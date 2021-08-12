https://ru.sputnik.md/20210812/pravitelstvo-million-leev-programmy-molodezhi-43854350.html

Правительство выделит почти миллион леев на программы для молодежи

Правительство выделит почти миллион леев на программы для молодежи

На поддержку районных и муниципальных грантовых программ для молодежных организаций и инициативных групп из государственного бюджета будет выделено 960 тысяч леев

2021-08-12T20:45+0300

2021-08-12T20:45+0300

2021-08-12T20:45+0300

общество

финансирование

молодежь

правительство

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КИШИНЕВ, 12 августа — Sputnik. На поддержку районных и муниципальных грантовых программ для молодежных организаций и инициативных групп из государственного бюджета будет выделено 960 тысяч леев.Такое решение было принято на заседании кабинета министров в четверг. Проект приурочен к Международному дню молодежи, который отмечается 12 августа.Проект направлен на повышение уровня гражданской активности, развитие предпринимательских навыков среди молодежи, продвижение волонтерской деятельности. Средства будут распределены между местными молодежными советами в Кишиневе, Бельцах, Новых Аненах, Кагуле, Криулянах, Единцах, Фалештах, Флорештах, Ниспоренах, Окнице, Оргееве, Рышканах, Сынджерее, Сороках и Унгенах.Распределение финансовых ресурсов будет осуществляться в соответствии с соглашениями о партнерстве, заключенными между Министерством образования и исследований и местными публичными властями.Закон о государственном бюджете на 2021 год предусматривает в общей сложности 1,5 миллиона леев на поддержку районных и муниципальных программ грантов для молодежных инициатив на местном уровне.

https://ru.sputnik.md/20210812/kishineve-sostoitsya-nedelya-molodezhi-forum-43814630.html

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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финансирование, молодежь, правительство