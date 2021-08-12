https://ru.sputnik.md/20210812/polnyy-proval-marshrutka-ugodila-yamu-na-razrytoy-ulitse-43828526.html
Полный провал: маршрутка угодила в яму на разрытой улице
Полный провал: маршрутка угодила в яму на разрытой улице
В Кишиневе маршрутка упала в яму на дороге где проходит ремонт
2021-08-12T10:15+0300
2021-08-12T10:15+0300
2021-08-12T10:41+0300
новости кишинева
в молдове
кишинев
дтп
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/03/34249668_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1f0da432671983863c015a64e38b6ac5.jpg
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В столичном секторе Буюканы произошла необычная авария в ночь на четверг. Маршрутное такси угодило в яму, вырытую на дороге ремонтными службами. Авто едва не провалилось полностью. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. По ее словам, все произошло в 00.15 на улице Парис, где проходят ремонтные работы. За рулем авто был 61-летний водитель. Позднее водитель рассказал полиции, что он не видел на дороге ни одного знака в указанной зоне, который предупреждал бы о ремонтных работах. Таким образом, авто врезалось в защитное ограждение, установленное по периметру ямы. Затем водитель сумел остановить микроавтобус на краю ямы, при этом передние колеса повисли в воздухе.Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
https://ru.sputnik.md/20210811/sereznoe-dtp-na-vezde-budesti-na-meste-skoraya-pomosch-43794307.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/03/34249668_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_282c32b0c651ee8c5c4805e14fd60dc4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
в молдове, кишинев, дтп, молдова
Полный провал: маршрутка угодила в яму на разрытой улице
10:15 12.08.2021 (обновлено: 10:41 12.08.2021)
Необычное ДТП случилось в Кишиневе ночью: поездка водителя маршрутки внезапно завершилась.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В столичном секторе Буюканы произошла необычная авария в ночь на четверг.
Маршрутное такси угодило в яму, вырытую на дороге ремонтными службами. Авто едва не провалилось полностью.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. По ее словам, все произошло в 00.15 на улице Парис, где проходят ремонтные работы. За рулем авто был 61-летний водитель.
Позднее водитель рассказал полиции, что он не видел на дороге ни одного знака в указанной зоне, который предупреждал бы о ремонтных работах.
Таким образом, авто врезалось в защитное ограждение, установленное по периметру ямы. Затем водитель сумел остановить микроавтобус на краю ямы, при этом передние колеса повисли в воздухе.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.