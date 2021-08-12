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Полный провал: маршрутка угодила в яму на разрытой улице
Полный провал: маршрутка угодила в яму на разрытой улице
В Кишиневе маршрутка упала в яму на дороге где проходит ремонт
2021-08-12T10:15+0300
2021-08-12T10:41+0300
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В столичном секторе Буюканы произошла необычная авария в ночь на четверг. Маршрутное такси угодило в яму, вырытую на дороге ремонтными службами. Авто едва не провалилось полностью. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. По ее словам, все произошло в 00.15 на улице Парис, где проходят ремонтные работы. За рулем авто был 61-летний водитель. Позднее водитель рассказал полиции, что он не видел на дороге ни одного знака в указанной зоне, который предупреждал бы о ремонтных работах. Таким образом, авто врезалось в защитное ограждение, установленное по периметру ямы. Затем водитель сумел остановить микроавтобус на краю ямы, при этом передние колеса повисли в воздухе.Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
https://ru.sputnik.md/20210811/sereznoe-dtp-na-vezde-budesti-na-meste-skoraya-pomosch-43794307.html
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в молдове, кишинев, дтп, молдова

Полный провал: маршрутка угодила в яму на разрытой улице

10:15 12.08.2021 (обновлено: 10:41 12.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausКомендантский час в Кишиневе
Комендантский час в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Необычное ДТП случилось в Кишиневе ночью: поездка водителя маршрутки внезапно завершилась.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В столичном секторе Буюканы произошла необычная авария в ночь на четверг.
Маршрутное такси угодило в яму, вырытую на дороге ремонтными службами. Авто едва не провалилось полностью.
© Photo : Facebook / Город Без Маршруток .GBM Online / Forest MaxМикроавтобус угодил в яму.
Un microbuz a căzut într-o groapă de pe strada Paris din Capitală - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Photo : Facebook / Город Без Маршруток .GBM Online / Forest Max
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. По ее словам, все произошло в 00.15 на улице Парис, где проходят ремонтные работы. За рулем авто был 61-летний водитель.
ДТП на въезде в Будешты - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
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Вчера, 11:15
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Позднее водитель рассказал полиции, что он не видел на дороге ни одного знака в указанной зоне, который предупреждал бы о ремонтных работах.
Таким образом, авто врезалось в защитное ограждение, установленное по периметру ямы. Затем водитель сумел остановить микроавтобус на краю ямы, при этом передние колеса повисли в воздухе.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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