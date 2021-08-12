https://ru.sputnik.md/20210812/nezakonno-uvolili-zatem-vernuli-posle-snova-snyali-43845376.html

Уволили, вернули и снова сняли: кто станет главой Агентства по медикаментам

Уволили, вернули и снова сняли: кто станет главой Агентства по медикаментам

Уволили, вернули и снова сняли: кто станет главой Агентства по медикаментам

2021-08-12T16:00+0300

2021-08-12T16:00+0300

2021-08-12T16:06+0300

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В правительстве назначили нового главу Агентства по лекарствам. Но прежде чем утвердить нового директора на заседании кабинета министров в четверг, восстановили в должности предыдущего главу агентства и вновь освободили от нее. Таким образом, члены кабинета министров 12 августа официально восстановили в должности Присяжнюка с выплатой зарплаты за весь период, пока он был лишен возможности работать.Вслед за этим решением министры сняли с должности главы Агентства по медикаментам Сильвию Чеботарь, которая заняла это место после Присяжнюка. А после этого на заседании рассмотрели заявление об отставке Присяжнюка, таким образом, он был снят также 12 августа.По итогам заседания замглавы Агентства по медикаментам стала Лина Гудима.

https://ru.sputnik.md/20210807/massovye-kadrovye-chistki-moldova-kogo-khotyat-otstranit-dolzhnosti-43697756.html

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2021

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в молдове