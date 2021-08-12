https://ru.sputnik.md/20210812/katalis-na-ugnannoy-mashine-nabitoy-kradenymi-velosipedami-43841614.html
Катались на угнанной машине, набитой крадеными велосипедами, — арестованы двое
Катались на угнанной машине, набитой крадеными велосипедами, — арестованы двое
Катались на угнанной машине, набитой крадеными велосипедами — арестованы двое
2021-08-12T14:50+0300
2021-08-12T14:50+0300
2021-08-12T14:50+0300
общество
полиция
угон
велосипеды
в молдове
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КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В Кишиневе полиция задержала 26-летнего мужчину и 16-летнего подростка по подозрению в угоне автомобиля и краже велосипедов.Ранее в полицию обратилась 48-летняя женщина, сообщившая об угоне автомобиля Mazda, который она припарковала на улице Тестимицану в столице. Размер ущерба владелица транспортного средства оценил в 135 тысяч леев.В результате мер, предпринятых следователями, похищенная машина была найдена. В салоне полицейские обнаружили два велосипеда, которые также оказались крадеными.Подозреваемые признали свою вину и были задержаны на 72 часа. Ранее они были судимы за аналогичные преступления. Обоим грозит лишение свободы на срок от одного года до четырех лет.
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Александр Исаев
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полиция, угон, велосипеды, в молдове
Катались на угнанной машине, набитой крадеными велосипедами, — арестованы двое
В Кишиневе задержаны два молодых человека, которые промышляли угоном велосипедов.
КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В Кишиневе полиция задержала 26-летнего мужчину и 16-летнего подростка по подозрению в угоне автомобиля и краже велосипедов.
Ранее в полицию обратилась 48-летняя женщина, сообщившая об угоне автомобиля Mazda, который она припарковала на улице Тестимицану в столице. Размер ущерба владелица транспортного средства оценил в 135 тысяч леев.
В результате мер, предпринятых следователями, похищенная машина была найдена. В салоне полицейские обнаружили два велосипеда, которые также оказались крадеными.
Подозреваемые признали свою вину и были задержаны на 72 часа. Ранее они были судимы за аналогичные преступления. Обоим грозит лишение свободы на срок от одного года до четырех лет.