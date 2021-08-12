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SputnikPro в Кишиневе: YouTube - целый отдельный мир
SputnikPro в Кишиневе: YouTube - целый отдельный мир
SputnikPro в Кишиневе: YouTube - целый отдельный мир
2021-08-12T11:18+0300
2021-08-12T11:31+0300
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова в Кишиневе проходит новый модуль просветительского проекта SputnikPro для молдавских журналистов, руководителей СМИ, SMM-специалистов и студентов.В ходе мероприятия обсуждаются две основных темы - "YouTube: как начать проект со смартфона и закончить собственной студией" и "Монтаж и оформление контента на YouTube-канале". Первую тему раскрывает Мария Крузе, начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik, вторую - Дмитрий Буданцев, режиссер монтажа."YouTube - целый отдельный мир, кардинально отличающийся от других социальных сетей. И это один из самых крупных интернет-проектов на планете. А значит, ваш контент может стать популярным в десятках самых разных стран", - утверждает Мария Крузе. Она особо подчеркнула, что принципиальное отличие YouTube от, скажем, телевидения - в интерактивности, когда наличие обратной связи становится обязательным условием популярности канала. В то же время Дмитрий Буданцев отметил важность алгоритмов, представляющих собой полноценную нейронную сеть. "Многие пытаются безуспешно эти алгоритмы обмануть. Но, если найти в них закономерности, это уже игра по-честному", - говорит Буданцев.
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кишинев, youtube, sputnikpro — международный просветительский проект

SputnikPro в Кишиневе: YouTube - целый отдельный мир

11:18 12.08.2021 (обновлено: 11:31 12.08.2021)
102
© Pixabay / StockSnapYoutube
Youtube - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Pixabay / StockSnap
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Кишиневе в четверг проходит интерактивная встреча молдавских журналистов с ведущими медиаспециалистам МИА "Россия сегодня", которые делятся секретами своих достижений в области видеодизайна, режиссерского монтажа и раскрутки YouTube-контента.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова в Кишиневе проходит новый модуль просветительского проекта SputnikPro для молдавских журналистов, руководителей СМИ, SMM-специалистов и студентов.
В ходе мероприятия обсуждаются две основных темы - "YouTube: как начать проект со смартфона и закончить собственной студией" и "Монтаж и оформление контента на YouTube-канале". Первую тему раскрывает Мария Крузе, начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik, вторую - Дмитрий Буданцев, режиссер монтажа.
© Sputnik / OsmatescoSputnikPro
SputnikPro - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
SputnikPro
© Sputnik / Osmatesco
"YouTube - целый отдельный мир, кардинально отличающийся от других социальных сетей. И это один из самых крупных интернет-проектов на планете. А значит, ваш контент может стать популярным в десятках самых разных стран", - утверждает Мария Крузе.
© Sputnik / OsmatescoМария Крузе
Мария Крузе - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Мария Крузе
© Sputnik / Osmatesco
Она особо подчеркнула, что принципиальное отличие YouTube от, скажем, телевидения - в интерактивности, когда наличие обратной связи становится обязательным условием популярности канала.
В то же время Дмитрий Буданцев отметил важность алгоритмов, представляющих собой полноценную нейронную сеть.
© Sputnik / OsmatescoДмитрий Будянцев
Дмитрий Будянцев - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Дмитрий Будянцев
© Sputnik / Osmatesco
"Многие пытаются безуспешно эти алгоритмы обмануть. Но, если найти в них закономерности, это уже игра по-честному", - говорит Буданцев.
© Sputnik / OsmatescoМария Крузе и Дмитрий Будянцев
Мария Крузе и Дмитрий Будянцев - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Мария Крузе и Дмитрий Будянцев
© Sputnik / Osmatesco
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