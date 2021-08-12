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Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге
Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге
Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге
2021-08-12T15:15+0300
2021-08-12T15:17+0300
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петербург
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В Северной столице России открылся первый пункт вакцинации от COVID-19 для иностранных граждан, он расположен в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика.Вакцинироваться в центре могут не только трудовые мигранты, работающие по патенту, но и все другие категории иностранных граждан (с видом на жительство, разрешением на временное проживание, а также граждане стран ЕАЭС), информирует пресс-служба холдинга "Бронка Групп", в состав которого входит медцентр.Сообщается, что в день планируется прививать до 250 человек однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Вакцинация проходит как по заявкам от работодателей, так и по свободной записи через специально организованный call-центр ЕМЦ.В Санкт-Петербурге организатором прививочной кампании выступает подведомственное комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма".
https://ru.sputnik.md/20210805/migrant-vaktsinatsiya-43590344.html
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в мире, петербург

Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге

15:15 12.08.2021 (обновлено: 15:17 12.08.2021)
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova  / Перейти в фотобанкПосетители и медицинские сотрудники в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Посетители и медицинские сотрудники в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" по решению Минздрава России.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В Северной столице России открылся первый пункт вакцинации от COVID-19 для иностранных граждан, он расположен в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика.
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Вакцинироваться в центре могут не только трудовые мигранты, работающие по патенту, но и все другие категории иностранных граждан (с видом на жительство, разрешением на временное проживание, а также граждане стран ЕАЭС), информирует пресс-служба холдинга "Бронка Групп", в состав которого входит медцентр.
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Сообщается, что в день планируется прививать до 250 человек однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Вакцинация проходит как по заявкам от работодателей, так и по свободной записи через специально организованный call-центр ЕМЦ.
В Санкт-Петербурге организатором прививочной кампании выступает подведомственное комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма".
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