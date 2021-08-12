https://ru.sputnik.md/20210812/kishineve-vrachi-skoroy-otkachali-muzhchinu-upavshego-s-iz-okna-43827985.html

В Кишиневе врачи скорой откачали упавшего из окна мужчину

В Кишиневе врачи скорой откачали упавшего из окна мужчину

В Кишиневе врачи скорой откачали мужчину упавшего с из окна

2021-08-12T10:08+0300

2021-08-12T10:08+0300

2021-08-12T10:09+0300

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В Кишиневе врачи скорой помощи вернули к жизни 40-летнего мужчину, упавшего с высоты. Об этом сообщили в Национальном центре скорой медицинской помощи. По данным ведомства, инцидент произошел в среду, когда в диспетчерскую поступил звонок с просьбой о помощи мужчине, получившему множественные травмы после падения с высоты. "Врачи осмотрели пациента и обнаружили, что он находится в критическом состоянии, без сознания, дыхания и пульса. Оперативно были начаты реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении скорой помощи. По данным центра, мужчину удалось реанимировать.Пациент был доставлен в реанимацию.

https://ru.sputnik.md/20210713/solnechnye-udary-i-otravleniya-gribami-samye-chastnye-obrascheniya-v-skoruyu-za-nedelyu-35497046.html

кишинев

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2021

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в молдове, кишинев, институт скорой медицинской помощи, падение