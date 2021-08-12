https://ru.sputnik.md/20210812/platona-obyavlen-v-rozysk--reshenie-suda-43844716.html

Платон объявлен в розыск – решение суда

Платон объявлен в розыск – решение суда

Генеральная прокуратура Молдовы сообщила подробности по решению суда в отношении Вячеслава Платона. 12.08.2021, Sputnik Молдова

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2021-08-12T15:45+0300

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общество

розыск

суд

вячеслав платон

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КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы сообщила, что судьи столичного сектора Буюканы удовлетворили запрос гособвинителя о применении в отношении Вячеслава Платона."Судьи столичного сектора Буюканы удовлетворили сегодня запрос Антикоррупционной прокуратуры о применении в отношении гражданина Вячеслава Платона превентивной меры – арест на 30 суток с объявлением в розыск для задержания и превентивной меры", – сказано в решении Генпрокуратуры.

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2021

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

розыск, суд, вячеслав платон