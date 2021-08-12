https://ru.sputnik.md/20210812/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-po-prezhnemu-zharko-43821407.html

Самый точный прогноз погоды: по-прежнему жарко

Самый точный прогноз погоды: по-прежнему жарко

Точный прогноз погоды на завтра от Gismeteo в Молдове

2021-08-12T07:00+0300

2021-08-12T07:00+0300

2021-08-12T08:47+0300

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 августа: ночью от +16 до +18, днем от +26 до +28.День спустя, 13 августа, погода существенно не изменится.Праздники и народные приметыПо народному календарю 12 августа 2021 года отмечается Силин день, а православная церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина, который во времена гонений на христиан служил у римского императора Юлиана Отступника.

https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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прогноз погоды, народные приметы