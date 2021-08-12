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Семьям 134 врачей, погибших от COVID-19, вручили госнаграды

Семьям 134 врачей, погибших от COVID-19, вручили госнаграды

Президент Молдовы Майя Санду в четверг вручила Орден Почета членам семей 134 медицинских работников, погибших на работе во время пандемии COVID-19

2021-08-12T20:58+0300

2021-08-12T20:58+0300

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коронавирус

врачи

майя санду

эпидемия

президент

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КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в четверг вручила Орден Почета членам семей 134 медицинских работников, погибших на работе во время пандемии COVID-19.Награды были вручены в знак уважения и признательности за мужество, преданность профессии и дух жертвенности, проявленные этими людьми."Я поблагодарила присутствующих от имени всех пациентов за жертвы, принесенные их родителями, братьями и сестрами в борьбе с вирусом-убийцей. Наше государство не было готово к этой катастрофе и не знало, как защитить своих медицинских работников", — сказала Майя Санду на церемонии вручения государственных наград.Глава государства отметила важность вакцинации от коронавируса. По ее словам, только с помощью массового вакцинирования граждан страны медицинская система может справиться с пандемией, которая вновь набирает силу во всем мире.

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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врачи, майя санду, эпидемия, президент