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Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают терять в цене
Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают терять в цене
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте
2021-08-12T22:02+0300
2021-08-12T22:02+0300
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КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, тринадцатое августа.Доллар и евро продолжают терять в цене по отношению к молдавскому лею. Эта тенденция сохраняется с начала недели.Евро станет дешевле на пять банов и закрепится на уровне 20,7728 лея.Доллар подешевеет на восемь банов и будет стоить в пятницу 17,7009 лея.Что касается остальных валют, то 12 августа немного окрепнет российский рубль, который разместится на уровне 0,2409 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6615 лея. Румынский лей подешевеет до 4,2271 в пересчете на национальную валюту.
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нацбанк, валюта, курс

Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают терять в цене

22:02 12.08.2021
77
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, тринадцатое августа.
Доллар и евро продолжают терять в цене по отношению к молдавскому лею. Эта тенденция сохраняется с начала недели.
Евро станет дешевле на пять банов и закрепится на уровне 20,7728 лея.
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Доллар подешевеет на восемь банов и будет стоить в пятницу 17,7009 лея.
Что касается остальных валют, то 12 августа немного окрепнет российский рубль, который разместится на уровне 0,2409 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6615 лея. Румынский лей подешевеет до 4,2271 в пересчете на национальную валюту.
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