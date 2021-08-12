https://ru.sputnik.md/20210812/politsiya-reyd-stikhiynii-rynok-stroymateriali-43855364.html

Полиция провела рейд на стихийном рынке стройматериалов

Полиция провела рейд на стихийном рынке стройматериалов

Генеральный инспекторат полиции провел рейд на улице Каля Басарабией в Кишиневе

2021-08-12T21:27+0300

2021-08-12T21:27+0300

2021-08-12T21:27+0300

кишинев

полиция

незаконная торговля

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции провел рейд на улице Каля Басарабией в Кишиневе, где много лет работает стихийный рынок строительных материалов.Торговля также имеет стихийный характер — товары продают прямо из автомобилей, микроавтобусов или тракторов.Компетентные органы предупредили торговцев о незаконности работы этого рынка. Правоохранители проинформировали торговцев, что для продажи стройматериалов в городе была специально оборудована площадка на улице Кэрбунарь, 9.Полиция отмечает, что площадка достаточно просторная, там оборудованы около 200 торговых мест.

https://ru.sputnik.md/20210724/yarmarki-vykhodnogo-dnya-gde-v-kishineve-kupit-ovoschi-i-frukty-43115074.html

кишинев

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2021

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кишинев, полиция, незаконная торговля