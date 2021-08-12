https://ru.sputnik.md/20210812/moskva-i-kishinev-protivorechia-gaz-43848447.html
Российский эксперт: между Москвой и Кишиневом нет непреодолимых противоречий по теме газа
Российский эксперт: между Москвой и Кишиневом нет непреодолимых противоречий по теме газа
Российский эксперт: между Москвой и Кишиневом нет непреодолимых противоречий по теме газа
2021-08-12T17:09+0300
2021-08-12T17:09+0300
2021-08-12T17:34+0300
газ
дмитрий козак
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КИШИНЕВ, 12авг – Sputnik. Непреодолимых противоречий между Россией и Молдовой в вопросе по поставкам газа нет, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретился с президентом Молдовы Майей Санду в среду, 11 августа. Также на встрече присутствовали главы МИД и МВД, вице-премьеры по инфраструктуре и региональному развитию и по реинтеграции. После встречи Козак заявил о необходимости диалога для принятия взаимовыгодного решения по газовому вопросу. Отвечая на вопрос о том, ждет ли Молдову повышение цены на газ, Козак сообщил, что эта тема должна обсуждаться отдельно.Гривач отметил, что цены на газ растут на всех рынках и должны вырасти и для Молдовы. При этом, подчеркнул Гривач, попытки сорвать подписание нового договора, для того чтобы переориентировать импорт газа с России на Румынию, не исключены. "Правда, сделать это сейчас будет непросто: румыны сами наращивают закупки российского газа, так как собственной добычи не хватает для покрытия своих нужд", - сказал эксперт.Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако переговоры пока не завершены, Как отметил эксперт, это может быть связано и с внутренними противоречиями в молдавской элите, и более широко с попытками перевести Молдову на поставки газа из Румынии."Приглашение Козака свидетельствует о том, что Кишинев ищет возможности для активизации сотрудничества с Россией, в том числе хочет продлить газовое соглашение", - заключил он.
https://ru.sputnik.md/20210812/vizite-kozaka-russia-nevazhno-kakie-politicheskie-sily-moldova-43838120.html
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газ, дмитрий козак
Российский эксперт: между Москвой и Кишиневом нет непреодолимых противоречий по теме газа
17:09 12.08.2021 (обновлено: 17:34 12.08.2021)
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что цены на газ растут на всех рынках и должны вырасти и для Молдовы.
КИШИНЕВ, 12авг – Sputnik. Непреодолимых противоречий между Россией и Молдовой в вопросе по поставкам газа нет, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Это (газовый вопрос между Москвой и Кишиневом - ред.) важный вопрос, так как поставки газа, особенно в отопительный сезон, являются ключевым элементом безопасности энергоснабжения в Молдове. Но я не вижу на сегодняшний день непреодолимых противоречий между Москвой и Кишиневом", - отметил эксперт.
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретился с президентом Молдовы Майей Санду в среду, 11 августа. Также на встрече присутствовали главы МИД и МВД, вице-премьеры по инфраструктуре и региональному развитию и по реинтеграции. После встречи Козак заявил о необходимости диалога для принятия взаимовыгодного решения по газовому вопросу. Отвечая на вопрос о том, ждет ли Молдову повышение цены на газ, Козак сообщил, что эта тема должна обсуждаться отдельно.
Гривач отметил, что цены на газ растут на всех рынках и должны вырасти и для Молдовы.
"Что касается конкретных параметров, то это зависит от условий нового контракта (будет ли это пролонгация действующего договора или принципиально новое соглашение), к чему будет привязана формула цены и массы других коммерческих условий", - уточнил он.
При этом, подчеркнул Гривач, попытки сорвать подписание нового договора, для того чтобы переориентировать импорт газа с России на Румынию, не исключены. "Правда, сделать это сейчас будет непросто: румыны сами наращивают закупки российского газа, так как собственной добычи не хватает для покрытия своих нужд", - сказал эксперт.
Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако переговоры пока не завершены, Как отметил эксперт, это может быть связано и с внутренними противоречиями в молдавской элите, и более широко с попытками перевести Молдову на поставки газа из Румынии.
"Приглашение Козака свидетельствует о том, что Кишинев ищет возможности для активизации сотрудничества с Россией, в том числе хочет продлить газовое соглашение", - заключил он.