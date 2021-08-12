https://ru.sputnik.md/20210812/kishineve-sostoitsya-nedelya-molodezhi-forum-43814630.html

В Кишиневе состоится Неделя молодежи и форум

В Кишиневе состоится Неделя молодежи и форум

В Кишиневе состоится неделя молодежи и тематический форум

2021-08-12T07:30+0300

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. С 12 по 19 августа в Кишиневе пройдет Международная неделя молодежи. Об этом сообщил примар молдавской столицы Ион Чебан. По его словам, участники будут вовлечены в различные события, представляющие интерес для молодежи: познание мира, развитие творческих способностей, обмен передовым опытом, культура, спорт, командные игры, шахматные чемпионаты, теннис, футбол, флешмобы, мастер-классы с актерами, рок-концерт. 19 августа в Кишиневе состоится Муниципальный молодежный форум.

https://ru.sputnik.md/20210807/rossiya-vydelyaet-granty-dlya-molodezhi-sng-43701121.html

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