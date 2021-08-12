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Сдался сам: еще один беглый заключенный из "истринской пятерки" помещен за решетку
Сдался сам: еще один беглый заключенный из "истринской пятерки" помещен за решетку
Сдался сам: еще один беглый заключенный из "истринской пятерки" помещен за решетку
2021-08-12T13:00+0300
2021-08-12T13:00+0300
2021-08-12T14:13+0300
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Третий сбежавший из изолятора временного содержания сдался полиции Истры, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.Его личность официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена - "мясного короля" Владимира Маругова. Именно Мавриди – самый опасный из сбежавших.Первые два беглеца были пойманы накануне вечером сотрудниками центрального аппарата МВД РФ во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и ФСБ.По словам Волк, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались в съемной квартире в Подольске. На месте задержания оказались и арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов. Всех четверых отвезли в полицию.
https://ru.sputnik.md/20210806/rossia-izolyator-pobeg-zaklyuchennie--butnaru-tsurkanu-grozavu-43653317.html
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в мире
Сдался сам: еще один беглый заключенный из "истринской пятерки" помещен за решетку
13:00 12.08.2021 (обновлено: 14:13 12.08.2021)
МВД России сообщает, что обнаружен еще один преступник, бежавший из колонии в Истре.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik.
Третий сбежавший из изолятора временного содержания сдался полиции Истры
, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк
.
"Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается", - сказала Волк.
Его личность официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена - "мясного короля" Владимира Маругова
. Именно Мавриди – самый опасный из сбежавших.
Первые два беглеца были пойманы накануне вечером сотрудниками центрального аппарата МВД РФ во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и ФСБ
.
По словам Волк, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались в съемной квартире в Подольске
. На месте задержания оказались и арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов. Всех четверых отвезли в полицию.