https://ru.sputnik.md/20210812/pravitelstve-prinyali-reshenie-o-razdelenii-ministerstv-43843714.html
В правительстве приняли решение о разделении министерств
В правительстве приняли решение о разделении министерств
На заседании в четверг новое молдавское правительство приняло ряд важных решений. 12.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-12T15:19+0300
2021-08-12T15:19+0300
2021-08-12T15:30+0300
в молдове
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В правительстве приняли решение о реструктуризации центральной общественной администрации. Согласно проекту решения 9 министерств в Молдове будут переименованы и разделены. Так, будут созданы 13 министерств. Список министерств, которые будут действовать в Республике Молдова:
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Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове
В правительстве приняли решение о разделении министерств
15:19 12.08.2021 (обновлено: 15:30 12.08.2021)
На заседании в четверг новое молдавское правительство приняло ряд важных решений.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В правительстве приняли решение о реструктуризации центральной общественной администрации.
"Это разделение поможет сделать более эффективной нашу работу, что поможет развивать нашу страну", - заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.
Согласно проекту решения 9 министерств в Молдове будут переименованы и разделены. Так, будут созданы 13 министерств.
Список министерств, которые будут действовать в Республике Молдова:
Министерство инфраструктуры и регионального развития;
Министерство иностранных дел и европейской интеграции;
Министерство здравоохранения;
Министерство внутренних дел;
Министерство образования и исследований;
Министерство окружающей среды;
Министерство труда и социальной защиты;
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности.