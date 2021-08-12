https://ru.sputnik.md/20210812/sputnikpro-youtube-kishinev-43851707.html

SputnikPro в Кишиневе: YouTube-инструмент с неограниченными возможностями

SputnikPro в Кишиневе: YouTube-инструмент с неограниченными возможностями

SputnikPro в Кишиневе: YouTube - инструмент с неограниченными возможностями

2021-08-12T19:59+0300

2021-08-12T19:59+0300

2021-08-12T20:22+0300

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sputnikpro — международный просветительский проект

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова в Кишиневе в четверг, двенадцатого августа, прошел новый модуль просветительского проекта SputnikPro для молдавских журналистов, руководителей СМИ, SMM-специалистов и студентов.YouTube - отдельный мирТематика встречи получилась довольно обширной: как создать и раскрутить свой YouTube-канал? За счет чего нарастить аудиторию? Почему банят каналы и как "очистить" права на контент? YouTube - это картинка, как сделать ее идеальной, не прилагая много усилий? Структурно мероприятие было разделено на две большие темы - "YouTube: как начать проект со смартфона и закончить собственной студией" и "Монтаж и оформление контента на YouTube-канале". Первую тему раскрыла Мария Крузе, начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik, вторую - Дмитрий Буданцев, режиссер монтажа."Органический" контент Дмитрий Буданцев отметил важность алгоритмов, представляющих собой полноценную нейронную сеть.Он особо отметил роль "важнейшего инструмента блогера" - средства YouTube Analytics. Инструмент, утверждает Буданцев, предоставляет ряд наглядных показателей, важнейший из которых - удержание аудитории. "YouTube любит, когда видео смотрят долго - это повод его продвигать, встраивать в него рекламу. Для блогера же данные YouTube Analytics - отличная возможность определить, насколько его контент интересен людям", - отметил Буданцев.Яркая отличительная черта YouTube-контента - он, в отличие, скажем, от телевизионного, "органический". Его можно менять и корректировать постоянно, нащупывая интересы аудитории.Как "холодная" аудитория становится "теплой""Не стоит говорить с молодежной аудиторией на YouTube языком государственного чиновника, - утверждает Мария Крузе. - Это прямой путь оттолкнуть выбранную аудиторию. Равно и с серьезной возрастной аудиторией не стоит общаться с помощью молодежного сленга".Важное условие успешности канала на YouTube - интерактивность. "В своем видео вы можете призывать к действию, задавать вопросы тем, кто его смотрит. Можно действовать еще тоньше - подбросить подписчикам спорную тему, вывести комментаторов на острую дискуссию. Возможно, это слегка цинично, но это работает", - говорит Буданцев.И приводит в пример некоего блогера, который в течение довольно долгого времени подогревал интерес зрителей к одному-единственному видео, которое обещал "скоро выложить". Когда это наконец произошло - просмотры взлетели. "Это способ перевести "холодную" (отдаленную от вашего блога) аудиторию в разряд "теплой" (заходящую в YouTube специально ради вашего контента)", - утверждает Буданцев.Не бойтесь дизлайков"Скажу неожиданную вещь. Если ваше видео получило большое количество дизлайков - это успех. Некоторые блогеры заливают видео на канал и сами же ставят первый "палец вниз". YouTube одинаково охотно рекомендует видео с большим количеством и лайков, и дизлайков. Большое количество негативных комментариев также пойдет на пользу видео", - говорит Крузе.Впрочем, отмечает Мария, тут нужно знать меру, дабы негатив не ударил по вашему имиджу.Дмитрий Буданцев, в свою очередь, подчеркивает, что хорошее качество звука и картинке в видео на YouTube требует еще базовых знаний монтажа."Но YouTube хорош тем, что не позволяет не следовать слепо классическим правилам монтажа, их можно и даже нужно нарушать, дабы в видео появились эмоции. Но все же одно жесткое правило существует, его вывели самые опытные блогеры. В первых 10-15 секундах видео обязательно должен присутствовать "хук", выжимка самых интересных моментов, то, что сразу захватит внимание зрителей", - утверждает Буданцев. Однако, создав высокое ожидание от видео, его придется оправдывать - хотя бы сделав видео короче, но более концентрированным. Иначе зритель, заскучав от "душнилова", попросту уйдет, говорит Дмитрий."Итак, во-первых, ваш контент-план, концепция канала. Во-вторых, анализ: когда, какой длительности и сколько раз в день выпускать видео на YouTube. В-третьих, визуальная составляющая - канал должен быть узнаваем. В-четвертых, постоянная связь с аудиторией. В-пятых, просто помните, что YouTube не телевидение", - подытожила лекцию Мария Крузе.О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ SputnikProSputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. Проект реализуется с марта 2018 года.За это время мастер-классы SputnikPro прошли в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Молдове, Греции, Грузии, Индии, Китае, Кыргызстане, Турции, Эстонии и Южной Осетии.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ru.sputnik.md/20200710/kak-sozdayut-interesnye-i-zapominayuschiesya-teksty-v-smi--30885399.html

https://ru.sputnik.md/20200623/SputnikPro-Mir-posle-pandemii-chto-zakhochet-znat-auditoriya-30678871.html

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Фишки YouTube: как собрать миллион просмотров – ответы в SputnikPro Фишки YouTube: как собрать миллион просмотров – ответы в SputnikPro 2021-08-12T19:59+0300 true PT1M59S

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, youtube, sputnikpro — международный просветительский проект