https://ru.sputnik.md/20210812/nemerenco-novaya-volna-covid-19-blizko-43849460.html

Немеренко: ожидается новая волна COVID-19, это будет война для непривитых

Немеренко: ожидается новая волна COVID-19, это будет война для непривитых

Министр здравоохранения Молдовы предрекла новую волну коронавируса и призвала население вакцинироваться.

2021-08-12T17:51+0300

2021-08-12T17:51+0300

2021-08-12T17:54+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

вакцинация

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко предупредила о приближении новой волны коронавируса. Как написала Немеренко на своей странице в Facebook, "новая волна COVID-19 понемногу приближается к нам, теперь это будет война невакцинированных". Также глава Минздрава напомнила и другие цифры из последней статистики: 450 госпитализированных по всей стране, в тяжелом состоянии 66 и подключенных к ИВЛ 12.Немеренко отметила и четыре смерти за сутки. "Просим вас, не пытайтесь попасть в эту статистику. Это так легко и дешево - остаться здоровым, поставьте прививку и следуйте рекомендациям эпидемиологов. Сохраняйте социальную дистанцию, носите маску, избегайте скоплений людей и мойте руки чаще", - отметила Немеренко. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210811/v-minzdrave-obsudili-mery-protivodeystviya-pandemii-koronavirusa-v-moldove-43820036.html

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в молдове, молдова, минздрав, вакцинация