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В Турции растет число жертв наводнений – сообщается о девяти погибших
В Турции растет число жертв наводнений – сообщается о девяти погибших
Как минимум девять человек погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции
2021-08-12T21:44+0300
2021-08-12T21:44+0300
общество
в мире
турция
наводнение
жертвы
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КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Как минимум девять человек погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD). По информации, поступившей ранее, сообщалось о пяти погибших и 13 пострадавших, передает РИА Новости."Девять человек погибли при наводнении в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
https://ru.sputnik.md/20210812/teper-navodneniya-v-turtsii-potokom-uneslo-chetyrekh-chelovek-43829286.html
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в мире, турция, наводнение, жертвы

В Турции растет число жертв наводнений – сообщается о девяти погибших

21:44 12.08.2021
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© REUTERS / Aly SongМужчина с мусорным баком пробирается через паводковые воды после сильного дождя в деревне в Синьсяне, провинция Хэнань, Китай
Мужчина с мусорным баком пробирается через паводковые воды после сильного дождя в деревне в Синьсяне, провинция Хэнань, Китай - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / Aly Song
Из-за наводнения была проведена эвакуация более 600 человек.
КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Как минимум девять человек погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD). По информации, поступившей ранее, сообщалось о пяти погибших и 13 пострадавших, передает РИА Новости.
"Девять человек погибли при наводнении в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества.
Турецкая скорая помощь - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Общество
Теперь наводнения: в Турции потоком унесло четырех человек
10:50
251
Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
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