https://ru.sputnik.md/20210812/nezakonno-uvolili-zatem-vernuli-posle-snova-snyali-43845376.html
Уволили, вернули и снова сняли: кто станет главой Агентства по медикаментам
Уволили, вернули и снова сняли: кто станет главой Агентства по медикаментам
Уволили, вернули и снова сняли: кто станет главой Агентства по медикаментам
2021-08-12T16:00+0300
2021-08-12T16:00+0300
2021-08-12T16:06+0300
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В правительстве назначили нового главу Агентства по лекарствам. Но прежде чем утвердить нового директора на заседании кабинета министров в четверг, восстановили в должности предыдущего главу агентства и вновь освободили от нее. Таким образом, члены кабинета министров 12 августа официально восстановили в должности Присяжнюка с выплатой зарплаты за весь период, пока он был лишен возможности работать.Вслед за этим решением министры сняли с должности главы Агентства по медикаментам Сильвию Чеботарь, которая заняла это место после Присяжнюка. А после этого на заседании рассмотрели заявление об отставке Присяжнюка, таким образом, он был снят также 12 августа.По итогам заседания замглавы Агентства по медикаментам стала Лина Гудима.
https://ru.sputnik.md/20210807/massovye-kadrovye-chistki-moldova-kogo-khotyat-otstranit-dolzhnosti-43697756.html
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в молдове
Уволили, вернули и снова сняли: кто станет главой Агентства по медикаментам
16:00 12.08.2021 (обновлено: 16:06 12.08.2021)
Восстановление в должности, назначение и отставка - все эти вопросы на заседании рассмотрели министры в отношении одного человека.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В правительстве назначили нового главу Агентства по лекарствам.
Но прежде чем утвердить нового директора на заседании кабинета министров в четверг, восстановили в должности предыдущего главу агентства и вновь освободили от нее.
"В прошлом году решением кабинета министров был снят с должности главы Агентства по медикаментам Еримей Присяжнюк. Однако после жалобы в суд 8 июля 2021 года было аннулировано решение правительства об увольнении Присяжнюка", - заявили в ходе заседания правительства.
Таким образом, члены кабинета министров 12 августа официально восстановили в должности Присяжнюка с выплатой зарплаты за весь период, пока он был лишен возможности работать.
Вслед за этим решением министры сняли с должности главы Агентства по медикаментам Сильвию Чеботарь, которая заняла это место после Присяжнюка.
А после этого на заседании рассмотрели заявление об отставке Присяжнюка, таким образом, он был снят также 12 августа.
По итогам заседания замглавы Агентства по медикаментам стала Лина Гудима.