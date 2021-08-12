https://ru.sputnik.md/20210812/pogodnye-rekordy-moldovy-12-avgusta-43820951.html

Погодные рекорды Молдовы 12 августа

Погодные рекорды Молдовы 12 августа

Погодные рекорды Молдовы 12 августа

2021-08-12T00:01+0300

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2021-08-12T00:01+0300

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КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Самое холодное двенадцатого августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум 12 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210216/energii-solntsa-i-vetra-malo-gtes--o-resurse-kotoryy-sokhranit-klimat-33656542.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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климат, погода