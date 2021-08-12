https://ru.sputnik.md/20210812/pravitelstve-prinyali-reshenie-o-razdelenii-ministerstv-43843714.html

В правительстве приняли решение о разделении министерств

В правительстве приняли решение о разделении министерств

На заседании в четверг новое молдавское правительство приняло ряд важных решений. 12.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-12T15:19+0300

2021-08-12T15:19+0300

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в молдове

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В правительстве приняли решение о реструктуризации центральной общественной администрации. Согласно проекту решения 9 министерств в Молдове будут переименованы и разделены. Так, будут созданы 13 министерств. Список министерств, которые будут действовать в Республике Молдова:

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2021

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в молдове