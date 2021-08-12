https://ru.sputnik.md/20210812/tseranu-korruptsiya-ne-pozvolit-maye-sandu-stat-narodnym-prezidentom-43731976.html

Цэрану: коррупция не позволит Майе Санду стать народным президентом

Цэрану: коррупция не позволит Майе Санду стать народным президентом

Аналитик рассказал, почему молдаване так плохо живут, на кого надо опираться в реальных делах и в кого должна превратиться Майя Санду.

2021-08-12T09:00+0300

2021-08-12T09:00+0300

2021-08-12T09:00+0300

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Цэрану: коррупция не позволит стать Майе Санду народным президентом Цэрану: коррупция не позволит стать Майе Санду народным президентом

Коррупционные явления характеры для любого общества, даже для самого демократического и развитого. В Финляндии, Исландии и Норвегии коррупция настолько неважна, что она не имеет ощутимого влияния на общее развитие общества. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Анатолий Цэрану.Цэрану порекомендовал снизить самоуверенность, убрать пропагандистскую трескотню и заняться реальными делами, опираясь на простых людей, поскольку они самые заинтересованные в искоренении большой коррупции, являясь ее первыми жертвами.Если бы это было партийное правительство, продолжил Цэрану, то у PAS сегодня нет длинной скамейки запасных, откуда можно черпать кадровый запас. Хочется думать, что этот принцип будет применен и к остальным сферам управленческого аппарата страны."У PAS нет такого потенциала, поэтому важно, чтобы президент Майя Санду, которая способствовала решительной победе PAS, всерьез задумалась над тем, чтобы превратиться в народного президента и равноудалиться от всех политических сил. Я понимаю, ей будет сложно это сделать до тех пор, пока в Республике Молдова сохраняется коррупционная угроза", - заключил собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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