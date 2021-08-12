https://ru.sputnik.md/20210812/pfizer-ili-moderna-ustanovleno-kakaya-vaktsina-effektivnee-pri-delte-43834337.html

Pfizer или Moderna: установлено, какая вакцина эффективнее при "дельте"

Pfizer или Moderna: установлено, какая вакцина эффективнее при "дельте"

Pfizer или Moderna: установлено, какая вакцина эффективнее при "дельте"

2021-08-12T13:50+0300

2021-08-12T13:50+0300

2021-08-12T14:11+0300

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, показав защиту в 76% против 42%, говорится в исследовании, размещенном на сайте MedRxiv, сообщает РИА Новости.В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко накануне сообщил, что эффективность "Спутника V" составляет 83%.Американские ученые проверили эффективность вакцин на тех, кто был привит препаратами Moderna либо Pfizer. Всего в исследовании приняли участие около 180 тысяч человек. Его целью было прослеживание динамики эффективности вакцин с течением времени, в том числе в условиях нового штамма, поэтому исследование проводилось в течение нескольких месяцев - с января по июль.Обе вакцины были высокоэффективными в течение этого периода исследования против инфекции SARS-CoV-2, сообщили ученые. По результатам исследования эффективность Moderna составляла 86%, а Pfizer - 76%.При этом эффективность обеих вакцин снизилась в июле на фоне распространения нового штамма "дельта"."В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76%...), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42%...)", - говорится в заключении специалистов.Кроме того, ученые отметили, что частота инфекций в течение всего периода исследования была значительно ниже у той группы людей, которая была вакцинирована Moderna. С другой стороны, число госпитализаций было примерно равным в обеих группах.Оценив случаи болезней у вакцинированных в других штатах, ученые также заметили, что люди, получившие прививку Moderna, с меньшей вероятностью заражались в течение периода исследования, чем те, кто был привит Pfizer."Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer", - заключили ученые.

https://ru.sputnik.md/20210801/pfizer--moderna--podorozhali-43468089.html

https://ru.sputnik.md/20210728/privivka-koronavirus-43350495.html

https://ru.sputnik.md/20210721/skolko-budet-deystvitelen-sertifikat-o-vaktsinatsii-v-moldove-42802550.html

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в мире