https://ru.sputnik.md/20210812/moskva-i-kishinev-protivorechia-gaz-43848447.html

Российский эксперт: между Москвой и Кишиневом нет непреодолимых противоречий по теме газа

Российский эксперт: между Москвой и Кишиневом нет непреодолимых противоречий по теме газа

Российский эксперт: между Москвой и Кишиневом нет непреодолимых противоречий по теме газа

2021-08-12T17:09+0300

2021-08-12T17:09+0300

2021-08-12T17:34+0300

газ

дмитрий козак

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КИШИНЕВ, 12авг – Sputnik. Непреодолимых противоречий между Россией и Молдовой в вопросе по поставкам газа нет, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретился с президентом Молдовы Майей Санду в среду, 11 августа. Также на встрече присутствовали главы МИД и МВД, вице-премьеры по инфраструктуре и региональному развитию и по реинтеграции. После встречи Козак заявил о необходимости диалога для принятия взаимовыгодного решения по газовому вопросу. Отвечая на вопрос о том, ждет ли Молдову повышение цены на газ, Козак сообщил, что эта тема должна обсуждаться отдельно.Гривач отметил, что цены на газ растут на всех рынках и должны вырасти и для Молдовы. При этом, подчеркнул Гривач, попытки сорвать подписание нового договора, для того чтобы переориентировать импорт газа с России на Румынию, не исключены. "Правда, сделать это сейчас будет непросто: румыны сами наращивают закупки российского газа, так как собственной добычи не хватает для покрытия своих нужд", - сказал эксперт.Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако переговоры пока не завершены, Как отметил эксперт, это может быть связано и с внутренними противоречиями в молдавской элите, и более широко с попытками перевести Молдову на поставки газа из Румынии."Приглашение Козака свидетельствует о том, что Кишинев ищет возможности для активизации сотрудничества с Россией, в том числе хочет продлить газовое соглашение", - заключил он.

https://ru.sputnik.md/20210812/vizite-kozaka-russia-nevazhno-kakie-politicheskie-sily-moldova-43838120.html

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газ, дмитрий козак