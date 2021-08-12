https://ru.sputnik.md/20210812/pervyy-punkt-vaktsinatsii-inostrantsev-otkrylsya-v-sankt-peterburge-43841326.html

Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге

Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге

Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге

2021-08-12T15:15+0300

2021-08-12T15:15+0300

2021-08-12T15:17+0300

коронавирус

в мире

петербург

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В Северной столице России открылся первый пункт вакцинации от COVID-19 для иностранных граждан, он расположен в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика.Вакцинироваться в центре могут не только трудовые мигранты, работающие по патенту, но и все другие категории иностранных граждан (с видом на жительство, разрешением на временное проживание, а также граждане стран ЕАЭС), информирует пресс-служба холдинга "Бронка Групп", в состав которого входит медцентр.Сообщается, что в день планируется прививать до 250 человек однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Вакцинация проходит как по заявкам от работодателей, так и по свободной записи через специально организованный call-центр ЕМЦ.В Санкт-Петербурге организатором прививочной кампании выступает подведомственное комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма".

https://ru.sputnik.md/20210805/migrant-vaktsinatsiya-43590344.html

https://ru.sputnik.md/20210619/tsentr-gamalei-sputnik-light-35175846.html

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