https://ru.sputnik.md/20210812/kozak-i-sandu-prolozhili-kurs-43851097.html

Будем дружить точно: Козак и Санду проложили курс

Будем дружить точно: Козак и Санду проложили курс

Встреча Дмитрия Козака и Майи Санду продемонстрировала открытость Москвы к диалогу с новыми властями Молдовы

2021-08-12T18:46+0300

2021-08-12T18:46+0300

2021-08-12T19:00+0300

политика

молдова

майя санду

дмитрий козак

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Атмосферу встречи в молдавской столице оценили как прагматичную, конструктивную и доброжелательную и замглавы администрации президента России, и президент Молдовы. Правда, в открытости России нет никакой особенной новизны — готовность к обсуждению всех без исключения вопросов в двусторонних отношениях в Москве подтверждали всегда."Знаете, я был в этом дворце в июне 2019 года. Тогда говорил, что мы согласимся с любым выбором молдавского народа, если он будет честным и выборы будут декриминализованы. Это сегодня состоялось. Мы уважаем выбор молдавского народа и готовы сотрудничать с законно избранной властью, мы это делаем", — сказал Козак во время общения с журналистами у здания администрации президента Молдовы.А вот готовность Кишинева развивать взаимовыгодные отношения с Россией довольно долго оставалась под вопросом для отечественной общественности. Президент Молдовы встречалась с лидерами европейских государств, однако на российском направлении прогресса не было заметно.Возникшую пустоту активно пытались заполнить своей риторикой радикальные прозападные силы, настроенные на конфронтацию с Россией, и все это начало вызывать в обществе напряжение и даже тревогу.Поэтому можно сказать, что встреча в Кишиневе произошла в тот момент, когда она была более всего необходима. За один день прояснились многие вопросы, на которые ранее не находилось очевидных и конкретных ответов.Буквально с завтрашнего дняВстреча с Дмитрием Козаком стала для администрации Майи Санду первым реальным шагом к расширению официальных контактов с Россией. Тема встречи президентов России и Молдовы вышла из плоскости теоретических рассуждений и перешла в разряд практических вопросов. Замглавы администрации президента РФ подтвердил: если по всем вопросам рабочей повестки будет достигнута договоренность, встреча на высшем уровне "обязательно состоится".А рабочая повестка — обширная.Президент Молдовы с момента своего вступления в должность подтверждала в публичных выступлениях и телевизионных интервью, что в отношениях между двумя странами существует множество тем, которые необходимо обсуждать.Кроме вопросов, связанных с процессом приднестровского урегулирования, Майя Санду подчеркивала важность возобновления экспорта молдавских товаров на рынки РФ. Напомним, что в этом году Россия не продлила действие нулевой пошлины на ввоз ряда продовольственных товаров из Молдовы.Актуален и вопрос о невыплаченных долгах за российский газ. Контракт с "Газпромом" действует до конца 2021 года. Кишинев хочет решить вопрос о новом соглашении уже в сентябре, однако экономические отношения здесь далеки от идеальных. В мае "Газпром" обратился в суд с иском о взыскании с "Молдовагаза" 370,5 миллиона долларов за поставленное в 2018 году топливо.Важен и вопрос социальных гарантий для граждан нашей страны, которые трудятся в России. И возобновление работы межправкомиссии по торгово-экономическим отношениям — ее последнее заседание состоялось онлайн 2 октября 2020 года, после проведения молдо-российского экономического форума.И Дмитрий Козак, и Майя Санду подтвердили, что договорились активизировать работу по всем этим направлениям. "Буквально с завтрашнего дня", — заметил российский гость.Начало большого путиОбозреватели и в Молдове, и в России отметили, что разговор Дмитрия Козака и Майи Санду состоялся в позитивном, прагматическом ключе — взвешенно и без политизированности. Это обнадеживающий знак, ведь известно, что не все из внешних партнеров Молдовы на Западе готовы отказаться от конфронтационной повестки в отношениях с Россией.И доброжелательный характер встречи, состоявшейся в Кишиневе, показал, что в администрации Санду отдают себе отчет, насколько разрушительным и далеким от национальных интересов Молдовы может оказаться слепое следование таким курсом.Встреча Козака и Санду обозначила начало пути, на котором предстоит серьезная работа — и это позитивное начало. Остается надеяться, что официальный Кишинев продемонстрирует достаточно политической воли, чтобы оградить свои двусторонние отношения с Россией от вторжения внешних сил, которые желали бы навязать Молдове несвойственную для нее роль ретранслятора антироссийской повестки. Потому что в истории нашей страны есть примеры, когда это не удавалось.

https://ru.sputnik.md/20210812/khoroshee-nachalo---deputat-gosdumy-o-vizite-dmitriya-kozaka-v-moldovu-43846577.html

https://ru.sputnik.md/20210812/vizite-kozaka-russia-nevazhno-kakie-politicheskie-sily-moldova-43838120.html

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молдова, майя санду, дмитрий козак