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Платон объявлен в розыск – решение суда
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https://ru.sputnik.md/20210812/platona-obyavlen-v-rozysk--reshenie-suda-43844716.html
Платон объявлен в розыск – решение суда
Платон объявлен в розыск – решение суда
Генеральная прокуратура Молдовы сообщила подробности по решению суда в отношении Вячеслава Платона. 12.08.2021, Sputnik Молдова
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общество
розыск
суд
вячеслав платон
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КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы сообщила, что судьи столичного сектора Буюканы удовлетворили запрос гособвинителя о применении в отношении Вячеслава Платона."Судьи столичного сектора Буюканы удовлетворили сегодня запрос Антикоррупционной прокуратуры о применении в отношении гражданина Вячеслава Платона превентивной меры – арест на 30 суток с объявлением в розыск для задержания и превентивной меры", – сказано в решении Генпрокуратуры.
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розыск, суд, вячеслав платон

Платон объявлен в розыск – решение суда

15:45 12.08.2021 (обновлено: 15:50 12.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausVeacesla Platon
Veacesla Platon - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Генеральная прокуратура Молдовы сообщила подробности по решению суда в отношении Вячеслава Платона.
КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы сообщила, что судьи столичного сектора Буюканы удовлетворили запрос гособвинителя о применении в отношении Вячеслава Платона.
"Судьи столичного сектора Буюканы удовлетворили сегодня запрос Антикоррупционной прокуратуры о применении в отношении гражданина Вячеслава Платона превентивной меры – арест на 30 суток с объявлением в розыск для задержания и превентивной меры", – сказано в решении Генпрокуратуры.
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