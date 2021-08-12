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Молдавские огнеборцы в Греции сражаются с лесными пожарами
Молдавские огнеборцы в Греции сражаются с лесными пожарами
Фото видео Молдавские огнеборцы в Греции сражаются с лесными пожарами
2021-08-12T09:30+0300
2021-08-12T11:27+0300
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В прямом смысле жаркими выдались уже первые сутки миссии молдавских пожарных в Греции. Как сообщила в четверг пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), только за первые часы в среду спасатели из Молдовы вместе с румынскими коллегами потушили более 59 очагов возгорания.А в целом за первые сутки миссии в Греции молдавские пожарные потушили 7 гектаров лесных пожаров, бушующих на склонах гор.Согласно данным, предоставленным офицерами оперативной базы, доступ к очагам возгорания крайне затруднен, а в некоторые районы пожарные даже не могут проехать на спецтехнике, так что им приходится использовать иные спецсредства. Чтобы помочь огнеборцам скоординировать свои действия в этих непростых условиях, глава ГИЧС провел видеоконференцию. Генерал-майор Михаил Харабажиу подчеркнул важность миссии пожарных в Греции и поблагодарил личный состав за слаженные и профессиональные действия. По данным ГИЧС, 25 спасателей, которые 9 августа были откомандированы в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, работают в две смены. В течение нескольких дней они будут бороться с огнем, чтобы ликвидировать очаги охвативших Грецию сильнейших пожаров.
https://ru.sputnik.md/20210811/pozharnye-moldovy-pristupili-tusheniyu-ognya-naostrove-eviya-v-gretsii-43798132.html
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в мире, молдова, греция, спасатели, пожарные

Молдавские огнеборцы в Греции сражаются с лесными пожарами

09:30 12.08.2021 (обновлено: 11:27 12.08.2021)
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© Photo : IGSUPompierii moldoveni, în lupta cu incendiile de vegetație în Grecia
Pompierii moldoveni, în lupta cu incendiile de vegetație în Grecia - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Photo : IGSU
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
В Грецию для помощи в тушении пожаров отправились 25 молдавских спасателей и четыре единицы спецтехники.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В прямом смысле жаркими выдались уже первые сутки миссии молдавских пожарных в Греции.
Как сообщила в четверг пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), только за первые часы в среду спасатели из Молдовы вместе с румынскими коллегами потушили более 59 очагов возгорания.
А в целом за первые сутки миссии в Греции молдавские пожарные потушили 7 гектаров лесных пожаров, бушующих на склонах гор.
Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
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Пожарные из Молдовы приступили к тушению огня на острове Эвия в Греции
Вчера, 12:00
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Согласно данным, предоставленным офицерами оперативной базы, доступ к очагам возгорания крайне затруднен, а в некоторые районы пожарные даже не могут проехать на спецтехнике, так что им приходится использовать иные спецсредства.
Чтобы помочь огнеборцам скоординировать свои действия в этих непростых условиях, глава ГИЧС провел видеоконференцию. Генерал-майор Михаил Харабажиу подчеркнул важность миссии пожарных в Греции и поблагодарил личный состав за слаженные и профессиональные действия.
По данным ГИЧС, 25 спасателей, которые 9 августа были откомандированы в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, работают в две смены. В течение нескольких дней они будут бороться с огнем, чтобы ликвидировать очаги охвативших Грецию сильнейших пожаров.
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