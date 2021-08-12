https://ru.sputnik.md/20210812/khoroshee-nachalo---deputat-gosdumy-o-vizite-dmitriya-kozaka-v-moldovu-43846577.html
Хорошее начало: депутат Госдумы - о визите Дмитрия Козака в Молдову
Хорошее начало: депутат Госдумы - о визите Дмитрия Козака в Молдову
Российский парламентарий Артем Туров высказался о визите Козака в Молдову
2021-08-12T17:21+0300
2021-08-12T17:21+0300
2021-08-12T18:21+0300
политика
молдова
майя санду
артем туров
дмитрий козак
в молдове
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КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Визит заместителя главы администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака в Молдову вызвал довольно оптимистичный фидбэк в большей части экспертного и политического сообщества обеих стран."Визит Дмитрия Козака в Молдову, несомненно, получился плодотворным, - говорит в интервью Sputnik Молдова член думского Комитета по делам СНГ Артем Туров. - Достигнут ряд соглашений по различным направлениям деятельности. Я считаю, что это хорошее начало для разговора в новом формате между нашими странами".Туров отметил, что разговор Дмитрия Козака с Майей Санду велся в позитивном ключе, причем обе стороны избежали ненужной политизированности."Мне видится, что Майя Санду сейчас подходит к вопросам внешней политики Молдовы очень взвешено и прагматично. Молдавский президент не допускает излишней политизированности, в том числе в отношении Российской Федерации, одного из главных экономических партнеров Молдовы", - заявил Туров.Комментируя перспективы дальнейшего экономического сотрудничества, депутат Госдумы подчеркнул: важно, что этот диалог между двумя странами продолжается. Более того, выходит "на новый, большой путь". Не видит Артем Туров и непреодолимых преград в вопросе приднестровского урегулирования.Он убежден, что Молдова по-прежнему заинтересована в нормальных, деловых взаимоотношениях с Россией."Любой власти в любой стране необходимо прислушиваться ко всем без исключения слоям общества. Мы знаем, что весьма немалая часть молдавского общества с искренней симпатией относится к Российской Федерации, - наши народы очень близки исторически, культурно. Много граждан Молдовы сегодня живут и работают в России. Какие бы внешнеполитические цели ни преследовала молдавская власть, она не может не учитывать интересы этой части общества", - уверен Артем Туров.Дмитрий Козак совершил визит в Кишинев 11 августа. Сначала состоялась дискуссия с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Переговоры длились около двух часов. В них также приняли участие глава МИДЕИ Нику Попеску и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский.Кроме того, в беседе участвовали министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по внешней политике Кристина Герасимов. Позднее состоялась краткая встреча Козака с представителями Блока коммунистов и социалистов.
https://ru.sputnik.md/20210811/zayavleniya-dmitriya-kozaka-vizit-moldova-kishinev-43779214.html
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молдова, майя санду, артем туров, дмитрий козак, в молдове
Хорошее начало: депутат Госдумы - о визите Дмитрия Козака в Молдову
17:21 12.08.2021 (обновлено: 18:21 12.08.2021)
Разговор Дмитрия Козака с Майей Санду велся в позитивном ключе, причем обе стороны избежали ненужной политизированности, полагает российский парламентарий Артем Туров.
КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik.
Визит заместителя главы администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака в Молдову
вызвал довольно оптимистичный фидбэк в большей части экспертного и политического сообщества обеих стран.
"Визит Дмитрия Козака в Молдову, несомненно, получился плодотворным, - говорит в интервью Sputnik Молдова
член думского Комитета по делам СНГ Артем Туров. - Достигнут ряд соглашений по различным направлениям деятельности. Я считаю, что это хорошее начало для разговора в новом формате между нашими странами".
Туров отметил, что разговор Дмитрия Козака с Майей Санду велся в позитивном ключе, причем обе стороны избежали ненужной политизированности.
"Мне видится, что Майя Санду сейчас подходит к вопросам внешней политики Молдовы очень взвешено и прагматично. Молдавский президент не допускает излишней политизированности, в том числе в отношении Российской Федерации, одного из главных экономических партнеров Молдовы", - заявил Туров.
Комментируя перспективы дальнейшего экономического сотрудничества, депутат Госдумы подчеркнул: важно, что этот диалог между двумя странами продолжается. Более того, выходит "на новый, большой путь".
Не видит Артем Туров и непреодолимых преград в вопросе приднестровского урегулирования.
"Президент Санду публично заявила, что блокады Приднестровья, какого-либо ущемления прав проживающих там граждан не будет. И это внушает определенное доверие. Тем более что для любого политика не сдержать подобные обещания означает фактически политическое самоубийство".
Артем Туров
Член думского Комитета по делам СНГ
Он убежден, что Молдова по-прежнему заинтересована в нормальных, деловых взаимоотношениях с Россией.
"Любой власти в любой стране необходимо прислушиваться ко всем без исключения слоям общества. Мы знаем, что весьма немалая часть молдавского общества с искренней симпатией относится к Российской Федерации, - наши народы очень близки исторически, культурно. Много граждан Молдовы сегодня живут и работают в России. Какие бы внешнеполитические цели ни преследовала молдавская власть, она не может не учитывать интересы этой части общества", - уверен Артем Туров.
Дмитрий Козак совершил визит в Кишинев 11 августа. Сначала состоялась дискуссия с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Переговоры длились около двух часов. В них также приняли участие глава МИДЕИ Нику Попеску и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский.
Кроме того, в беседе участвовали министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по внешней политике Кристина Герасимов. Позднее состоялась краткая встреча Козака с представителями Блока коммунистов и социалистов.