-pozharami-43826680.html

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