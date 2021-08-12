https://ru.sputnik.md/20210812/turtsia-zhertvi-navodneniy-pogibshie-43844027.html

В Турции растет число жертв наводнений – сообщается о девяти погибших

В Турции растет число жертв наводнений – сообщается о девяти погибших

Как минимум девять человек погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции

2021-08-12T21:44+0300

2021-08-12T21:44+0300

2021-08-12T21:44+0300

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КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Как минимум девять человек погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD). По информации, поступившей ранее, сообщалось о пяти погибших и 13 пострадавших, передает РИА Новости."Девять человек погибли при наводнении в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

https://ru.sputnik.md/20210812/teper-navodneniya-v-turtsii-potokom-uneslo-chetyrekh-chelovek-43829286.html

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в мире, турция, наводнение, жертвы