https://ru.sputnik.md/20210812/sdalsya-sam-esche-odin-beglyy-zaklyuchennyy-iz-istrinskoy-pyaterki-pomeschen-za-reshetku-43836917.html

Сдался сам: еще один беглый заключенный из "истринской пятерки" помещен за решетку

Сдался сам: еще один беглый заключенный из "истринской пятерки" помещен за решетку

Сдался сам: еще один беглый заключенный из "истринской пятерки" помещен за решетку

2021-08-12T13:00+0300

2021-08-12T13:00+0300

2021-08-12T14:13+0300

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Третий сбежавший из изолятора временного содержания сдался полиции Истры, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.Его личность официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена - "мясного короля" Владимира Маругова. Именно Мавриди – самый опасный из сбежавших.Первые два беглеца были пойманы накануне вечером сотрудниками центрального аппарата МВД РФ во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и ФСБ.По словам Волк, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались в съемной квартире в Подольске. На месте задержания оказались и арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов. Всех четверых отвезли в полицию.

https://ru.sputnik.md/20210806/rossia-izolyator-pobeg-zaklyuchennie--butnaru-tsurkanu-grozavu-43653317.html

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