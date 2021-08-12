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Правительство выделит почти миллион леев на программы для молодежи
Правительство выделит почти миллион леев на программы для молодежи
На поддержку районных и муниципальных грантовых программ для молодежных организаций и инициативных групп из государственного бюджета будет выделено 960 тысяч леев
2021-08-12T20:45+0300
2021-08-12T20:45+0300
общество
финансирование
молодежь
правительство
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КИШИНЕВ, 12 августа — Sputnik. На поддержку районных и муниципальных грантовых программ для молодежных организаций и инициативных групп из государственного бюджета будет выделено 960 тысяч леев.Такое решение было принято на заседании кабинета министров в четверг. Проект приурочен к Международному дню молодежи, который отмечается 12 августа.Проект направлен на повышение уровня гражданской активности, развитие предпринимательских навыков среди молодежи, продвижение волонтерской деятельности. Средства будут распределены между местными молодежными советами в Кишиневе, Бельцах, Новых Аненах, Кагуле, Криулянах, Единцах, Фалештах, Флорештах, Ниспоренах, Окнице, Оргееве, Рышканах, Сынджерее, Сороках и Унгенах.Распределение финансовых ресурсов будет осуществляться в соответствии с соглашениями о партнерстве, заключенными между Министерством образования и исследований и местными публичными властями.Закон о государственном бюджете на 2021 год предусматривает в общей сложности 1,5 миллиона леев на поддержку районных и муниципальных программ грантов для молодежных инициатив на местном уровне.
https://ru.sputnik.md/20210812/kishineve-sostoitsya-nedelya-molodezhi-forum-43814630.html
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финансирование, молодежь, правительство

Правительство выделит почти миллион леев на программы для молодежи

20:45 12.08.2021
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Александр Исаев
Все материалы
Решение кабинета министров приурочено к Международному дню молодежи.
КИШИНЕВ, 12 августа — Sputnik. На поддержку районных и муниципальных грантовых программ для молодежных организаций и инициативных групп из государственного бюджета будет выделено 960 тысяч леев.
Такое решение было принято на заседании кабинета министров в четверг. Проект приурочен к Международному дню молодежи, который отмечается 12 августа.
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
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07:30
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Проект направлен на повышение уровня гражданской активности, развитие предпринимательских навыков среди молодежи, продвижение волонтерской деятельности. Средства будут распределены между местными молодежными советами в Кишиневе, Бельцах, Новых Аненах, Кагуле, Криулянах, Единцах, Фалештах, Флорештах, Ниспоренах, Окнице, Оргееве, Рышканах, Сынджерее, Сороках и Унгенах.
Распределение финансовых ресурсов будет осуществляться в соответствии с соглашениями о партнерстве, заключенными между Министерством образования и исследований и местными публичными властями.
Закон о государственном бюджете на 2021 год предусматривает в общей сложности 1,5 миллиона леев на поддержку районных и муниципальных программ грантов для молодежных инициатив на местном уровне.
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