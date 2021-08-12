https://ru.sputnik.md/20210812/teper-navodneniya-v-turtsii-potokom-uneslo-chetyrekh-chelovek-43829286.html

Теперь наводнения: в Турции потоком унесло четырех человек

Теперь наводнения: в Турции потоком унесло четырех человек

В Турции наводнения унесли жизни четырех человек.

2021-08-12T10:50+0300

2021-08-12T10:50+0300

2021-08-12T10:59+0300

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Наводнения в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, вызванные проливными дождями, унесли жизни четырех человек, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствиям страны (AFAD).Отмечается, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.Ранее турецкие власти сообщали о 13 пострадавших из-за наводнения и селей в провинциях Синоп, Бартын, Кастамону, была эвакуирована больница города Айванджик провинции Синоп.

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в мире, турция