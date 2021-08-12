https://ru.sputnik.md/20210812/pravki-zakon-prokuratura-43848236.html

Депутаты рассмотрят изменения для Генпрокуратуры: оппозиция недовольна

Депутаты рассмотрят изменения для Генпрокуратуры: оппозиция недовольна

Депутаты рассмотрят изменения для Генпрокуратуры: оппозиция недовольна

2021-08-12T17:33+0300

2021-08-12T17:33+0300

2021-08-12T17:37+0300

общество

в молдове

молдова

генеральная прокуратура

министерство юстиции

василе боля

сержиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Несколько парламентских комиссий одобрили законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре", об этом сообщил министр юстиции и депутат Сержиу Литвиненко. Теперь данный законопроект должны будут рассмотреть депутаты на одном из пленарных заседаний парламента.По его словам, документ рассмотрели и одобрили следующие комиссии: национальной безопасности, обороны и общественного порядка; социальной защиты, здоровья и семьи; государственного управления; культуры, образования, исследования, молодежи, спорта и СМИ; внешней политики и европейской интеграции; экономики, бюджета и финансов; юридическая, назначений и иммунитетов.Реакция оппозицииПозднее на брифинге член юридической комиссии от Блока коммунистов и социалистов Василе Боля раскритиковал рассмотренные законопроекты и их одобрение. По мнению Боли, эти законопроекты принимали на заседании комиссии с нарушением процедур и без консультации с внешними партнерами, а также без оценки международных экспертов. Как полагает Боля, правящая Партия "Действие и солидарность" (PAS) намерена "привести на должность генпрокурора своего человека". "Не имея стратегии для юстиции на следующие годы и вместо того, чтобы обсуждать эту стратегию, PAS приступила к внесению поправок в закон, чтобы устранить неудобных людей", - заявил Боля. Ответ PASНа эти обвинения затем ответила председатель юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате."Мы назначим на эти должности только честных и профессиональных людей и надеемся, что они смогут повести нас по правильной дороге, чтобы у нас была независимая и ответственная юстиция", - заявила депутат парламента и председатель юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате.Что предлагается изменить в законе "О прокуратуре" Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.

https://ru.sputnik.md/20210810/genprokuratura-otvetili-na-kritiku-sandu-43776463.html

https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-vsb-podgotovili-rekomendatsii-dlya-genprokuratury-43768181.html

https://ru.sputnik.md/20210810/litvinenko-zaregistrirovan-zakon-on-sdelaet-vozmozhnym-otstavku-genprokurora-43772219.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, министерство юстиции, василе боля, сержиу литвиненко