https://ru.sputnik.md/20210812/tseranu-korruptsiya-ne-pozvolit-maye-sandu-stat-narodnym-prezidentom-43731976.html
Цэрану: коррупция не позволит Майе Санду стать народным президентом
Цэрану: коррупция не позволит Майе Санду стать народным президентом
Аналитик рассказал, почему молдаване так плохо живут, на кого надо опираться в реальных делах и в кого должна превратиться Майя Санду.
2021-08-12T09:00+0300
2021-08-12T09:00+0300
2021-08-12T09:00+0300
радио
экспертиза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43732062_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_b043fca6471bca3e69c94da11286fa54.jpg
Цэрану: коррупция не позволит стать Майе Санду народным президентом
Цэрану: коррупция не позволит стать Майе Санду народным президентом
Коррупционные явления характеры для любого общества, даже для самого демократического и развитого. В Финляндии, Исландии и Норвегии коррупция настолько неважна, что она не имеет ощутимого влияния на общее развитие общества. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Анатолий Цэрану.Цэрану порекомендовал снизить самоуверенность, убрать пропагандистскую трескотню и заняться реальными делами, опираясь на простых людей, поскольку они самые заинтересованные в искоренении большой коррупции, являясь ее первыми жертвами.Если бы это было партийное правительство, продолжил Цэрану, то у PAS сегодня нет длинной скамейки запасных, откуда можно черпать кадровый запас. Хочется думать, что этот принцип будет применен и к остальным сферам управленческого аппарата страны."У PAS нет такого потенциала, поэтому важно, чтобы президент Майя Санду, которая способствовала решительной победе PAS, всерьез задумалась над тем, чтобы превратиться в народного президента и равноудалиться от всех политических сил. Я понимаю, ей будет сложно это сделать до тех пор, пока в Республике Молдова сохраняется коррупционная угроза", - заключил собеседник.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43732062_29:0:597:426_1920x0_80_0_0_70dcf02fc23d638b8d74c0ca9134592a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Цэрану: коррупция не позволит Майе Санду стать народным президентом
Аналитик рассказал, почему молдаване так плохо живут, на кого надо опираться в реальных делах и в кого должна превратиться Майя Санду.
Коррупционные явления характеры для любого общества, даже для самого демократического и развитого. В Финляндии, Исландии и Норвегии коррупция настолько неважна, что она не имеет ощутимого влияния на общее развитие общества. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политический аналитик Анатолий Цэрану.
"В Республике Молдова - наоборот. Здесь коррупция разъедает все, поэтому мы находимся в абсолютно неприемлемом состоянии. Что можно сделать? Если бы у меня был точный рецепт, я бы сейчас стал самым востребованным политиком в Республике Молдова".
Анатолий Цэрану
Политический аналитик
Цэрану порекомендовал снизить самоуверенность, убрать пропагандистскую трескотню и заняться реальными делами, опираясь на простых людей, поскольку они самые заинтересованные в искоренении большой коррупции, являясь ее первыми жертвами.
"Все ждали от правительства Гаврилицы однопартийности и что оно будет состоять только из членов партии. Но туда ангажировали и людей из неправительственного сектора, у которых нет прямой партийной принадлежности, хотя они наверняка являются идейными сторонниками PAS и президента Майи Санду. Шаг в нужном направлении сделан".
Анатолий Цэрану
Политический аналитик
Если бы это было партийное правительство, продолжил Цэрану, то у PAS сегодня нет длинной скамейки запасных, откуда можно черпать кадровый запас. Хочется думать, что этот принцип будет применен и к остальным сферам управленческого аппарата страны.
"У PAS нет такого потенциала, поэтому важно, чтобы президент Майя Санду, которая способствовала решительной победе PAS, всерьез задумалась над тем, чтобы превратиться в народного президента и равноудалиться от всех политических сил. Я понимаю, ей будет сложно это сделать до тех пор, пока в Республике Молдова сохраняется коррупционная угроза", - заключил собеседник.