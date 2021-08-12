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Полиция провела рейд на стихийном рынке стройматериалов
Полиция провела рейд на стихийном рынке стройматериалов
Генеральный инспекторат полиции провел рейд на улице Каля Басарабией в Кишиневе
2021-08-12T21:27+0300
2021-08-12T21:27+0300
кишинев
полиция
незаконная торговля
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции провел рейд на улице Каля Басарабией в Кишиневе, где много лет работает стихийный рынок строительных материалов.Торговля также имеет стихийный характер — товары продают прямо из автомобилей, микроавтобусов или тракторов.Компетентные органы предупредили торговцев о незаконности работы этого рынка. Правоохранители проинформировали торговцев, что для продажи стройматериалов в городе была специально оборудована площадка на улице Кэрбунарь, 9.Полиция отмечает, что площадка достаточно просторная, там оборудованы около 200 торговых мест.
https://ru.sputnik.md/20210724/yarmarki-vykhodnogo-dnya-gde-v-kishineve-kupit-ovoschi-i-frukty-43115074.html
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кишинев, полиция, незаконная торговля

Полиция провела рейд на стихийном рынке стройматериалов

21:27 12.08.2021
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КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции провел рейд на улице Каля Басарабией в Кишиневе, где много лет работает стихийный рынок строительных материалов.
Торговля также имеет стихийный характер — товары продают прямо из автомобилей, микроавтобусов или тракторов.
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Компетентные органы предупредили торговцев о незаконности работы этого рынка. Правоохранители проинформировали торговцев, что для продажи стройматериалов в городе была специально оборудована площадка на улице Кэрбунарь, 9.
Полиция отмечает, что площадка достаточно просторная, там оборудованы около 200 торговых мест.
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