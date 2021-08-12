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Цэрану: коррупция не позволит Майе Санду стать народным президентом
Цэрану: коррупция не позволит Майе Санду стать народным президентом
Аналитик рассказал, почему молдаване так плохо живут, на кого надо опираться в реальных делах и в кого должна превратиться Майя Санду.
2021-08-12T09:00+0300
2021-08-12T09:00+0300
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Цэрану: коррупция не позволит стать Майе Санду народным президентом
Цэрану: коррупция не позволит стать Майе Санду народным президентом
Коррупционные явления характеры для любого общества, даже для самого демократического и развитого. В Финляндии, Исландии и Норвегии коррупция настолько неважна, что она не имеет ощутимого влияния на общее развитие общества. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Анатолий Цэрану.Цэрану порекомендовал снизить самоуверенность, убрать пропагандистскую трескотню и заняться реальными делами, опираясь на простых людей, поскольку они самые заинтересованные в искоренении большой коррупции, являясь ее первыми жертвами.Если бы это было партийное правительство, продолжил Цэрану, то у PAS сегодня нет длинной скамейки запасных, откуда можно черпать кадровый запас. Хочется думать, что этот принцип будет применен и к остальным сферам управленческого аппарата страны."У PAS нет такого потенциала, поэтому важно, чтобы президент Майя Санду, которая способствовала решительной победе PAS, всерьез задумалась над тем, чтобы превратиться в народного президента и равноудалиться от всех политических сил. Я понимаю, ей будет сложно это сделать до тех пор, пока в Республике Молдова сохраняется коррупционная угроза", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио

Цэрану: коррупция не позволит Майе Санду стать народным президентом

09:00 12.08.2021
404
Радио
Цэрану: коррупция не позволит стать Майе Санду народным президентом
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик рассказал, почему молдаване так плохо живут, на кого надо опираться в реальных делах и в кого должна превратиться Майя Санду.
Коррупционные явления характеры для любого общества, даже для самого демократического и развитого. В Финляндии, Исландии и Норвегии коррупция настолько неважна, что она не имеет ощутимого влияния на общее развитие общества. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Анатолий Цэрану.

"В Республике Молдова - наоборот. Здесь коррупция разъедает все, поэтому мы находимся в абсолютно неприемлемом состоянии. Что можно сделать? Если бы у меня был точный рецепт, я бы сейчас стал самым востребованным политиком в Республике Молдова".

Анатолий Цэрану - Sputnik Молдова
Анатолий Цэрану
Политический аналитик
Цэрану порекомендовал снизить самоуверенность, убрать пропагандистскую трескотню и заняться реальными делами, опираясь на простых людей, поскольку они самые заинтересованные в искоренении большой коррупции, являясь ее первыми жертвами.

"Все ждали от правительства Гаврилицы однопартийности и что оно будет состоять только из членов партии. Но туда ангажировали и людей из неправительственного сектора, у которых нет прямой партийной принадлежности, хотя они наверняка являются идейными сторонниками PAS и президента Майи Санду. Шаг в нужном направлении сделан".

Анатолий Цэрану - Sputnik Молдова
Анатолий Цэрану
Политический аналитик
Если бы это было партийное правительство, продолжил Цэрану, то у PAS сегодня нет длинной скамейки запасных, откуда можно черпать кадровый запас. Хочется думать, что этот принцип будет применен и к остальным сферам управленческого аппарата страны.
"У PAS нет такого потенциала, поэтому важно, чтобы президент Майя Санду, которая способствовала решительной победе PAS, всерьез задумалась над тем, чтобы превратиться в народного президента и равноудалиться от всех политических сил. Я понимаю, ей будет сложно это сделать до тех пор, пока в Республике Молдова сохраняется коррупционная угроза", - заключил собеседник.
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