https://ru.sputnik.md/20210812/krushenie-vertoleta-chast-passazhirov-spaslis-poiski-vedutsya-43827835.html

Крушение вертолета на Камчатке: часть пассажиров спаслась, поиски остальных ведутся

Крушение вертолета на Камчатке: часть пассажиров спаслась, поиски остальных ведутся

Крушение вертолета на Камчатке: часть пассажиров спаслись, поиски остальных ведутся

2021-08-12T09:50+0300

2021-08-12T09:50+0300

2021-08-12T09:52+0300

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Пассажиры вертолета Ми-8, спасшиеся при падении в Курильское озеро на Камчатке, смогли выплыть с девятиметровой глубины, сообщили журналистам в Кроноцком заповеднике, передает РИА Новости.По словам участкового госинспектора Евгения Денгеса, пострадавших вытащили из воды сотрудники заповедника. Они слышали шум вертолета, но не видели его. Затем раздался громкий хлопок — Ми-8 ударился о воду.Температура воды в озере сейчас не более пяти-шести градусов, долго находиться в ней невозможно, добавили в пресс-службе заповедника.Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки сегодня утром по местному времени. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь из них спаслись. Нескольких пострадавших доставили в больницы Петропавловска-Камчатского, двое находятся в тяжелом состоянии. Поиски еще восьми человек продолжаются, спасательную операцию осложняет то, что вертолет затонул на глубине более ста метров.Сообщалось, что полет был туристическим, среди пассажиров были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Компания "Витязь-Аэро", которой принадлежит Ми-8, выполняет индивидуальные полеты, пассажирские рейсы, а также туристические перевозки, в том числе над Курильским озером.Перед вылетом Ми-8 прошел досмотр. Капремонт проводился в прошлом году.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.

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