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Полный провал: маршрутка угодила в яму на разрытой улице

Полный провал: маршрутка угодила в яму на разрытой улице

В Кишиневе маршрутка упала в яму на дороге где проходит ремонт

2021-08-12T10:15+0300

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В столичном секторе Буюканы произошла необычная авария в ночь на четверг. Маршрутное такси угодило в яму, вырытую на дороге ремонтными службами. Авто едва не провалилось полностью. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. По ее словам, все произошло в 00.15 на улице Парис, где проходят ремонтные работы. За рулем авто был 61-летний водитель. Позднее водитель рассказал полиции, что он не видел на дороге ни одного знака в указанной зоне, который предупреждал бы о ремонтных работах. Таким образом, авто врезалось в защитное ограждение, установленное по периметру ямы. Затем водитель сумел остановить микроавтобус на краю ямы, при этом передние колеса повисли в воздухе.Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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