https://ru.sputnik.md/20210812/sputnikpro-v-kishineve-youtube---tselyy-otdelnyy-mir-43831457.html

SputnikPro в Кишиневе: YouTube - целый отдельный мир

SputnikPro в Кишиневе: YouTube - целый отдельный мир

SputnikPro в Кишиневе: YouTube - целый отдельный мир

2021-08-12T11:18+0300

2021-08-12T11:18+0300

2021-08-12T11:31+0300

общество

кишинев

youtube

sputnikpro — международный просветительский проект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/1578/48/15784838_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_1c03e98328713b040abad909f59a7805.jpg

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова в Кишиневе проходит новый модуль просветительского проекта SputnikPro для молдавских журналистов, руководителей СМИ, SMM-специалистов и студентов.В ходе мероприятия обсуждаются две основных темы - "YouTube: как начать проект со смартфона и закончить собственной студией" и "Монтаж и оформление контента на YouTube-канале". Первую тему раскрывает Мария Крузе, начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik, вторую - Дмитрий Буданцев, режиссер монтажа."YouTube - целый отдельный мир, кардинально отличающийся от других социальных сетей. И это один из самых крупных интернет-проектов на планете. А значит, ваш контент может стать популярным в десятках самых разных стран", - утверждает Мария Крузе. Она особо подчеркнула, что принципиальное отличие YouTube от, скажем, телевидения - в интерактивности, когда наличие обратной связи становится обязательным условием популярности канала. В то же время Дмитрий Буданцев отметил важность алгоритмов, представляющих собой полноценную нейронную сеть. "Многие пытаются безуспешно эти алгоритмы обмануть. Но, если найти в них закономерности, это уже игра по-честному", - говорит Буданцев.

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, youtube, sputnikpro — международный просветительский проект