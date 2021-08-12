Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210812/semyi-vrachi-pogibli-covid-19-gosnagrada-43854883.html
Семьям 134 врачей, погибших от COVID-19, вручили госнаграды
Семьям 134 врачей, погибших от COVID-19, вручили госнаграды
Президент Молдовы Майя Санду в четверг вручила Орден Почета членам семей 134 медицинских работников, погибших на работе во время пандемии COVID-19
2021-08-12T20:58+0300
2021-08-12T20:58+0300
коронавирус
врачи
майя санду
эпидемия
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43855547_227:391:1958:1365_1920x0_80_0_0_feda2c582ed5f11dfaf35b05034a2c03.jpg
КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в четверг вручила Орден Почета членам семей 134 медицинских работников, погибших на работе во время пандемии COVID-19.Награды были вручены в знак уважения и признательности за мужество, преданность профессии и дух жертвенности, проявленные этими людьми."Я поблагодарила присутствующих от имени всех пациентов за жертвы, принесенные их родителями, братьями и сестрами в борьбе с вирусом-убийцей. Наше государство не было готово к этой катастрофе и не знало, как защитить своих медицинских работников", — сказала Майя Санду на церемонии вручения государственных наград.Глава государства отметила важность вакцинации от коронавируса. По ее словам, только с помощью массового вакцинирования граждан страны медицинская система может справиться с пандемией, которая вновь набирает силу во всем мире.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43855547_209:0:2029:1365_1920x0_80_0_0_5b0383064ea95d36906cf8f46b70dc40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
врачи, майя санду, эпидемия, президент

Семьям 134 врачей, погибших от COVID-19, вручили госнаграды

20:58 12.08.2021
209
© Photo : Facebook / Maia SanduМайя Санду вручила Орден Почета членам семей медицинских работников, погибших на работе во время пандемии.
Майя Санду вручила Орден Почета членам семей медицинских работников, погибших на работе во время пандемии. - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Глава государства выразила благодарность врачам от имени всех граждан страны.
КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в четверг вручила Орден Почета членам семей 134 медицинских работников, погибших на работе во время пандемии COVID-19.
Награды были вручены в знак уважения и признательности за мужество, преданность профессии и дух жертвенности, проявленные этими людьми.
"Я поблагодарила присутствующих от имени всех пациентов за жертвы, принесенные их родителями, братьями и сестрами в борьбе с вирусом-убийцей. Наше государство не было готово к этой катастрофе и не знало, как защитить своих медицинских работников", — сказала Майя Санду на церемонии вручения государственных наград.
Глава государства отметила важность вакцинации от коронавируса. По ее словам, только с помощью массового вакцинирования граждан страны медицинская система может справиться с пандемией, которая вновь набирает силу во всем мире.
100100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:41Фишки YouTube: как заработать на видео
22:16Профессор Северинов: пандемия не пройдет, пока все не вакцинируются или не переболеют
22:02Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают терять в цене
21:44В Турции растет число жертв наводнений – сообщается о девяти погибших
21:27Полиция провела рейд на стихийном рынке стройматериалов
20:58Семьям 134 врачей, погибших от COVID-19, вручили госнаграды
20:45Правительство выделит почти миллион леев на программы для молодежи
20:21Все премьеры Молдовы за период независимости республики
19:59SputnikPro в Кишиневе: YouTube-инструмент с неограниченными возможностями
19:41Возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды после разлива нефти
19:13Украина и Молдова усилят двустороннее военное сотрудничество
18:46Будем дружить точно: Козак и Санду проложили курс
18:24Назначен новый глава Погранполиции Международного аэропорта Кишинева
17:56Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:51Немеренко: ожидается новая волна COVID-19, это будет война для непривитых
17:33Депутаты рассмотрят изменения для Генпрокуратуры: оппозиция недовольна
17:21Хорошее начало: депутат Госдумы - о визите Дмитрия Козака в Молдову
17:09Российский эксперт: между Москвой и Кишиневом нет непреодолимых противоречий по теме газа
16:43Юркомиссия одобрила ряд законопроектов: что ждет генпрокурора и ВСМ
16:32Кадровые чистки в Молдове: кого сняли в правительстве и кто назначен