https://ru.sputnik.md/20210812/katalis-na-ugnannoy-mashine-nabitoy-kradenymi-velosipedami-43841614.html

Катались на угнанной машине, набитой крадеными велосипедами, — арестованы двое

Катались на угнанной машине, набитой крадеными велосипедами, — арестованы двое

Катались на угнанной машине, набитой крадеными велосипедами — арестованы двое

2021-08-12T14:50+0300

2021-08-12T14:50+0300

2021-08-12T14:50+0300

общество

полиция

угон

велосипеды

в молдове

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КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В Кишиневе полиция задержала 26-летнего мужчину и 16-летнего подростка по подозрению в угоне автомобиля и краже велосипедов.Ранее в полицию обратилась 48-летняя женщина, сообщившая об угоне автомобиля Mazda, который она припарковала на улице Тестимицану в столице. Размер ущерба владелица транспортного средства оценил в 135 тысяч леев.В результате мер, предпринятых следователями, похищенная машина была найдена. В салоне полицейские обнаружили два велосипеда, которые также оказались крадеными.Подозреваемые признали свою вину и были задержаны на 72 часа. Ранее они были судимы за аналогичные преступления. Обоим грозит лишение свободы на срок от одного года до четырех лет.

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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полиция, угон, велосипеды, в молдове