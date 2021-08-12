Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Платон объявлен в розыск – решение суда
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210812/sdalsya-sam-esche-odin-beglyy-zaklyuchennyy-iz-istrinskoy-pyaterki-pomeschen-za-reshetku-43836917.html
Сдался сам: еще один беглый заключенный из "истринской пятерки" помещен за решетку
Сдался сам: еще один беглый заключенный из "истринской пятерки" помещен за решетку
Сдался сам: еще один беглый заключенный из "истринской пятерки" помещен за решетку
2021-08-12T13:00+0300
2021-08-12T14:13+0300
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43826586_0:243:3067:1968_1920x0_80_0_0_4b266ac6cd025f71ff178a1108cbcc52.jpg
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Третий сбежавший из изолятора временного содержания сдался полиции Истры, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.Его личность официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена - "мясного короля" Владимира Маругова. Именно Мавриди – самый опасный из сбежавших.Первые два беглеца были пойманы накануне вечером сотрудниками центрального аппарата МВД РФ во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и ФСБ.По словам Волк, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались в съемной квартире в Подольске. На месте задержания оказались и арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов. Всех четверых отвезли в полицию.
https://ru.sputnik.md/20210806/rossia-izolyator-pobeg-zaklyuchennie--butnaru-tsurkanu-grozavu-43653317.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43826586_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b3beebfa0cd7a892442bcc3d73be6ebf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире

Сдался сам: еще один беглый заключенный из "истринской пятерки" помещен за решетку

13:00 12.08.2021 (обновлено: 14:13 12.08.2021)
264
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВ Подмосковье пятеро заключенных сбежали из изолятора
В Подмосковье пятеро заключенных сбежали из изолятора - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Антон Денисов
/
Перейти в фотобанк
МВД России сообщает, что обнаружен еще один преступник, бежавший из колонии в Истре.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Третий сбежавший из изолятора временного содержания сдался полиции Истры, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
"Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается", - сказала Волк.
Его личность официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена - "мясного короля" Владимира Маругова. Именно Мавриди – самый опасный из сбежавших.
колючая проволока - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Россия
В России из изолятора сбежали заключенные "Бутнару, Цуркану, Грозаву, Тетеря"
6 августа, 09:40
1262
Первые два беглеца были пойманы накануне вечером сотрудниками центрального аппарата МВД РФ во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и ФСБ.
По словам Волк, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались в съемной квартире в Подольске. На месте задержания оказались и арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов. Всех четверых отвезли в полицию.
100001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:45Платон объявлен в розыск – решение суда
15:28Как бежали из колонии в Истре: Следственный комитет раскрыл подробности
15:19В правительстве приняли решение о разделении министерств
15:15Первый пункт вакцинации иностранцев открылся в Санкт-Петербурге
14:50Катались на угнанной машине, набитой крадеными велосипедами, — арестованы двое
14:30Самый главный сосед предлагает России новый уровень отношений
14:00В России задержаны 30 участников криминальной сходки
13:50Pfizer или Moderna: установлено, какая вакцина эффективнее при "дельте"
13:28Эксперт – о визите Козака: Россия хочет дружить с Молдовой на взаимной основе
13:15Глава МИДЕИ встретился с послом ФРГ в Молдове
13:00Сдался сам: еще один беглый заключенный из "истринской пятерки" помещен за решетку
12:50Ирина Влах провела совещание по теме вакцинации в Гагаузии
12:28"Здесь как на войне": молдавский спасатель рассказал, как тушат пламя в Греции
12:00После ДТП с маршруткой на Буюканах последовала реакция Termoelectrica
11:40Несколько задержанных по делу о махинациях с землей помещены под арест
11:30Беспалов: "Спутник V" – исключительный пример в мировой практике
11:18SputnikPro в Кишиневе: YouTube - целый отдельный мир
11:02Электронный мониторинг для тех, кто на карантине: что говорит Минздрав
10:50Теперь наводнения: в Турции потоком унесло четырех человек
10:25Где в Кишиневе 12 августа находятся мобильные пункты вакцинации