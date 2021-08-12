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Pfizer или Moderna: установлено, какая вакцина эффективнее при "дельте"
Pfizer или Moderna: установлено, какая вакцина эффективнее при "дельте"
Pfizer или Moderna: установлено, какая вакцина эффективнее при "дельте"
2021-08-12T13:50+0300
2021-08-12T14:11+0300
коронавирус
в мире
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, показав защиту в 76% против 42%, говорится в исследовании, размещенном на сайте MedRxiv, сообщает РИА Новости.В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко накануне сообщил, что эффективность "Спутника V" составляет 83%.Американские ученые проверили эффективность вакцин на тех, кто был привит препаратами Moderna либо Pfizer. Всего в исследовании приняли участие около 180 тысяч человек. Его целью было прослеживание динамики эффективности вакцин с течением времени, в том числе в условиях нового штамма, поэтому исследование проводилось в течение нескольких месяцев - с января по июль.Обе вакцины были высокоэффективными в течение этого периода исследования против инфекции SARS-CoV-2, сообщили ученые. По результатам исследования эффективность Moderna составляла 86%, а Pfizer - 76%.При этом эффективность обеих вакцин снизилась в июле на фоне распространения нового штамма "дельта"."В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76%...), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42%...)", - говорится в заключении специалистов.Кроме того, ученые отметили, что частота инфекций в течение всего периода исследования была значительно ниже у той группы людей, которая была вакцинирована Moderna. С другой стороны, число госпитализаций было примерно равным в обеих группах.Оценив случаи болезней у вакцинированных в других штатах, ученые также заметили, что люди, получившие прививку Moderna, с меньшей вероятностью заражались в течение периода исследования, чем те, кто был привит Pfizer."Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer", - заключили ученые.
https://ru.sputnik.md/20210801/pfizer--moderna--podorozhali-43468089.html
https://ru.sputnik.md/20210728/privivka-koronavirus-43350495.html
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в мире

Pfizer или Moderna: установлено, какая вакцина эффективнее при "дельте"

13:50 12.08.2021 (обновлено: 14:11 12.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Результаты исследования эффективности сывороток обнародовал сайт MedRxiv.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, показав защиту в 76% против 42%, говорится в исследовании, размещенном на сайте MedRxiv, сообщает РИА Новости.
© SputnikЭффективность вакцин против дельта-штамма
Эффективность вакцин против дельта-штамма - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Эффективность вакцин против дельта-штамма
© Sputnik
В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко накануне сообщил, что эффективность "Спутника V" составляет 83%.
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Американские ученые проверили эффективность вакцин на тех, кто был привит препаратами Moderna либо Pfizer. Всего в исследовании приняли участие около 180 тысяч человек. Его целью было прослеживание динамики эффективности вакцин с течением времени, в том числе в условиях нового штамма, поэтому исследование проводилось в течение нескольких месяцев - с января по июль.
Обе вакцины были высокоэффективными в течение этого периода исследования против инфекции SARS-CoV-2, сообщили ученые. По результатам исследования эффективность Moderna составляла 86%, а Pfizer - 76%.
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При этом эффективность обеих вакцин снизилась в июле на фоне распространения нового штамма "дельта".
"В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76%...), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42%...)", - говорится в заключении специалистов.
Кроме того, ученые отметили, что частота инфекций в течение всего периода исследования была значительно ниже у той группы людей, которая была вакцинирована Moderna. С другой стороны, число госпитализаций было примерно равным в обеих группах.
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Оценив случаи болезней у вакцинированных в других штатах, ученые также заметили, что люди, получившие прививку Moderna, с меньшей вероятностью заражались в течение периода исследования, чем те, кто был привит Pfizer.
"Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer", - заключили ученые.
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