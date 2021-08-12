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https://ru.sputnik.md/20210812/pravki-zakon-prokuratura-43848236.html
Депутаты рассмотрят изменения для Генпрокуратуры: оппозиция недовольна
Депутаты рассмотрят изменения для Генпрокуратуры: оппозиция недовольна
Депутаты рассмотрят изменения для Генпрокуратуры: оппозиция недовольна
2021-08-12T17:33+0300
2021-08-12T17:37+0300
общество
в молдове
молдова
генеральная прокуратура
министерство юстиции
василе боля
сержиу литвиненко
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Несколько парламентских комиссий одобрили законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре", об этом сообщил министр юстиции и депутат Сержиу Литвиненко. Теперь данный законопроект должны будут рассмотреть депутаты на одном из пленарных заседаний парламента.По его словам, документ рассмотрели и одобрили следующие комиссии: национальной безопасности, обороны и общественного порядка; социальной защиты, здоровья и семьи; государственного управления; культуры, образования, исследования, молодежи, спорта и СМИ; внешней политики и европейской интеграции; экономики, бюджета и финансов; юридическая, назначений и иммунитетов.Реакция оппозицииПозднее на брифинге член юридической комиссии от Блока коммунистов и социалистов Василе Боля раскритиковал рассмотренные законопроекты и их одобрение. По мнению Боли, эти законопроекты принимали на заседании комиссии с нарушением процедур и без консультации с внешними партнерами, а также без оценки международных экспертов. Как полагает Боля, правящая Партия "Действие и солидарность" (PAS) намерена "привести на должность генпрокурора своего человека". "Не имея стратегии для юстиции на следующие годы и вместо того, чтобы обсуждать эту стратегию, PAS приступила к внесению поправок в закон, чтобы устранить неудобных людей", - заявил Боля. Ответ PASНа эти обвинения затем ответила председатель юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате."Мы назначим на эти должности только честных и профессиональных людей и надеемся, что они смогут повести нас по правильной дороге, чтобы у нас была независимая и ответственная юстиция", - заявила депутат парламента и председатель юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате.Что предлагается изменить в законе "О прокуратуре" Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.
https://ru.sputnik.md/20210810/genprokuratura-otvetili-na-kritiku-sandu-43776463.html
https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-vsb-podgotovili-rekomendatsii-dlya-genprokuratury-43768181.html
https://ru.sputnik.md/20210810/litvinenko-zaregistrirovan-zakon-on-sdelaet-vozmozhnym-otstavku-genprokurora-43772219.html
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, министерство юстиции, василе боля, сержиу литвиненко

Депутаты рассмотрят изменения для Генпрокуратуры: оппозиция недовольна

17:33 12.08.2021 (обновлено: 17:37 12.08.2021)
181
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В законодательном органе планируется рассмотреть одобренный юркомиссией законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре". В то же время представители оппозиции высказали недовольство.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Несколько парламентских комиссий одобрили законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре", об этом сообщил министр юстиции и депутат Сержиу Литвиненко.
Теперь данный законопроект должны будут рассмотреть депутаты на одном из пленарных заседаний парламента.
"Мы все понимаем, что голосование 11 июля было массовым голосованием против коррупции и воровства, но также и голосом обвинения нынешнего генпрокурора. Если бы у него было элементарное представление о том, как работает верховенство закона, он бы ушел в отставку сразу после вынесения народного приговора", - заявил Литвиненко.
По его словам, документ рассмотрели и одобрили следующие комиссии: национальной безопасности, обороны и общественного порядка; социальной защиты, здоровья и семьи; государственного управления; культуры, образования, исследования, молодежи, спорта и СМИ; внешней политики и европейской интеграции; экономики, бюджета и финансов; юридическая, назначений и иммунитетов.
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Реакция оппозиции

Позднее на брифинге член юридической комиссии от Блока коммунистов и социалистов Василе Боля раскритиковал рассмотренные законопроекты и их одобрение. По мнению Боли, эти законопроекты принимали на заседании комиссии с нарушением процедур и без консультации с внешними партнерами, а также без оценки международных экспертов.
Как полагает Боля, правящая Партия "Действие и солидарность" (PAS) намерена "привести на должность генпрокурора своего человека".
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"Не имея стратегии для юстиции на следующие годы и вместо того, чтобы обсуждать эту стратегию, PAS приступила к внесению поправок в закон, чтобы устранить неудобных людей", - заявил Боля.

Ответ PAS

На эти обвинения затем ответила председатель юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате.
"Мы назначим на эти должности только честных и профессиональных людей и надеемся, что они смогут повести нас по правильной дороге, чтобы у нас была независимая и ответственная юстиция", - заявила депутат парламента и председатель юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате.

Что предлагается изменить в законе "О прокуратуре"

Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.
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По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.
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