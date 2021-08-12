https://ru.sputnik.md/20210812/moldavskie-ognebortsy-v-gretsii-srazhayutsya-s-lesnymi-pozharami-43826680.html

Молдавские огнеборцы в Греции сражаются с лесными пожарами

Молдавские огнеборцы в Греции сражаются с лесными пожарами

Фото видео Молдавские огнеборцы в Греции сражаются с лесными пожарами

2021-08-12T09:30+0300

2021-08-12T09:30+0300

2021-08-12T11:27+0300

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греция

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В прямом смысле жаркими выдались уже первые сутки миссии молдавских пожарных в Греции. Как сообщила в четверг пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), только за первые часы в среду спасатели из Молдовы вместе с румынскими коллегами потушили более 59 очагов возгорания.А в целом за первые сутки миссии в Греции молдавские пожарные потушили 7 гектаров лесных пожаров, бушующих на склонах гор.Согласно данным, предоставленным офицерами оперативной базы, доступ к очагам возгорания крайне затруднен, а в некоторые районы пожарные даже не могут проехать на спецтехнике, так что им приходится использовать иные спецсредства. Чтобы помочь огнеборцам скоординировать свои действия в этих непростых условиях, глава ГИЧС провел видеоконференцию. Генерал-майор Михаил Харабажиу подчеркнул важность миссии пожарных в Греции и поблагодарил личный состав за слаженные и профессиональные действия. По данным ГИЧС, 25 спасателей, которые 9 августа были откомандированы в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, работают в две смены. В течение нескольких дней они будут бороться с огнем, чтобы ликвидировать очаги охвативших Грецию сильнейших пожаров.

https://ru.sputnik.md/20210811/pozharnye-moldovy-pristupili-tusheniyu-ognya-naostrove-eviya-v-gretsii-43798132.html

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в мире, молдова, греция, спасатели, пожарные