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Какой сигнал подал Молдове Козак
Какой сигнал подал Молдове Козак
Какой сигнал подал Молдове Козак
2021-08-12T08:30+0300
2021-08-12T08:30+0300
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Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в среду провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Дискуссии длились около двух часов. Среди обсуждаемых тем были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову. Стал ли этот визит неожиданным и была ли это встреча равноправных партнеров? Каковы главные итоги этой встречи? А также - в России предпримут ряд мер для стабилизации цен на сельхозпродукты. В ближайшее время будет увеличен ввоз продуктов из стран СНГ. Соответствующее указание дал президент России Владимир Путин правительству. Что это означает для Молдовы? Обо всем этом беседуем с политологом Владимиром Брутером и проректором Финансового университета при Правительстве РФ Алексеем Зубцом.
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россия, молдова, майя санду, дмитрий козак, видео

Какой сигнал подал Молдове Козак

08:30 12.08.2021
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© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем визит Дмитрия Козака в Молдову и окно возможностей для молдавских фермеров.
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в среду провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Дискуссии длились около двух часов. Среди обсуждаемых тем были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову. Стал ли этот визит неожиданным и была ли это встреча равноправных партнеров? Каковы главные итоги этой встречи? А также - в России предпримут ряд мер для стабилизации цен на сельхозпродукты. В ближайшее время будет увеличен ввоз продуктов из стран СНГ. Соответствующее указание дал президент России Владимир Путин правительству. Что это означает для Молдовы? Обо всем этом беседуем с политологом Владимиром Брутером и проректором Финансового университета при Правительстве РФ Алексеем Зубцом.
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