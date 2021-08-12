https://ru.sputnik.md/20210812/khoroshee-nachalo---deputat-gosdumy-o-vizite-dmitriya-kozaka-v-moldovu-43846577.html

Хорошее начало: депутат Госдумы - о визите Дмитрия Козака в Молдову

Хорошее начало: депутат Госдумы - о визите Дмитрия Козака в Молдову

Российский парламентарий Артем Туров высказался о визите Козака в Молдову

2021-08-12T17:21+0300

2021-08-12T17:21+0300

2021-08-12T18:21+0300

политика

молдова

майя санду

артем туров

дмитрий козак

в молдове

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КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Визит заместителя главы администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака в Молдову вызвал довольно оптимистичный фидбэк в большей части экспертного и политического сообщества обеих стран."Визит Дмитрия Козака в Молдову, несомненно, получился плодотворным, - говорит в интервью Sputnik Молдова член думского Комитета по делам СНГ Артем Туров. - Достигнут ряд соглашений по различным направлениям деятельности. Я считаю, что это хорошее начало для разговора в новом формате между нашими странами".Туров отметил, что разговор Дмитрия Козака с Майей Санду велся в позитивном ключе, причем обе стороны избежали ненужной политизированности."Мне видится, что Майя Санду сейчас подходит к вопросам внешней политики Молдовы очень взвешено и прагматично. Молдавский президент не допускает излишней политизированности, в том числе в отношении Российской Федерации, одного из главных экономических партнеров Молдовы", - заявил Туров.Комментируя перспективы дальнейшего экономического сотрудничества, депутат Госдумы подчеркнул: важно, что этот диалог между двумя странами продолжается. Более того, выходит "на новый, большой путь". Не видит Артем Туров и непреодолимых преград в вопросе приднестровского урегулирования.Он убежден, что Молдова по-прежнему заинтересована в нормальных, деловых взаимоотношениях с Россией."Любой власти в любой стране необходимо прислушиваться ко всем без исключения слоям общества. Мы знаем, что весьма немалая часть молдавского общества с искренней симпатией относится к Российской Федерации, - наши народы очень близки исторически, культурно. Много граждан Молдовы сегодня живут и работают в России. Какие бы внешнеполитические цели ни преследовала молдавская власть, она не может не учитывать интересы этой части общества", - уверен Артем Туров.Дмитрий Козак совершил визит в Кишинев 11 августа. Сначала состоялась дискуссия с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Переговоры длились около двух часов. В них также приняли участие глава МИДЕИ Нику Попеску и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский.Кроме того, в беседе участвовали министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по внешней политике Кристина Герасимов. Позднее состоялась краткая встреча Козака с представителями Блока коммунистов и социалистов.

https://ru.sputnik.md/20210811/zayavleniya-dmitriya-kozaka-vizit-moldova-kishinev-43779214.html

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молдова, майя санду, артем туров, дмитрий козак, в молдове