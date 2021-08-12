https://ru.sputnik.md/20210812/sputnikpro-v-kishineve-youtube---tselyy-otdelnyy-mir-43831457.html
SputnikPro в Кишиневе: YouTube - целый отдельный мир
SputnikPro в Кишиневе: YouTube - целый отдельный мир
SputnikPro в Кишиневе: YouTube - целый отдельный мир
2021-08-12T11:18+0300
2021-08-12T11:18+0300
2021-08-12T11:31+0300
общество
кишинев
youtube
sputnikpro — международный просветительский проект
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова в Кишиневе проходит новый модуль просветительского проекта SputnikPro для молдавских журналистов, руководителей СМИ, SMM-специалистов и студентов.В ходе мероприятия обсуждаются две основных темы - "YouTube: как начать проект со смартфона и закончить собственной студией" и "Монтаж и оформление контента на YouTube-канале". Первую тему раскрывает Мария Крузе, начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik, вторую - Дмитрий Буданцев, режиссер монтажа."YouTube - целый отдельный мир, кардинально отличающийся от других социальных сетей. И это один из самых крупных интернет-проектов на планете. А значит, ваш контент может стать популярным в десятках самых разных стран", - утверждает Мария Крузе. Она особо подчеркнула, что принципиальное отличие YouTube от, скажем, телевидения - в интерактивности, когда наличие обратной связи становится обязательным условием популярности канала. В то же время Дмитрий Буданцев отметил важность алгоритмов, представляющих собой полноценную нейронную сеть. "Многие пытаются безуспешно эти алгоритмы обмануть. Но, если найти в них закономерности, это уже игра по-честному", - говорит Буданцев.
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Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, youtube, sputnikpro — международный просветительский проект
SputnikPro в Кишиневе: YouTube - целый отдельный мир
11:18 12.08.2021 (обновлено: 11:31 12.08.2021)
В Кишиневе в четверг проходит интерактивная встреча молдавских журналистов с ведущими медиаспециалистам МИА "Россия сегодня", которые делятся секретами своих достижений в области видеодизайна, режиссерского монтажа и раскрутки YouTube-контента.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова
в Кишиневе проходит новый модуль просветительского проекта SputnikPro для молдавских журналистов, руководителей СМИ, SMM-специалистов и студентов.
В ходе мероприятия обсуждаются две основных темы - "YouTube: как начать проект со смартфона и закончить собственной студией" и "Монтаж и оформление контента на YouTube-канале". Первую тему раскрывает Мария Крузе, начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik, вторую - Дмитрий Буданцев, режиссер монтажа.
"YouTube - целый отдельный мир, кардинально отличающийся от других социальных сетей. И это один из самых крупных интернет-проектов на планете. А значит, ваш контент может стать популярным в десятках самых разных стран", - утверждает Мария Крузе.
Она особо подчеркнула, что принципиальное отличие YouTube от, скажем, телевидения - в интерактивности, когда наличие обратной связи становится обязательным условием популярности канала.
В то же время Дмитрий Буданцев отметил важность алгоритмов, представляющих собой полноценную нейронную сеть.
"Многие пытаются безуспешно эти алгоритмы обмануть. Но, если найти в них закономерности, это уже игра по-честному", - говорит Буданцев.