https://ru.sputnik.md/20210812/semyi-vrachi-pogibli-covid-19-gosnagrada-43854883.html
Семьям 134 врачей, погибших от COVID-19, вручили госнаграды
Семьям 134 врачей, погибших от COVID-19, вручили госнаграды
Президент Молдовы Майя Санду в четверг вручила Орден Почета членам семей 134 медицинских работников, погибших на работе во время пандемии COVID-19
2021-08-12T20:58+0300
2021-08-12T20:58+0300
2021-08-12T20:58+0300
коронавирус
врачи
майя санду
эпидемия
президент
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КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в четверг вручила Орден Почета членам семей 134 медицинских работников, погибших на работе во время пандемии COVID-19.Награды были вручены в знак уважения и признательности за мужество, преданность профессии и дух жертвенности, проявленные этими людьми."Я поблагодарила присутствующих от имени всех пациентов за жертвы, принесенные их родителями, братьями и сестрами в борьбе с вирусом-убийцей. Наше государство не было готово к этой катастрофе и не знало, как защитить своих медицинских работников", — сказала Майя Санду на церемонии вручения государственных наград.Глава государства отметила важность вакцинации от коронавируса. По ее словам, только с помощью массового вакцинирования граждан страны медицинская система может справиться с пандемией, которая вновь набирает силу во всем мире.
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врачи, майя санду, эпидемия, президент
Семьям 134 врачей, погибших от COVID-19, вручили госнаграды
Глава государства выразила благодарность врачам от имени всех граждан страны.
КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в четверг вручила Орден Почета членам семей 134 медицинских работников, погибших на работе во время пандемии COVID-19.
Награды были вручены в знак уважения и признательности за мужество, преданность профессии и дух жертвенности, проявленные этими людьми.
"Я поблагодарила присутствующих от имени всех пациентов за жертвы, принесенные их родителями, братьями и сестрами в борьбе с вирусом-убийцей. Наше государство не было готово к этой катастрофе и не знало, как защитить своих медицинских работников", — сказала Майя Санду на церемонии вручения государственных наград.
Глава государства отметила важность вакцинации от коронавируса. По ее словам, только с помощью массового вакцинирования граждан страны медицинская система может справиться с пандемией, которая вновь набирает силу во всем мире.