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В Кишиневе врачи скорой откачали упавшего из окна мужчину
В Кишиневе врачи скорой откачали упавшего из окна мужчину
В Кишиневе врачи скорой откачали мужчину упавшего с из окна
2021-08-12T10:08+0300
2021-08-12T10:09+0300
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кишинев
институт скорой медицинской помощи
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В Кишиневе врачи скорой помощи вернули к жизни 40-летнего мужчину, упавшего с высоты. Об этом сообщили в Национальном центре скорой медицинской помощи. По данным ведомства, инцидент произошел в среду, когда в диспетчерскую поступил звонок с просьбой о помощи мужчине, получившему множественные травмы после падения с высоты. "Врачи осмотрели пациента и обнаружили, что он находится в критическом состоянии, без сознания, дыхания и пульса. Оперативно были начаты реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении скорой помощи. По данным центра, мужчину удалось реанимировать.Пациент был доставлен в реанимацию.
https://ru.sputnik.md/20210713/solnechnye-udary-i-otravleniya-gribami-samye-chastnye-obrascheniya-v-skoruyu-za-nedelyu-35497046.html
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в молдове, кишинев, институт скорой медицинской помощи, падение

В Кишиневе врачи скорой откачали упавшего из окна мужчину

10:08 12.08.2021 (обновлено: 10:09 12.08.2021)
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В Кишиневе врачи скорой помощи вернули к жизни 40-летнего мужчину, упавшего с высоты. Об этом сообщили в Национальном центре скорой медицинской помощи.
По данным ведомства, инцидент произошел в среду, когда в диспетчерскую поступил звонок с просьбой о помощи мужчине, получившему множественные травмы после падения с высоты.
"Врачи осмотрели пациента и обнаружили, что он находится в критическом состоянии, без сознания, дыхания и пульса. Оперативно были начаты реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении скорой помощи.
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По данным центра, мужчину удалось реанимировать.Пациент был доставлен в реанимацию.
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