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В Кишиневе состоится Неделя молодежи и форум
В Кишиневе состоится Неделя молодежи и форум
В Кишиневе состоится неделя молодежи и тематический форум
2021-08-12T07:30+0300
2021-08-12T07:30+0300
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. С 12 по 19 августа в Кишиневе пройдет Международная неделя молодежи. Об этом сообщил примар молдавской столицы Ион Чебан. По его словам, участники будут вовлечены в различные события, представляющие интерес для молодежи: познание мира, развитие творческих способностей, обмен передовым опытом, культура, спорт, командные игры, шахматные чемпионаты, теннис, футбол, флешмобы, мастер-классы с актерами, рок-концерт. 19 августа в Кишиневе состоится Муниципальный молодежный форум.
https://ru.sputnik.md/20210807/rossiya-vydelyaet-granty-dlya-molodezhi-sng-43701121.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова

В Кишиневе состоится Неделя молодежи и форум

07:30 12.08.2021
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Муниципальные власти продолжают проводить в молдавской столице различные мероприятия и фестивали для молодых людей.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. С 12 по 19 августа в Кишиневе пройдет Международная неделя молодежи. Об этом сообщил примар молдавской столицы Ион Чебан.

"Повестка дня форума включает ряд мероприятий, направленных на популяризацию культуры и обычаев как Республики Молдова, так и других государств, а также активное вовлечение и информирование молодежи об этих ценностях", - отметил Чебан.

По его словам, участники будут вовлечены в различные события, представляющие интерес для молодежи: познание мира, развитие творческих способностей, обмен передовым опытом, культура, спорт, командные игры, шахматные чемпионаты, теннис, футбол, флешмобы, мастер-классы с актерами, рок-концерт.
Россия выделяет гранты для молодежи в СНГ: что надо знать? - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
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Россия выделяет гранты для молодежи в СНГ
7 августа, 18:11
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19 августа в Кишиневе состоится Муниципальный молодежный форум.
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