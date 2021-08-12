https://ru.sputnik.md/20210812/mir-za-sutki-begletsy-popalis-nalog-s-milliarderov-i-skandal-s-baydenom-43825521.html
Мир за сутки: беглецы попались, налог с миллиардеров и скандал с Байденом-младшим
Мир за сутки: беглецы попались, налог с миллиардеров и скандал с Байденом-младшим
Грозаву и Цуркану пойманы налог с миллиардеров Байден скандал
2021-08-12T08:50+0300
2021-08-12T08:50+0300
2021-08-12T10:15+0300
общество
в мире
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Бежавшие 6 августа из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Денис Грозаву и Иван Цуркану задержаны, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "МВД Медиа".Сообщается, что беглецы скрывались в Подольске, это в 15 километрах от МКАД и в 100 километрах от Истры. Они прятались на съемной квартире. Задержаны и арендаторы этой квартиры – мужчина и женщина. Следствие заявляет, что они укрывали беглецов, и квалифицирует это как пособничество побегу.МВД также информирует, что все четверо задержанных доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск еще трех беглецов продолжается.Сын президента Байдена - вновь в центре скандалаБританское издание Daily Mail сообщает, что получило в свое распоряжение видеозапись беседы сына президента США Хантера Байдена с "ночной бабочкой", пишет РИА Новости.Сообщается, что люди на видео - без одежды. Мужчина, которого издание называет Хантером Байденом, рассказывает женщине, что "русские наркоторговцы" украли его ноутбук в отеле в Лас-Вегасе в 2018 году, пишет издание. По словам мужчины, на украденном ноутбуке были интимные видео, и он беспокоится, что из-за них его будут шантажировать. С ноутбуками у Хантера Байдена как-то не складывается. Он уже терял один лаптоп, после чего в прессу попал компромат, в том числе фотографии Байдена-младшего с женщинами легкого поведения.Британские ученые придумали, где взять деньги на вакцинацию и пособияЕдиновременный налог на доходы миллиардеров может позволить всем жителям планеты пройти вакцинацию против COVID-19 - об этом говорится в исследовании британской благотворительной организации Oxfam, проведенном совместно с Альянсом по борьбе с неравенством, Институтом политических исследований и организацией Patriotic Millionaires, сообщает издание "Прайм".Ученые подсчитали, что за счет единовременного чрезвычайного налога на миллиардеров можно привлечь 4 триллиона фунтов стерлингов (5,4 триллиона долларов), причем после этого 2690 миллиардеров в мире все равно останутся на 40 миллиардов фунтов стерлингов (55 миллиардов долларов) богаче, чем до пандемии.В докладе говорится, что совокупный капитал миллиардеров мира с начала пандемии вырос почти на 69% — до 9,7 триллиона фунтов стерлингов (13,5 триллиона долларов). Так, состояние Джеффа Безоса из Amazon увеличилось на 57,3 миллиарда фунтов стерлингов (79,4 миллиарда долларов) во время пандемии — до 139 миллиардов фунтов стерлингов (192 миллиарда долларов).Кроме того, ученые подсчитали, что состояние миллиардеров за последние 17 месяцев выросло больше, чем за последние 15 лет.Пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года.
https://ru.sputnik.md/20210806/sbezhavshie-izolyator-rossia-urozhentsy-moldova-43658088.html
https://ru.sputnik.md/20201022/vinu-za-porazhenie-biden-ne-udastsya-vozlozhit-na-russkikh-32124033.html
https://ru.sputnik.md/20210522/Spasibo-vaktsinam-v-mire-poyavilis-devyat-novykh-milliarderov-34836591.html
https://ru.sputnik.md/20210602/Geyts-prizval-bogatye-strany-zhertvovat-vaktsinu-ot-COVID-19-34972677.html
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в мире
Мир за сутки: беглецы попались, налог с миллиардеров и скандал с Байденом-младшим
08:50 12.08.2021 (обновлено: 10:15 12.08.2021)
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik.
Бежавшие 6 августа из изолятора временного содержания в подмосковной Истре
Денис Грозаву и Иван Цуркану задержаны, об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на сайт "МВД Медиа"
.
Сообщается, что беглецы скрывались в Подольске
, это в 15 километрах от МКАД и в 100 километрах от Истры. Они прятались на съемной квартире. Задержаны и арендаторы этой квартиры – мужчина и женщина. Следствие заявляет, что они укрывали беглецов, и квалифицирует это как пособничество побегу.
"Задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк
.
МВД также информирует, что все четверо задержанных доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск еще трех беглецов продолжается.
Сын президента Байдена - вновь в центре скандала
Британское издание Daily Mail сообщает, что получило в свое распоряжение видеозапись беседы сына президента США Хантера Байдена с "ночной бабочкой", пишет РИА Новости
.
Сообщается, что люди на видео - без одежды. Мужчина, которого издание называет Хантером Байденом, рассказывает женщине, что "русские наркоторговцы" украли его ноутбук в отеле в Лас-Вегасе в 2018 году, пишет издание.
По словам мужчины, на украденном ноутбуке были интимные видео, и он беспокоится, что из-за них его будут шантажировать.
С ноутбуками у Хантера Байдена как-то не складывается. Он уже терял один лаптоп, после чего в прессу попал компромат, в том числе фотографии Байдена-младшего с женщинами легкого поведения.
Британские ученые придумали, где взять деньги на вакцинацию и пособия
Единовременный налог на доходы миллиардеров может позволить всем жителям планеты пройти вакцинацию против COVID-19 - об этом говорится в исследовании британской благотворительной организации Oxfam, проведенном совместно с Альянсом по борьбе с неравенством, Институтом политических исследований и организацией Patriotic Millionaires, сообщает издание "Прайм"
.
"Единовременный 99-процентный сбор с доходов миллиардеров во время пандемии может позволить всем жителям планеты пройти вакцинацию против COVID-19 и предоставить денежный грант в размере 14 тысяч фунтов стерлингов (20 тысяч долларов) всем безработным", - говорится в исследовании.
Ученые подсчитали, что за счет единовременного чрезвычайного налога на миллиардеров можно привлечь 4 триллиона фунтов стерлингов (5,4 триллиона долларов), причем после этого 2690 миллиардеров в мире все равно останутся на 40 миллиардов фунтов стерлингов (55 миллиардов долларов) богаче, чем до пандемии.
В докладе говорится, что совокупный капитал миллиардеров мира с начала пандемии вырос почти на 69% — до 9,7 триллиона фунтов стерлингов (13,5 триллиона долларов). Так, состояние Джеффа Безоса из Amazon увеличилось на 57,3 миллиарда фунтов стерлингов (79,4 миллиарда долларов) во время пандемии — до 139 миллиардов фунтов стерлингов (192 миллиарда долларов).
Кроме того, ученые подсчитали, что состояние миллиардеров за последние 17 месяцев выросло больше, чем за последние 15 лет.
"С начала пандемии в Клуб миллиардеров Forbes вступили 325 новых миллиардеров, что эквивалентно примерно одному новоиспеченному миллиардеру в день", — отметили исследователи.
Пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года.