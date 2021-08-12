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"Здесь как на войне": молдавский спасатель рассказал, как тушат пламя в Греции
"Здесь как на войне": молдавский спасатель рассказал, как тушат пламя в Греции
Фото видео как молдавские спасатели тушат пожары в Греции
2021-08-12T12:28+0300
2021-08-12T12:40+0300
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Молдавские спасатели с начала недели помогают тушить лесные пожары в Греции. На месте работают 25 специалистов, в их распоряжении четыре единицы спецтехники. Однако, как выясняется, миссия сопряжена с колоссальными трудностями.Спасатель Дмитрий Польщин рассказал и показал на своей странице в Facebook, как проходит борьба с огнем на греческом острове Эвиа. По словам Польщина, на месте работает большая интернациональная команда спасателей, которая для борьбы с огнем растягивается почти на километр территории. При этом, как уточнил молдавский специалист, доступа спецтехники к местам, где бушует пламя, практически нет. Поэтому автоцистерны встают вдоль дороги, а спасатели набирают воду в специальные заплечные мешки "кобры" - и идут в горы. Пожарный рассказал, что подъем в горы с каждым разом становится все труднее, а "к вечеру на ногах проступают вены и дают о себе знать жгучей болью". Тем не менее, как рассказал Польщин, боевой дух всех спасателей крепок, и никто из ребят, несмотря на бешеные физические нагрузки, не жалеет о том, что приехал на помощь: "Когда возвращаемся с локаций, вода в душе черная, а форма и боевая одежда словно забита цементом от пепла".По словам молдавского спасателя, остров Эвиа огромный, а, по сообщениям местной прессы, этот пожар один из самых крупных за историю страны.В заключение Польщин поблагодарил всех, кто поддерживает спасателей в этом нелегком деле.
https://ru.sputnik.md/20210812/moldavskie-ognebortsy-v-gretsii-srazhayutsya-s-lesnymi-pozharami-43826680.html
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в молдове, молдова, греция, пожар, спасатели

"Здесь как на войне": молдавский спасатель рассказал, как тушат пламя в Греции

12:28 12.08.2021 (обновлено: 12:40 12.08.2021)
197
© Photo : IGSU al MAI al RMМолдавские пожарные в Греции
Молдавские пожарные в Греции - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Photo : IGSU al MAI al RM
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Сверхнагрузки, пешие переходы с тяжелой экипировкой, копоть и пепел на теле и одежде - спасатель из Молдовы рассказал, как проходит тушение пожаров в Греции.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Молдавские спасатели с начала недели помогают тушить лесные пожары в Греции. На месте работают 25 специалистов, в их распоряжении четыре единицы спецтехники. Однако, как выясняется, миссия сопряжена с колоссальными трудностями.
Спасатель Дмитрий Польщин рассказал и показал на своей странице в Facebook, как проходит борьба с огнем на греческом острове Эвиа.
© Photo : Facebook / Dmitrii PolscinДмитрий Польщин
Dmitrii Polscin - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Дмитрий Польщин
© Photo : Facebook / Dmitrii Polscin
По словам Польщина, на месте работает большая интернациональная команда спасателей, которая для борьбы с огнем растягивается почти на километр территории. При этом, как уточнил молдавский специалист, доступа спецтехники к местам, где бушует пламя, практически нет. Поэтому автоцистерны встают вдоль дороги, а спасатели набирают воду в специальные заплечные мешки "кобры" - и идут в горы.

В небе постоянно кружат самолеты, которые следят за зоной проведения работ. То и дело летят пожарные вертолеты и самолеты к очагам больших пожаров, они тут наши ангелы-хранители... Пролетает авиация из разных стран, и становится очень приятно от сплоченности пожарных со всего мира.

Дмитрий Польщин - Sputnik Молдова
Дмитрий Польщин
Спасатель
Пожарный рассказал, что подъем в горы с каждым разом становится все труднее, а "к вечеру на ногах проступают вены и дают о себе знать жгучей болью".
Тем не менее, как рассказал Польщин, боевой дух всех спасателей крепок, и никто из ребят, несмотря на бешеные физические нагрузки, не жалеет о том, что приехал на помощь: "Когда возвращаемся с локаций, вода в душе черная, а форма и боевая одежда словно забита цементом от пепла".

"Местные жители очень ценят нас и, проезжая мимо цистерн, прикладывают руку к сердцу, очень многие останавливаются и дают холодную воду, еду, печенье. Несмотря на то что мы очень хорошо обеспечены, отказываться нельзя, чтобы не обидеть. Ведь они очень стараются для нас, и это их возможность отблагодарить работающие на пожаре команды", - добавил Польщин.

По словам молдавского спасателя, остров Эвиа огромный, а, по сообщениям местной прессы, этот пожар один из самых крупных за историю страны.
В заключение Польщин поблагодарил всех, кто поддерживает спасателей в этом нелегком деле.
Pompierii moldoveni, în lupta cu incendiile de vegetație în Grecia - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Общество
Молдавские огнеборцы в Греции сражаются с лесными пожарами
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