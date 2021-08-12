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Лавров: действия Запада научили Россию полагаться только на себя
16:28 12.08.2021 (обновлено: 16:30 12.08.2021)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
© Пресс-служба МИД РФ/
Глава МИД России выступил в арт-кластере "Таврида".
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Действия западных стран научили, что в своем развитии Россия должна полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но при этом помня, что они могут в любой момент "соскочить", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в арт-кластере "Таврида".
Как пишет РИА Новости, министр отметил, что вывод, который Москва сделала из санкционного давления, очень простой. Многие говорят, что импортозамещение провалилось, указал Лавров, но благодаря контрмерам Россия смогла наладить сельское хозяйство и наладить в промышленности и военно-промышленном комплексе такие процессы, которые сделали Россию независимой и от украинских промышленных предприятий, и от западных партнеров, которые имели определенную монополию в сфере технологий.
Сейчас они нас стимулировали все те пробелы, которые у нас еще оставались, заполнять, и это придаст существенно большую устойчивость и прочность нашей экономике. При этом подчеркну: речь идет не о том, чтобы впадать в автаркию, в самоизоляцию, в конфронтацию. Мы по-прежнему со всеми готовы сотрудничать - и в освоении наших транспортных коридоров, которые сейчас будут активно развиваться, и укрепляться, и в разработке любых программ – научных, научно-технических, в сфере энергетики и так далее.
"Но мы будем это делать, прекрасно осознавая теперь уже с учетом прошлого опыта, что, если вдруг на каком-то очередном этапе кто-то из партнеров опять решит нас за что-нибудь наказать, мы не понесем никакого урона от прекращения соответствующего проекта и будем полагаться на собственные силы. Иными словами: вот эти события после Украины с санкциями и всем прочим нас научили, что в своем развитии мы должны полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но памятуя при этом о том, что они, западные я имею в виду, ненадежны и в любой момент могут просто "соскочить", говоря по-русски", - подчеркнул он.