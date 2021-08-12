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Погодные рекорды Молдовы 12 августа
Погодные рекорды Молдовы 12 августа
Погодные рекорды Молдовы 12 августа
2021-08-12T00:01+0300
2021-08-12T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Самое холодное двенадцатого августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум 12 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 12 августа

00:01 12.08.2021
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© Sputnik / Svyazin AlexanderNistru
Nistru - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Svyazin Alexander
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Самое холодное двенадцатого августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,9 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 12 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,8 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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