https://ru.sputnik.md/20210812/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-po-prezhnemu-zharko-43821407.html
Самый точный прогноз погоды: по-прежнему жарко
Самый точный прогноз погоды: по-прежнему жарко
Точный прогноз погоды на завтра от Gismeteo в Молдове
2021-08-12T07:00+0300
2021-08-12T07:00+0300
2021-08-12T08:47+0300
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 августа: ночью от +16 до +18, днем от +26 до +28.День спустя, 13 августа, погода существенно не изменится.Праздники и народные приметыПо народному календарю 12 августа 2021 года отмечается Силин день, а православная церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина, который во времена гонений на христиан служил у римского императора Юлиана Отступника.
https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html
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прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: по-прежнему жарко
07:00 12.08.2021 (обновлено: 08:47 12.08.2021)
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КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 августа: ночью от +16 до +18, днем от +26 до +28.
День спустя, 13 августа, погода существенно не изменится.
Праздники и народные приметы
По народному календарю 12 августа 2021 года отмечается Силин день, а православная церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина, который во времена гонений на христиан служил у римского императора Юлиана Отступника.
Если погода 12 августа мрачная и холодная, то дождя можно не ждать.
Сильное мерцание звезд на рассвете — будут быстрые и обильные осадки.
Дождь заморосил под вечер и стоит ветреная погода — быть долгой мокроте.