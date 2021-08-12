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Теперь наводнения: в Турции потоком унесло четырех человек
Теперь наводнения: в Турции потоком унесло четырех человек
В Турции наводнения унесли жизни четырех человек.
2021-08-12T10:50+0300
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Наводнения в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, вызванные проливными дождями, унесли жизни четырех человек, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствиям страны (AFAD).Отмечается, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.Ранее турецкие власти сообщали о 13 пострадавших из-за наводнения и селей в провинциях Синоп, Бартын, Кастамону, была эвакуирована больница города Айванджик провинции Синоп.
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в мире, турция

Теперь наводнения: в Турции потоком унесло четырех человек

10:50 12.08.2021 (обновлено: 10:59 12.08.2021)
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© AP Photo / Emrah GurelТурецкая скорая помощь
Турецкая скорая помощь - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
На севере Турции четыре человека погибли при наводнении, один пропал без вести.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Наводнения в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, вызванные проливными дождями, унесли жизни четырех человек, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствиям страны (AFAD).
"Четыре человека погибли при наводнение в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.
Отмечается, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.
Ранее турецкие власти сообщали о 13 пострадавших из-за наводнения и селей в провинциях Синоп, Бартын, Кастамону, была эвакуирована больница города Айванджик провинции Синоп.
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