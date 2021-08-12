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В правительстве приняли решение о разделении министерств
В правительстве приняли решение о разделении министерств
На заседании в четверг новое молдавское правительство приняло ряд важных решений. 12.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-12T15:19+0300
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в молдове
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В правительстве приняли решение о реструктуризации центральной общественной администрации. Согласно проекту решения 9 министерств в Молдове будут переименованы и разделены. Так, будут созданы 13 министерств. Список министерств, которые будут действовать в Республике Молдова:
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Юлия Липовая
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в молдове

В правительстве приняли решение о разделении министерств

15:19 12.08.2021 (обновлено: 15:30 12.08.2021)
143
© Sputnik / Miroslav RotariПравительство Республики Молдова
Правительство Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
На заседании в четверг новое молдавское правительство приняло ряд важных решений.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В правительстве приняли решение о реструктуризации центральной общественной администрации.

"Это разделение поможет сделать более эффективной нашу работу, что поможет развивать нашу страну", - заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Согласно проекту решения 9 министерств в Молдове будут переименованы и разделены. Так, будут созданы 13 министерств.

Список министерств, которые будут действовать в Республике Молдова:

Министерство инфраструктуры и регионального развития;
Министерство иностранных дел и европейской интеграции;
Министерство здравоохранения;
Министерство внутренних дел;
Министерство юстиции;
Министерство обороны;
Министерство образования и исследований;
Министерство экономики;
Министерство окружающей среды;
Министерство финансов;
Министерство культуры;
Министерство труда и социальной защиты;
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности.
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