https://ru.sputnik.md/20210812/pervyy-punkt-vaktsinatsii-inostrantsev-otkrylsya-v-sankt-peterburge-43841326.html
Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге
Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге
Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге
2021-08-12T15:15+0300
2021-08-12T15:15+0300
2021-08-12T15:17+0300
коронавирус
в мире
петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/01/43462682_0:0:3377:1901_1920x0_80_0_0_0698089bbcc5660660e3df20f4a8ac10.jpg
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В Северной столице России открылся первый пункт вакцинации от COVID-19 для иностранных граждан, он расположен в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика.Вакцинироваться в центре могут не только трудовые мигранты, работающие по патенту, но и все другие категории иностранных граждан (с видом на жительство, разрешением на временное проживание, а также граждане стран ЕАЭС), информирует пресс-служба холдинга "Бронка Групп", в состав которого входит медцентр.Сообщается, что в день планируется прививать до 250 человек однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Вакцинация проходит как по заявкам от работодателей, так и по свободной записи через специально организованный call-центр ЕМЦ.В Санкт-Петербурге организатором прививочной кампании выступает подведомственное комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма".
https://ru.sputnik.md/20210805/migrant-vaktsinatsiya-43590344.html
https://ru.sputnik.md/20210619/tsentr-gamalei-sputnik-light-35175846.html
петербург
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/01/43462682_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_babe55671d428a996100b091b5e619f2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, петербург
Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге
15:15 12.08.2021 (обновлено: 15:17 12.08.2021)
Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" по решению Минздрава России.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В Северной столице России открылся первый пункт вакцинации от COVID-19 для иностранных граждан, он расположен в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика.
Вакцинироваться в центре могут не только трудовые мигранты, работающие по патенту, но и все другие категории иностранных граждан (с видом на жительство, разрешением на временное проживание, а также граждане стран ЕАЭС), информирует пресс-служба холдинга "Бронка Групп", в состав которого входит медцентр.
Сообщается, что в день планируется прививать до 250 человек однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Вакцинация проходит как по заявкам от работодателей, так и по свободной записи через специально организованный call-центр ЕМЦ.
В Санкт-Петербурге организатором прививочной кампании выступает подведомственное комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма".