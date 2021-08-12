Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210812/lavrov-deystviya-zapada-nauchili-rossiyu-polagatsya-tolko-na-sebya-43843326.html
Лавров: действия Запада научили Россию полагаться только на себя
Лавров: действия Запада научили Россию полагаться только на себя
Лавров: действия Запада научили Россию полагаться только на себя
2021-08-12T16:28+0300
2021-08-12T16:30+0300
россия
в мире
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43843172_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_d779bcecc466c72ba7f677ae53b313e5.jpg
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Действия западных стран научили, что в своем развитии Россия должна полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но при этом помня, что они могут в любой момент "соскочить", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в арт-кластере "Таврида".Как пишет РИА Новости, министр отметил, что вывод, который Москва сделала из санкционного давления, очень простой. Многие говорят, что импортозамещение провалилось, указал Лавров, но благодаря контрмерам Россия смогла наладить сельское хозяйство и наладить в промышленности и военно-промышленном комплексе такие процессы, которые сделали Россию независимой и от украинских промышленных предприятий, и от западных партнеров, которые имели определенную монополию в сфере технологий."Но мы будем это делать, прекрасно осознавая теперь уже с учетом прошлого опыта, что, если вдруг на каком-то очередном этапе кто-то из партнеров опять решит нас за что-нибудь наказать, мы не понесем никакого урона от прекращения соответствующего проекта и будем полагаться на собственные силы. Иными словами: вот эти события после Украины с санкциями и всем прочим нас научили, что в своем развитии мы должны полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но памятуя при этом о том, что они, западные я имею в виду, ненадежны и в любой момент могут просто "соскочить", говоря по-русски", - подчеркнул он.
https://ru.sputnik.md/20210723/lavrov-o-popytkakh-zapada-sozdat-poyas-nestabilnosti-vokrug-rossii-42975844.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43843172_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ff69c4524d599f0b3804f9966b002735.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, сергей лавров

Лавров: действия Запада научили Россию полагаться только на себя

16:28 12.08.2021 (обновлено: 16:30 12.08.2021)
99
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Глава МИД России выступил в арт-кластере "Таврида".
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Действия западных стран научили, что в своем развитии Россия должна полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но при этом помня, что они могут в любой момент "соскочить", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в арт-кластере "Таврида".
Встреча глав МИД РФ и Гватемалы С. Лаврова и П. Броло - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Политика
Лавров – о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России
23 июля, 12:35
72
Как пишет РИА Новости, министр отметил, что вывод, который Москва сделала из санкционного давления, очень простой. Многие говорят, что импортозамещение провалилось, указал Лавров, но благодаря контрмерам Россия смогла наладить сельское хозяйство и наладить в промышленности и военно-промышленном комплексе такие процессы, которые сделали Россию независимой и от украинских промышленных предприятий, и от западных партнеров, которые имели определенную монополию в сфере технологий.
Сейчас они нас стимулировали все те пробелы, которые у нас еще оставались, заполнять, и это придаст существенно большую устойчивость и прочность нашей экономике. При этом подчеркну: речь идет не о том, чтобы впадать в автаркию, в самоизоляцию, в конфронтацию. Мы по-прежнему со всеми готовы сотрудничать - и в освоении наших транспортных коридоров, которые сейчас будут активно развиваться, и укрепляться, и в разработке любых программ – научных, научно-технических, в сфере энергетики и так далее.
Встреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и А. Аз-Зайяни - Sputnik Молдова
Сергей Лавров
министр иностранных дел РФ
"Но мы будем это делать, прекрасно осознавая теперь уже с учетом прошлого опыта, что, если вдруг на каком-то очередном этапе кто-то из партнеров опять решит нас за что-нибудь наказать, мы не понесем никакого урона от прекращения соответствующего проекта и будем полагаться на собственные силы. Иными словами: вот эти события после Украины с санкциями и всем прочим нас научили, что в своем развитии мы должны полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но памятуя при этом о том, что они, западные я имею в виду, ненадежны и в любой момент могут просто "соскочить", говоря по-русски", - подчеркнул он.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:13Украина и Молдова усилят двустороннее военное сотрудничество
18:46Будем дружить точно: Козак и Санду проложили курс
18:24Назначен новый глава Погранполиции Международного аэропорта Кишинева
17:56Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:51Немеренко: ожидается новая волна COVID-19, это будет война для непривитых
17:33Депутаты рассмотрят изменения для Генпрокуратуры: оппозиция недовольна
17:21Хорошее начало: депутат Госдумы - о визите Дмитрия Козака в Молдову
17:09Российский эксперт: между Москвой и Кишиневом нет непреодолимых противоречий по теме газа
16:43Юркомиссия одобрила ряд законопроектов: что ждет генпрокурора и ВСМ
16:32Кадровые чистки в Молдове: кого сняли в правительстве и кто назначен
16:28Лавров: действия Запада научили Россию полагаться только на себя
16:00Уволили, вернули и снова сняли: кто станет главой Агентства по медикаментам
15:45Платон объявлен в розыск – решение суда
15:28Как бежали из колонии в Истре: Следственный комитет раскрыл подробности
15:19В правительстве приняли решение о разделении министерств
15:15Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге
14:50Катались на угнанной машине, набитой крадеными велосипедами, — арестованы двое
14:30Самый главный сосед предлагает России новый уровень отношений
14:00В России задержаны 30 участников криминальной сходки
13:50Pfizer или Moderna: установлено, какая вакцина эффективнее при "дельте"