https://ru.sputnik.md/20210812/lavrov-deystviya-zapada-nauchili-rossiyu-polagatsya-tolko-na-sebya-43843326.html

Лавров: действия Запада научили Россию полагаться только на себя

Лавров: действия Запада научили Россию полагаться только на себя

Лавров: действия Запада научили Россию полагаться только на себя

2021-08-12T16:28+0300

2021-08-12T16:28+0300

2021-08-12T16:30+0300

россия

в мире

сергей лавров

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Действия западных стран научили, что в своем развитии Россия должна полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но при этом помня, что они могут в любой момент "соскочить", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в арт-кластере "Таврида".Как пишет РИА Новости, министр отметил, что вывод, который Москва сделала из санкционного давления, очень простой. Многие говорят, что импортозамещение провалилось, указал Лавров, но благодаря контрмерам Россия смогла наладить сельское хозяйство и наладить в промышленности и военно-промышленном комплексе такие процессы, которые сделали Россию независимой и от украинских промышленных предприятий, и от западных партнеров, которые имели определенную монополию в сфере технологий."Но мы будем это делать, прекрасно осознавая теперь уже с учетом прошлого опыта, что, если вдруг на каком-то очередном этапе кто-то из партнеров опять решит нас за что-нибудь наказать, мы не понесем никакого урона от прекращения соответствующего проекта и будем полагаться на собственные силы. Иными словами: вот эти события после Украины с санкциями и всем прочим нас научили, что в своем развитии мы должны полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но памятуя при этом о том, что они, западные я имею в виду, ненадежны и в любой момент могут просто "соскочить", говоря по-русски", - подчеркнул он.

https://ru.sputnik.md/20210723/lavrov-o-popytkakh-zapada-sozdat-poyas-nestabilnosti-vokrug-rossii-42975844.html

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в мире, сергей лавров